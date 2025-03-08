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Лечче - Милан 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 19:00
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
08 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 28-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Лечче
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Милан, которое состоится 08 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Милан
Милан
30ИталияврВладимиро Фальконе
12ФранциязщФредерик Жильбер
6ИталиязщФедерико Баскиротто
19ФранциязщГаби Жан
25ИталиязщАнтонино Галло
29МалипзЛассана Кулибали
75ФранцияпзБальтазар Пьерре
5АлбанияпзМедон Бериша
37ШвецияпзЙеспер Карлссон
9ЧерногориянпНикола Крстович
7Испаниянп Тете
57ИталияврМарко Спортьелло
32АнглиязщКайл Уокер
46ИталиязщМаттео Габбиа
23АнглиязщФикайо Томори
20ИспаниязщАлехандро Хименес
29ФранцияпзЮссуф Фофана
14НидерландыпзТейани Рейндерс
11СШАнпКристиан Пулишич
79ПортугалиянпЖоау Феликс
10ПортугалиянпРафаэл Леау
7МексиканпСантьяго Хименес
Главные тренеры
ИталияМарко Джампаоло
ПортугалияСержиу Консейсау
История личных встреч
27.09.2024Италия — Серия А6-й турМилан3 : 0Лечче
06.04.2024Италия - Серия А31-й турМилан3 : 0Лечче
11.11.2023Италия - Серия А12-й турЛечче2 : 2Милан
23.04.2023Италия - Серия АСерия А. 31-й турМилан2 : 0Лечче
14.01.2023Италия - Серия АСерия А. 18-й турЛечче2 : 2Милан
22.06.2020Италия - Серия А27-й турЛечче1 : 4Милан
20.10.2019Италия - Серия А8-й турМилан2 : 2Лечче
11.03.2012Италия - Серия А27-й турМилан2 : 0Лечче
23.10.2011Италия - Серия А8-й турЛечче3 : 4Милан
16.01.2011Италия - Серия А20-й турЛечче1 : 1Милан
28.02.2025Италия — Серия А27-й тур1 : 0Лечче
21.02.2025Италия — Серия А26-й турЛечче0 : 1
16.02.2025Италия — Серия А25-й тур0 : 0Лечче
09.02.2025Италия — Серия А24-й турЛечче0 : 0
31.01.2025Италия — Серия А23-й тур1 : 3Лечче
02.03.2025Италия — Серия А27-й турМилан1 : 2
27.02.2025Италия — Серия А9-й тур2 : 1Милан
22.02.2025Италия — Серия А26-й тур2 : 1Милан
18.02.2025Лига чемпионовСтыковые матчи. 2-й матчМилан1 : 1
15.02.2025Италия — Серия А25-й турМилан1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2758
2
Лига чемпионов
Наполи2757
3
Лига чемпионов
Аталанта2755
4
Лига чемпионов
Ювентус2752
5
Лига Европы
Лацио2750
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2747
7 Фиорентина2745
8 Рома2743
9 Милан2741
10 Удинезе2739
11 Торино2734
12 Дженоа2731
13 Комо2728
14 Верона2726
15 Кальяри2725
16 Лечче2725
17 Парма2723
18
Зона вылета
Эмполи2722
19
Зона вылета
Венеция2718
20
Зона вылета
Монца2714

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