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Видзев - Ягеллония 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 18:30
Стадион: Мейски (Лодзь, Польша), вместимость: 18018
09 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 24-й тур
Видзев
Ягеллония

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Видзев - Ягеллония, которое состоится 09 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Лодзь, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Видзев
Лодзь
Ягеллония
Белосток
Главные тренеры
Польша Адриан Семенец
История личных встреч
01.09.2024 Польша — Экстракласса 7-й тур Ягеллония1 : 0Видзев
11.02.2024 Польша - Экстракласса 20-й тур Видзев1 : 3Ягеллония
04.08.2023 Польша - Экстракласса 3-й тур Ягеллония2 : 1Видзев
03.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 19-й тур Видзев1 : 1Ягеллония
22.07.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 2-й тур Ягеллония0 : 2Видзев
28.02.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур 1 : 1Видзев
22.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур Видзев0 : 4
15.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур 3 : 0Видзев
09.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур Видзев1 : 1
31.01.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур 4 : 1Видзев
06.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч Ягеллония3 : 0
02.03.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур Ягеллония1 : 0
23.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур 2 : 2Ягеллония
20.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч Ягеллония3 : 1
16.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур Ягеллония3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Ракув2449
2
Квалификация Лиги конференций
Лех П2347
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония2345
4 Погонь2440
5 Легия2339
6 Краковия2438
7 Мотор2335
8 Гурник З2334
9 Пяст2433
10 Корона2432
11 ГКС Катовице2330
12 Радомяк2428
13 Видзев2327
14 Сталь2323
15 Заглембе Л2322
16
Зона вылета
Пуща2422
17
Зона вылета
Лехия2321
18
Зона вылета
Шлёнск2415

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