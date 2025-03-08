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Фрайбург - РБ Лейпциг 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 19:30
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
08 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Фрайбург
РБ Лейпциг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - РБ Лейпциг, которое состоится 08 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
РБ Лейпциг
Лейпциг
1ГерманияврНоа Атуболу
25ФранциязщКилианн Сильдилья
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
3АвстриязщФилипп Линхарт
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
6ГерманияпзПатрик Остерхаге
42ЯпонияпзРицу Доан
34ГерманияпзМерлин Рёль
32ИталияпзВинченцо Грифо
9ГерманияпзЛукас Хёлер
1ВенгрияврПетер Гулачи
16ГерманиязщЛукас Клостерман
4ВенгриязщВилли Орбан
23ФранциязщКастелло Люкеба
17ГерманиязщРидле Баку
22ГерманиязщДавид Раум
8МалипзАмаду Айдара
18БельгияпзАртур Вермерен
10НидерландыпзХави Симонс
30СловениянпБеньямин Шешко
11БельгиянпЛуа Опенда
Главные тренеры
ГерманияЮлиан Шустер
ГерманияМарко Розе
История личных встреч
26.10.2024Германия — Бундеслига8-й турРБ Лейпциг3 : 1Фрайбург
06.04.2024Германия - Бундеслига28-й турФрайбург1 : 4РБ Лейпциг
12.11.2023Германия - Бундеслига11-й турРБ Лейпциг3 : 1Фрайбург
06.05.2023Германия - Бундеслига31-й турФрайбург0 : 1РБ Лейпциг
02.05.2023Кубок Германии1/2 финалаФрайбург1 : 5РБ Лейпциг
09.11.2022Германия - Бундеслига14-й турРБ Лейпциг3 : 1Фрайбург
21.05.2022Кубок ГерманииФиналФрайбург1 : 1 2 : 4РБ Лейпциг
05.03.2022Германия - Бундеслига25-й турРБ Лейпциг1 : 1Фрайбург
16.10.2021Германия - Бундеслига8-й турФрайбург1 : 1РБ Лейпциг
06.03.2021Германия - Бундеслига24-й турФрайбург0 : 3РБ Лейпциг
02.03.2025Германия — Бундеслига24-й тур0 : 0Фрайбург
21.02.2025Германия — Бундеслига23-й турФрайбург5 : 0
15.02.2025Германия — Бундеслига22-й тур0 : 1Фрайбург
08.02.2025Германия — Бундеслига21-й турФрайбург1 : 0
01.02.2025Германия — Бундеслига20-й тур0 : 1Фрайбург
01.03.2025Германия — Бундеслига24-й турРБ Лейпциг1 : 2
26.02.2025Кубок Германии1/4 финалаРБ Лейпциг1 : 0
23.02.2025Германия — Бундеслига23-й турРБ Лейпциг2 : 2
14.02.2025Германия — Бундеслига22-й тур0 : 0РБ Лейпциг
09.02.2025Германия — Бундеслига21-й турРБ Лейпциг2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2461
2
Лига чемпионов
Байер2453
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2442
4
Лига чемпионов
Майнц2441
5
Лига Европы
Фрайбург2440
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг2438
7 Вольфсбург2437
8 Боруссия М2437
9 Штутгарт2436
10 Боруссия Д2435
11 Аугсбург2432
12 Вердер2430
13 Хоффенхайм2425
14 Унион2423
15 Санкт-Паули2421
16
Стыковая зона
Бохум2417
17
Зона вылета
Хольштайн2416
18
Зона вылета
Хайденхайм2415

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