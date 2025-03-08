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Бенфика - Насьонал 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 20:00
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
08 Марта 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 25-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
Бенфика
Насьонал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Насьонал, которое состоится 08 Марта 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Насьонал
Фуншал
1 Украина вр Анатолий Трубин
44 Португалия зщ Томаш Араужу
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
4 Португалия зщ Антониу Силва
3 Испания зщ Альваро Фернандес
85 Португалия пз Ренату Саншеш
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
10 Турция пз Оркун Кёкчю
27 Португалия нп Брума
19 Италия нп Андреа Белотти
9 Бразилия нп Артур Кабрал
37 Бразилия вр Лукас
22 Бразилия зщ Gustavo García dos Santos
4 Бразилия зщ Ulisses Rocha
38 Бразилия зщ José Vitor Lima Cardoso
70 Англия пз Арвин Аппиа
27 Сенегал пз Джибриль Сумаре
10 Португалия пз Луиш Эстевеш
17 Бразилия нп Даниэл Пенья
98 Бразилия нп Paulinho
23 Бразилия нп Isaac Aguiar
99 Бразилия нп Dudu Teodora
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
История личных встреч
19.12.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Насьонал0 : 2Бенфика
11.05.2021 Португалия - Примейра 32-й тур Насьонал1 : 3Бенфика
25.01.2021 Португалия - Примейра 15-й тур Бенфика1 : 1Насьонал
10.02.2019 Португалия - Примейра 21-й тур Бенфика10 : 0Насьонал
02.09.2018 Португалия - Примейра 4-й тур Насьонал0 : 4Бенфика
05.02.2017 Португалия - Примейра 20-й тур Бенфика3 : 0Насьонал
27.08.2016 Португалия - Примейра 3-й тур Насьонал1 : 3Бенфика
15.05.2016 Португалия - Примейра 34-й тур Бенфика4 : 1Насьонал
11.01.2016 Португалия - Примейра 17-й тур Насьонал1 : 4Бенфика
04.04.2015 Португалия - Примейра 27-й тур Бенфика3 : 1Насьонал
05.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Бенфика0 : 1
26.02.2025 Кубок Португалии 1/4 финала Бенфика1 : 0
22.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Бенфика3 : 0
18.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Бенфика3 : 3
15.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур 0 : 1Бенфика
01.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Насьонал2 : 1
21.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур 1 : 0Насьонал
15.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Насьонал2 : 2
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур 0 : 2Насьонал
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Насьонал1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2456
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2353
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2450
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2447
5 Санта-Клара2439
6 Каза Пия2436
7 Витория Гимарайнш2435
8 Эшторил2434
9 Фамаликан2431
10 Риу Аве2429
11 Морейренсе2427
12 Насьонал2426
13 Арока2425
14 АВС2423
15 Жил Висенте2322
16
Стыковая зона
Эштрела2422
17
Зона вылета
Фаренсе2416
18
Зона вылета
Боавишта2415

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