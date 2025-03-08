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Хольштайн - Штутгарт 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 16:30
Стадион: Хольштайн (Киль, Германия), вместимость: 15034
08 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Хольштайн
Штутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Штутгарт, которое состоится 08 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хольштайн
Киль
Штутгарт
Штутгарт
1ГерманияврТимон Вайнер
17ГерманиязщТимо Беккер
26СловениязщДавид Зец
3ГерманиязщМарко Коменда
23ГерманиязщЛассе Розенбом
8ГерманиязщФинн Порат
22ГерманияпзНиколай Ремберг
37Босния и ГерцеговинапзАрмин Гигович
24НорвегиянпМагнус Кнудсен
19ГерманиянпФил Харрес
18ЯпониянпСуто Матино
33ГерманияврАлександр Нюбель
4ГерманиязщЙоша Вагноман
3НидерландызщРамон Хендрикс
20ШвейцариязщЛеонидас Стергиу
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
16ТурцияпзАтакан Каразор
6ГерманияпзАнгело Штиллер
18ГерманиянпДжейми Левелинг
27ГерманиянпКрис Фюрих
26ГерманиянпДениз Ундав
11ГерманиянпНик Вольтемаде
Главные тренеры
ГерманияМарцель Рапп
ГерманияСебастьян Хёнес
История личных встреч
26.10.2024Германия — Бундеслига8-й турШтутгарт2 : 1Хольштайн
24.05.2020Германия - Вторая Бундеслига27-й турХольштайн3 : 2Штутгарт
20.10.2019Германия - Вторая Бундеслига10-й турШтутгарт0 : 1Хольштайн
08.08.2015Кубок Германии1-й раундХольштайн1 : 2Штутгарт
02.03.2025Германия — Бундеслига24-й тур0 : 1Хольштайн
22.02.2025Германия — Бундеслига23-й турХольштайн0 : 2
16.02.2025Германия — Бундеслига22-й тур3 : 1Хольштайн
09.02.2025Германия — Бундеслига21-й турХольштайн2 : 2
01.02.2025Германия — Бундеслига20-й тур4 : 3Хольштайн
28.02.2025Германия — Бундеслига24-й турШтутгарт1 : 3
23.02.2025Германия — Бундеслига23-й тур1 : 1Штутгарт
15.02.2025Германия — Бундеслига22-й турШтутгарт1 : 2
08.02.2025Германия — Бундеслига21-й тур1 : 2Штутгарт
04.02.2025Кубок Германии1/4 финалаШтутгарт1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2461
2
Лига чемпионов
Байер2453
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2442
4
Лига чемпионов
Майнц2441
5
Лига Европы
Фрайбург2440
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг2438
7 Вольфсбург2437
8 Боруссия М2437
9 Штутгарт2436
10 Боруссия Д2435
11 Аугсбург2432
12 Вердер2430
13 Хоффенхайм2425
14 Унион2423
15 Санкт-Паули2421
16
Стыковая зона
Бохум2417
17
Зона вылета
Хольштайн2416
18
Зона вылета
Хайденхайм2415

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