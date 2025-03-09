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Каза Пия - Спортинг 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 20:00
Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
09 Марта 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 25-й тур
Каза Пия
Спортинг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Спортинг, которое состоится 09 Марта 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Спортинг
Лиссабон
1 Коста-Рика вр Патрик Секейра
4 Португалия зщ Жоау Голарт
6 Португалия зщ Жозе Фонте
2 Камерун зщ Duplexe Tchamba
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
89 Болгария пз Адриан Краев
5 Португалия пз Леонарду Лелу
29 Франция пз Жереми Ливолан
80 Бразилия нп Pablo
9 Испания нп Макс Свенссон
52 Португалия нп Henrique Pereira
1 Уругвай вр Франко Израэль
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
22 Испания зщ Иван Фреснеда
6 Бельгия зщ Зено Дебаст
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
47 Португалия пз Рикарду Эсгаю
2 Бразилия пз Матеус Рейс
57 Португалия пз Жеовани Кенда
73 Португалия пз Эдуарду Фелисисиму
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
История личных встреч
05.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Спортинг2 : 0Каза Пия
29.01.2024 Португалия — Примейра 19-й тур Спортинг8 : 0Каза Пия
18.08.2023 Португалия — Примейра 2-й тур Каза Пия1 : 2Спортинг
09.04.2023 Португалия - Примейра 27-й тур Каза Пия3 : 4Спортинг
22.10.2022 Португалия - Примейра 10-й тур Спортинг3 : 1Каза Пия
22.12.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Каза Пия1 : 2Спортинг
01.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур 1 : 0Каза Пия
22.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Каза Пия1 : 0
15.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур 3 : 2Каза Пия
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Каза Пия1 : 0
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 2 : 1Каза Пия
03.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Спортинг3 : 1
27.02.2025 Кубок Португалии 1/4 финала 0 : 1Спортинг
23.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур 2 : 2Спортинг
19.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч 0 : 0Спортинг
15.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Спортинг2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2456
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2456
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2450
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2447
5 Санта-Клара2439
6 Каза Пия2436
7 Витория Гимарайнш2435
8 Эшторил2535
9 Фамаликан2431
10 Риу Аве2429
11 Арока2528
12 Морейренсе2427
13 Насьонал2526
14 Жил Висенте2423
15 АВС2523
16
Стыковая зона
Эштрела2523
17
Зона вылета
Фаренсе2517
18
Зона вылета
Боавишта2415

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