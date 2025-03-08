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Гамбург - Фортуна 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 21:30
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
08 Марта 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 25-й тур
Гамбург
Фортуна

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Фортуна, которое состоится 08 Марта 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гамбург
Гамбург
Фортуна
Дюссельдорф
История личных встреч
06.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур Фортуна0 : 3Гамбург
08.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Фортуна2 : 0Гамбург
29.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Гамбург1 : 0Фортуна
31.03.2023 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Фортуна2 : 2Гамбург
17.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Гамбург2 : 0Фортуна
19.03.2022 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Фортуна1 : 1Гамбург
16.10.2021 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Гамбург1 : 1Фортуна
26.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Фортуна0 : 0Гамбург
18.09.2020 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Гамбург2 : 1Фортуна
20.04.2013 Германия - Бундеслига 30-й тур Гамбург2 : 1Фортуна
02.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур 2 : 0Гамбург
21.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур Гамбург3 : 0
16.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур 1 : 1Гамбург
07.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур 1 : 2Гамбург
02.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Гамбург2 : 2
28.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур Фортуна1 : 2
23.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур 1 : 1Фортуна
15.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур Фортуна2 : 1
09.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур 1 : 1Фортуна
01.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Фортуна3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Кайзерслаутерн2543
2
Повышение
Гамбург2442
3
Плей-офф за повышение
Магдебург2441
4 Падерборн 072441
5 Кёльн2441
6 Эльверсберг2540
7 Фортуна2438
8 Ганновер-962438
9 Карлсруэ2536
10 Нюрнберг2435
11 Гройтер Фюрт2432
12 Дармштадт 982531
13 Шальке-042430
14 Герта2426
15 Пройссен Мюнстер2423
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б2422
17
Зона вылета
Ульм 18462419
18
Зона вылета
Ян2415

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