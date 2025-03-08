Краковия - Радомяк 08 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 08-03-2025 15:45
Стадион: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша), вместимость: 15016
08 Марта 2025 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 24-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краковия - Радомяк, которое состоится 08 Марта 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краковия
Краков
Радомяк
Радом
Главные тренеры
|Жоау Энрикеш
|Жоау Энрикеш
История личных встреч
|31.08.2024
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 1
|10.02.2024
|Польша - Экстракласса
|20-й тур
|6 : 0
|05.08.2023
|Польша - Экстракласса
|3-й тур
|0 : 1
|15.04.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 28-й тур
|3 : 0
|30.09.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 11-й тур
|0 : 2
|22.04.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 30-й тур
|0 : 1
|29.10.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 13-й тур
|1 : 2
|28.02.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|0 : 1
|23.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|2 : 2
|14.02.2025
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|1 : 1
|09.02.2025
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 1
|01.02.2025
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|0 : 0
|28.02.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|3 : 1
|15.02.2025
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|3 : 2
|08.02.2025
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 1
|02.02.2025
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Лех П
|23
|47
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ракув
|23
|46
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|23
|45
|4
|Погонь
|23
|39
|5
|Легия
|23
|39
|6
|Краковия
|23
|38
|7
|Мотор
|23
|35
|8
|Гурник З
|23
|34
|9
|Пяст
|23
|33
|10
|Корона
|24
|32
|11
|ГКС Катовице
|23
|30
|12
|Видзев
|23
|27
|13
|Радомяк
|23
|25
|14
|Сталь
|23
|23
|15
|Заглембе Л
|23
|22
| 16
Зона вылета
|Пуща
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Лехия
|23
|21
| 18
Зона вылета
|Шлёнск
|23
|14