Бенфика - Насьонал 08 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 08-03-2025 20:00
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
08 Марта 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 25-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Насьонал, которое состоится 08 Марта 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Насьонал
Фуншал
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|4
|зщ
|Антониу Силва
|3
|зщ
|Альваро Фернандес
|85
|пз
|Ренату Саншеш
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|27
|нп
|Брума
|19
|нп
|Андреа Белотти
|9
|нп
|Артур Кабрал
|37
|вр
|Лукас
|22
|зщ
|Gustavo García dos Santos
|4
|зщ
|Ulisses Rocha
|38
|зщ
|José Vitor Lima Cardoso
|70
|пз
|Арвин Аппиа
|27
|пз
|Джибриль Сумаре
|10
|пз
|Луиш Эстевеш
|17
|нп
|Даниэл Пенья
|98
|нп
|Paulinho
|23
|нп
|Isaac Aguiar
|99
|нп
|Dudu Teodora
Главные тренеры
|Бруну Лаже
История личных встреч
|19.12.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|0 : 2
|11.05.2021
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 3
|25.01.2021
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|1 : 1
|10.02.2019
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|10 : 0
|02.09.2018
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|0 : 4
|05.02.2017
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|3 : 0
|27.08.2016
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 3
|15.05.2016
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|4 : 1
|11.01.2016
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|1 : 4
|04.04.2015
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|3 : 1
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|26.02.2025
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 0
|22.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|3 : 0
|18.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 3
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 1
|01.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|2 : 1
|21.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 0
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|0 : 2
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|24
|56
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|23
|53
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|24
|50
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|24
|47
|5
|Санта-Клара
|24
|39
|6
|Каза Пия
|24
|36
|7
|Витория Гимарайнш
|24
|35
|8
|Эшторил
|24
|34
|9
|Фамаликан
|24
|31
|10
|Риу Аве
|24
|29
|11
|Морейренсе
|24
|27
|12
|Насьонал
|24
|26
|13
|Арока
|24
|25
|14
|АВС
|24
|23
|15
|Жил Висенте
|23
|22
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|24
|16
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|24
|15