Лечче - Милан 08 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 08-03-2025 19:00
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
08 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 28-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Милан, которое состоится 08 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Милан
Милан
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|12
|зщ
|Фредерик Жильбер
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|19
|зщ
|Габи Жан
|25
|зщ
|Антонино Галло
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|75
|пз
|Бальтазар Пьерре
|5
|пз
|Медон Бериша
|37
|пз
|Йеспер Карлссон
|9
|нп
|Никола Крстович
|7
|нп
|Тете
|57
|вр
|Марко Спортьелло
|32
|зщ
|Кайл Уокер
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|29
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|79
|нп
|Жоау Феликс
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|7
|нп
|Сантьяго Хименес
Главные тренеры
|Марко Джампаоло
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|27.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|3 : 0
|06.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 0
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|23.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|2 : 0
|14.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 18-й тур
|2 : 2
|22.06.2020
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 4
|20.10.2019
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|11.03.2012
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 0
|23.10.2011
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 4
|16.01.2011
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|28.02.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|21.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 1
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 0
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|31.01.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 3
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|27.02.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 1
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|18.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 1
|15.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|58
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|27
|55
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|27
|52
| 5
Лига Европы
|Лацио
|27
|50
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|27
|47
|7
|Фиорентина
|27
|45
|8
|Рома
|27
|43
|9
|Милан
|27
|41
|10
|Удинезе
|27
|39
|11
|Торино
|27
|34
|12
|Дженоа
|27
|31
|13
|Комо
|27
|28
|14
|Верона
|27
|26
|15
|Кальяри
|27
|25
|16
|Лечче
|27
|25
|17
|Парма
|27
|23
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|27
|22
| 19
Зона вылета
|Венеция
|27
|18
| 20
Зона вылета
|Монца
|27
|14