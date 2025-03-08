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Байер - Вердер 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 16:30
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
08 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
Байер
Вердер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Вердер, которое состоится 08 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Вердер
Бремен
17ЧехияврМатей Коварж
23ФранциязщНорди Мукиэле
4ГерманиязщЖонатан Та
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
34ШвейцарияпзГранит Джака
25АргентинапзЭксекиэль Паласиос
19НигерияпзНейтан Телла
10ГерманияпзФлориан Вирц
22НигериянпВиктор Бонифасе
1ГерманияврМихаэль Цеттерер
13СербиязщМилош Велькович
5ГерманиязщАмос Пипер
3ГерманиязщАнтони Юнг
8ГерманиязщМитчелл-Элия Вайзер
27ГерманиязщФеликс Агу
14БельгияпзСенне Линен
6ДанияпзЙенс Стаге
20АвстрияпзРомано Шмид
15ШотландиянпОливер Бёрк
9ПортугалиянпАндре Силва
Главные тренеры
ИспанияХаби Алонсо
ГерманияОле Вернер
История личных встреч
26.10.2024Германия — Бундеслига8-й турВердер2 : 2Байер
14.04.2024Германия - Бундеслига29-й турБайер5 : 0Вердер
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й турВердер0 : 3Байер
12.03.2023Германия - Бундеслига24-й турВердер2 : 3Байер
17.09.2022Германия - Бундеслига7-й турБайер1 : 1Вердер
08.05.2021Германия - Бундеслига32-й турВердер0 : 0Байер
09.01.2021Германия - Бундеслига15-й турБайер1 : 1Вердер
18.05.2020Германия - Бундеслига26-й турВердер1 : 4Байер
26.10.2019Германия - Бундеслига9-й турБайер2 : 2Вердер
17.03.2019Германия - Бундеслига26-й турБайер1 : 3Вердер
05.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матч3 : 0Байер
01.03.2025Германия — Бундеслига24-й тур1 : 4Байер
22.02.2025Германия — Бундеслига23-й тур0 : 2Байер
15.02.2025Германия — Бундеслига22-й турБайер0 : 0
08.02.2025Германия — Бундеслига21-й тур0 : 0Байер
01.03.2025Германия — Бундеслига24-й турВердер1 : 2
25.02.2025Кубок Германии1/4 финала2 : 1Вердер
21.02.2025Германия — Бундеслига23-й тур5 : 0Вердер
16.02.2025Германия — Бундеслига22-й турВердер1 : 3
07.02.2025Германия — Бундеслига21-й тур3 : 0Вердер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2461
2
Лига чемпионов
Байер2453
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2442
4
Лига чемпионов
Майнц2441
5
Лига Европы
Фрайбург2440
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг2438
7 Вольфсбург2437
8 Боруссия М2437
9 Штутгарт2436
10 Боруссия Д2435
11 Аугсбург2432
12 Вердер2430
13 Хоффенхайм2425
14 Унион2423
15 Санкт-Паули2421
16
Стыковая зона
Бохум2417
17
Зона вылета
Хольштайн2416
18
Зона вылета
Хайденхайм2415

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