Видзев - Ягеллония 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2025 18:30
Стадион: Мейски (Лодзь, Польша), вместимость: 18018
09 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 24-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Видзев - Ягеллония, которое состоится 09 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Лодзь, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Видзев
Лодзь
Ягеллония
Белосток
Главные тренеры
|Адриан Семенец
История личных встреч
|01.09.2024
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|1 : 0
|11.02.2024
|Польша - Экстракласса
|20-й тур
|1 : 3
|04.08.2023
|Польша - Экстракласса
|3-й тур
|2 : 1
|03.02.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 19-й тур
|1 : 1
|22.07.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 2-й тур
|0 : 2
|28.02.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|0 : 4
|15.02.2025
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|3 : 0
|09.02.2025
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 1
|31.01.2025
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|4 : 1
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 0
|02.03.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|1 : 0
|23.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|2 : 2
|20.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 1
|16.02.2025
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Ракув
|24
|49
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Лех П
|23
|47
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|23
|45
|4
|Погонь
|24
|40
|5
|Легия
|23
|39
|6
|Краковия
|24
|38
|7
|Мотор
|23
|35
|8
|Гурник З
|23
|34
|9
|Пяст
|24
|33
|10
|Корона
|24
|32
|11
|ГКС Катовице
|23
|30
|12
|Радомяк
|24
|28
|13
|Видзев
|23
|27
|14
|Сталь
|23
|23
|15
|Заглембе Л
|23
|22
| 16
Зона вылета
|Пуща
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Лехия
|23
|21
| 18
Зона вылета
|Шлёнск
|24
|15