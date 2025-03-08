Хольштайн - Штутгарт 08 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 08-03-2025 16:30
Стадион: Хольштайн (Киль, Германия), вместимость: 15034
08 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Штутгарт, которое состоится 08 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хольштайн
Киль
Штутгарт
Штутгарт
|1
|вр
|Тимон Вайнер
|17
|зщ
|Тимо Беккер
|26
|зщ
|Давид Зец
|3
|зщ
|Марко Коменда
|23
|зщ
|Лассе Розенбом
|8
|зщ
|Финн Порат
|22
|пз
|Николай Ремберг
|37
|пз
|Армин Гигович
|24
|нп
|Магнус Кнудсен
|19
|нп
|Фил Харрес
|18
|нп
|Суто Матино
|33
|вр
|Александр Нюбель
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|3
|зщ
|Рамон Хендрикс
|20
|зщ
|Леонидас Стергиу
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|27
|нп
|Крис Фюрих
|26
|нп
|Дениз Ундав
|11
|нп
|Ник Вольтемаде
Главные тренеры
|Марцель Рапп
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|24.05.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|3 : 2
|20.10.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|0 : 1
|08.08.2015
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 2
|02.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|0 : 2
|16.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
|09.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 2
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|4 : 3
|28.02.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 3
|23.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|04.02.2025
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|24
|61
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|24
|53
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|24
|42
| 4
Лига чемпионов
|Майнц
|24
|41
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|24
|40
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|24
|38
|7
|Вольфсбург
|24
|37
|8
|Боруссия М
|24
|37
|9
|Штутгарт
|24
|36
|10
|Боруссия Д
|24
|35
|11
|Аугсбург
|24
|32
|12
|Вердер
|24
|30
|13
|Хоффенхайм
|24
|25
|14
|Унион
|24
|23
|15
|Санкт-Паули
|24
|21
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|24
|17
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|24
|16
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|24
|15