Каза Пия - Спортинг 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2025 20:00
Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
09 Марта 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 25-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Спортинг, которое состоится 09 Марта 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Спортинг
Лиссабон
|1
|вр
|Патрик Секейра
|4
|зщ
|Жоау Голарт
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|2
|зщ
|Duplexe Tchamba
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|89
|пз
|Адриан Краев
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|29
|пз
|Жереми Ливолан
|80
|нп
|Pablo
|9
|нп
|Макс Свенссон
|52
|нп
|Henrique Pereira
|1
|вр
|Франко Израэль
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|6
|зщ
|Зено Дебаст
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|47
|пз
|Рикарду Эсгаю
|2
|пз
|Матеус Рейс
|57
|пз
|Жеовани Кенда
|73
|пз
|Эдуарду Фелисисиму
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
|Руй Боржеш
История личных встреч
|05.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 0
|29.01.2024
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|8 : 0
|18.08.2023
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 2
|09.04.2023
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|3 : 4
|22.10.2022
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|3 : 1
|22.12.2021
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 2
|01.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 0
|22.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 0
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|3 : 2
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 0
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 1
|03.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|3 : 1
|27.02.2025
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|0 : 1
|23.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 2
|19.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 0
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|24
|56
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|24
|56
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|24
|50
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|24
|47
|5
|Санта-Клара
|24
|39
|6
|Каза Пия
|24
|36
|7
|Витория Гимарайнш
|24
|35
|8
|Эшторил
|25
|35
|9
|Фамаликан
|24
|31
|10
|Риу Аве
|24
|29
|11
|Арока
|25
|28
|12
|Морейренсе
|24
|27
|13
|Насьонал
|25
|26
|14
|Жил Висенте
|24
|23
|15
|АВС
|25
|23
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|25
|23
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|24
|15