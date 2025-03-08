Гамбург - Фортуна 08 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 08-03-2025 21:30
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
08 Марта 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 25-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Фортуна, которое состоится 08 Марта 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гамбург
Гамбург
Фортуна
Дюссельдорф
История личных встреч
|06.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|0 : 3
|08.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|29.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|31.03.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|2 : 2
|17.09.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|2 : 0
|19.03.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|16.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|26.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|0 : 0
|18.09.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 1
|20.04.2013
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1
|02.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|24-й тур
|2 : 0
|21.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|23-й тур
|3 : 0
|16.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|07.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|02.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|2 : 2
|28.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|23.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 1
|09.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|01.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Кайзерслаутерн
|25
|43
| 2
Повышение
|Гамбург
|24
|42
| 3
Плей-офф за повышение
|Магдебург
|24
|41
|4
|Падерборн 07
|24
|41
|5
|Кёльн
|24
|41
|6
|Эльверсберг
|25
|40
|7
|Фортуна
|24
|38
|8
|Ганновер-96
|24
|38
|9
|Карлсруэ
|25
|36
|10
|Нюрнберг
|24
|35
|11
|Гройтер Фюрт
|24
|32
|12
|Дармштадт 98
|25
|31
|13
|Шальке-04
|24
|30
|14
|Герта
|24
|26
|15
|Пройссен Мюнстер
|24
|23
| 16
Стыковая зона
|Айнтрахт Б
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|24
|19
| 18
Зона вылета
|Ян
|24
|15