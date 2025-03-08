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Интер М - Монца 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 21:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
08 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 28-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Интер М
Монца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Монца, которое состоится 08 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Монца
Монца
13ИспанияврХосеп Риера
28ФранциязщБенжамен Павар
6НидерландызщСтефан де Врей
31ГерманиязщЯнн Биссекк
16ИталияпзДавиде Фраттези
23ИталияпзНиколо Барелла
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
22АрменияпзГенрих Мхитарян
2НидерландыпзДензел Думфрис
8АвстриянпМарко Арнаутович
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
30ИталияврСтефано Турати
22АргентиназщТьяго Паласиос
2ШвециязщАрвид Брорссон
4ИталиязщАрмандо Иццо
13ПортугалиязщПедру Перейра
77ГрециязщГиоргос Кирьякопулос
42ИталияпзАлессандро Бьянко
8ПольшапзКацпер Урбаньски
18ИталияпзКевин Дзероли
47ПортугалиянпДани Карвалью
35КонгонпСильвер Ганвула
Главные тренеры
ИталияСимоне Индзаги
ИталияАлессандро Неста
ИталияАлессандро Неста
ИталияАлессандро Неста
История личных встреч
15.09.2024Италия — Серия А4-й турМонца1 : 1Интер М
13.01.2024Италия - Серия А20-й турМонца1 : 5Интер М
19.08.2023Италия - Серия А1-й турИнтер М2 : 0Монца
15.04.2023Италия - Серия АСерия А. 30-й турИнтер М0 : 1Монца
07.01.2023Италия - Серия АСерия А. 17-й турМонца2 : 2Интер М
05.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матч0 : 2Интер М
01.03.2025Италия — Серия А27-й тур1 : 1Интер М
25.02.2025Кубок Италии1/4 финалаИнтер М2 : 0
22.02.2025Италия — Серия А26-й турИнтер М1 : 0
16.02.2025Италия — Серия А25-й тур1 : 0Интер М
02.03.2025Италия — Серия А27-й турМонца0 : 2
24.02.2025Италия — Серия А26-й тур4 : 0Монца
16.02.2025Италия — Серия А25-й турМонца0 : 0
09.02.2025Италия — Серия А24-й тур5 : 1Монца
01.02.2025Италия — Серия А23-й турМонца0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2758
2
Лига чемпионов
Наполи2757
3
Лига чемпионов
Аталанта2755
4
Лига чемпионов
Ювентус2752
5
Лига Европы
Лацио2750
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2747
7 Фиорентина2745
8 Рома2743
9 Милан2741
10 Удинезе2739
11 Торино2734
12 Дженоа2731
13 Комо2728
14 Верона2726
15 Кальяри2725
16 Лечче2725
17 Парма2723
18
Зона вылета
Эмполи2722
19
Зона вылета
Венеция2718
20
Зона вылета
Монца2714

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