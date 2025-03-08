Байер - Вердер 08 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 08-03-2025 16:30
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
08 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Вердер, которое состоится 08 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Вердер
Бремен
|17
|вр
|Матей Коварж
|23
|зщ
|Норди Мукиэле
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|34
|пз
|Гранит Джака
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|19
|пз
|Нейтан Телла
|10
|пз
|Флориан Вирц
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
|1
|вр
|Михаэль Цеттерер
|13
|зщ
|Милош Велькович
|5
|зщ
|Амос Пипер
|3
|зщ
|Антони Юнг
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|27
|зщ
|Феликс Агу
|14
|пз
|Сенне Линен
|6
|пз
|Йенс Стаге
|20
|пз
|Романо Шмид
|15
|нп
|Оливер Бёрк
|9
|нп
|Андре Силва
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Оле Вернер
История личных встреч
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 2
|14.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|5 : 0
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 3
|12.03.2023
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 3
|17.09.2022
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|08.05.2021
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|0 : 0
|09.01.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|18.05.2020
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 4
|26.10.2019
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 2
|17.03.2019
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 3
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 0
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 4
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|0 : 2
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 0
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|25.02.2025
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 1
|21.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|5 : 0
|16.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 3
|07.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|24
|61
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|24
|53
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|24
|42
| 4
Лига чемпионов
|Майнц
|24
|41
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|24
|40
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|24
|38
|7
|Вольфсбург
|24
|37
|8
|Боруссия М
|24
|37
|9
|Штутгарт
|24
|36
|10
|Боруссия Д
|24
|35
|11
|Аугсбург
|24
|32
|12
|Вердер
|24
|30
|13
|Хоффенхайм
|24
|25
|14
|Унион
|24
|23
|15
|Санкт-Паули
|24
|21
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|24
|17
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|24
|16
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|24
|15