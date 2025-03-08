Фрайбург - РБ Лейпциг 08 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 08-03-2025 19:30
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
08 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - РБ Лейпциг, которое состоится 08 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
РБ Лейпциг
Лейпциг
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|25
|зщ
|Килианн Сильдилья
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|42
|пз
|Рицу Доан
|34
|пз
|Мерлин Рёль
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|9
|пз
|Лукас Хёлер
|1
|вр
|Петер Гулачи
|16
|зщ
|Лукас Клостерман
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|17
|зщ
|Ридле Баку
|22
|зщ
|Давид Раум
|8
|пз
|Амаду Айдара
|18
|пз
|Артур Вермерен
|10
|пз
|Хави Симонс
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|11
|нп
|Луа Опенда
Главные тренеры
|Юлиан Шустер
|Марко Розе
История личных встреч
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|3 : 1
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
|02.05.2023
|Кубок Германии
|1/2 финала
|1 : 5
|09.11.2022
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 1
|21.05.2022
|Кубок Германии
|Финал
|1 : 1 2 : 4
|05.03.2022
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|16.10.2021
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|06.03.2021
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 3
|02.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 0
|21.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|5 : 0
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|0 : 1
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|26.02.2025
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 0
|23.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|14.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 0
|09.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|24
|61
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|24
|53
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|24
|42
| 4
Лига чемпионов
|Майнц
|24
|41
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|24
|40
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|24
|38
|7
|Вольфсбург
|24
|37
|8
|Боруссия М
|24
|37
|9
|Штутгарт
|24
|36
|10
|Боруссия Д
|24
|35
|11
|Аугсбург
|24
|32
|12
|Вердер
|24
|30
|13
|Хоффенхайм
|24
|25
|14
|Унион
|24
|23
|15
|Санкт-Паули
|24
|21
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|24
|17
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|24
|16
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|24
|15