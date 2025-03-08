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Шеффилд Юнайтед - Престон Норт Энд 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 17:00
Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
08 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 36-й тур
Шеффилд Юнайтед
Престон Норт Энд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Престон Норт Энд, которое состоится 08 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
Англия Крис Уайлдер
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
09.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур Престон Норт Энд0 : 2Шеффилд Юнайтед
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Шеффилд Юнайтед4 : 1Престон Норт Энд
17.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Престон Норт Энд0 : 2Шеффилд Юнайтед
18.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Престон Норт Энд2 : 2Шеффилд Юнайтед
14.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 2Престон Норт Энд
06.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Престон Норт Энд0 : 1Шеффилд Юнайтед
22.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Шеффилд Юнайтед3 : 2Престон Норт Энд
28.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 1Престон Норт Энд
27.01.2018 Кубок Англии 1/16 финала Шеффилд Юнайтед1 : 0Престон Норт Энд
16.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Престон Норт Энд1 : 0Шеффилд Юнайтед
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур 1 : 2Шеффилд Юнайтед
24.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 3
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 0 : 1Шеффилд Юнайтед
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Шеффилд Юнайтед3 : 1
08.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 1
04.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур Престон Норт Энд0 : 0
01.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала Престон Норт Энд3 : 0
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 2 : 1Престон Норт Энд
18.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Престон Норт Энд1 : 1
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Престон Норт Энд0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3576
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3573
3
Плей-офф
Бёрнли3571
4
Плей-офф
Сандерленд3565
5
Плей-офф
Ковентри Сити3553
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3552
7 Бристоль Сити3552
8 Блэкберн Роверс3552
9 Мидлсбро3550
10 Уотфорд3549
11 Норвич Сити3548
12 Миллуолл3545
13 Шеффилд Уэнсдей3545
14 Куинз Парк Рейнджерс3544
15 Престон Норт Энд3543
16 Суонси Сити3541
17 Портсмут3539
18 Оксфорд Юнайтед3538
19 Халл Сити3536
20 Сток Сити3536
21 Кардифф Сити3536
22
Зона вылета
Лутон Таун3531
23
Зона вылета
Плимут Аргайл3530
24
Зона вылета
Дерби Каунти3529

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