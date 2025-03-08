Интер М - Монца 08 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 08-03-2025 21:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
08 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 28-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Монца, которое состоится 08 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Монца
Монца
|13
|вр
|Хосеп Риера
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|2
|пз
|Дензел Думфрис
|8
|нп
|Марко Арнаутович
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|30
|вр
|Стефано Турати
|22
|зщ
|Тьяго Паласиос
|2
|зщ
|Арвид Брорссон
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|13
|зщ
|Педру Перейра
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|42
|пз
|Алессандро Бьянко
|8
|пз
|Кацпер Урбаньски
|18
|пз
|Кевин Дзероли
|47
|нп
|Дани Карвалью
|35
|нп
|Сильвер Ганвула
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Алессандро Неста
|Алессандро Неста
|Алессандро Неста
История личных встреч
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|13.01.2024
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 5
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 0
|15.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 30-й тур
|0 : 1
|07.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 17-й тур
|2 : 2
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 2
|01.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|25.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 0
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|0 : 2
|24.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|4 : 0
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 0
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|5 : 1
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|58
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|27
|55
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|27
|52
| 5
Лига Европы
|Лацио
|27
|50
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|27
|47
|7
|Фиорентина
|27
|45
|8
|Рома
|27
|43
|9
|Милан
|27
|41
|10
|Удинезе
|27
|39
|11
|Торино
|27
|34
|12
|Дженоа
|27
|31
|13
|Комо
|27
|28
|14
|Верона
|27
|26
|15
|Кальяри
|27
|25
|16
|Лечче
|27
|25
|17
|Парма
|27
|23
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|27
|22
| 19
Зона вылета
|Венеция
|27
|18
| 20
Зона вылета
|Монца
|27
|14