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Краковия - Радомяк 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 15:45
Стадион: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша), вместимость: 15016
08 Марта 2025 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 24-й тур
Краковия
Радомяк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краковия - Радомяк, которое состоится 08 Марта 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краковия
Краков
Радомяк
Радом
Главные тренеры
Португалия Жоау Энрикеш
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
31.08.2024 Польша — Экстракласса 7-й тур Радомяк2 : 1Краковия
10.02.2024 Польша - Экстракласса 20-й тур Краковия6 : 0Радомяк
05.08.2023 Польша - Экстракласса 3-й тур Радомяк0 : 1Краковия
15.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Краковия3 : 0Радомяк
30.09.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 11-й тур Радомяк0 : 2Краковия
22.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Радомяк0 : 1Краковия
29.10.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 13-й тур Краковия1 : 2Радомяк
28.02.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур 0 : 1Краковия
23.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур Краковия2 : 2
14.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур Краковия1 : 1
09.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур 1 : 1Краковия
01.02.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур Краковия0 : 0
28.02.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур Радомяк1 : 1
22.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур Радомяк3 : 1
15.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур 3 : 2Радомяк
08.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур Радомяк1 : 1
02.02.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур 5 : 0Радомяк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Лех П2347
2
Квалификация Лиги конференций
Ракув2346
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония2345
4 Погонь2339
5 Легия2339
6 Краковия2338
7 Мотор2335
8 Гурник З2334
9 Пяст2333
10 Корона2432
11 ГКС Катовице2330
12 Видзев2327
13 Радомяк2325
14 Сталь2323
15 Заглембе Л2322
16
Зона вылета
Пуща2422
17
Зона вылета
Лехия2321
18
Зона вылета
Шлёнск2314

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