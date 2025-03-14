Лас-Пальмас - Алавес 14 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 14-03-2025 22:00
Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 32392
14 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 28-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Алавес, которое состоится 14 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Алавес
Витория
|1
|вр
|Яспер Силлессен
|23
|зщ
|Алекс Муньос
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|15
|зщ
|Скотт Маккенна
|21
|пз
|Стефан Байчетич
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|8
|пз
|Хосе Кампанья
|10
|пз
|Альберто Молейро
|19
|нп
|Сандро Рамирес
|37
|нп
|Фабиу Силва
|2
|нп
|Марвин Парк
|31
|вр
|Адриан Родригес
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|12
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|3
|зщ
|Мануэль Санчес
|6
|пз
|Андер Гевара
|24
|пз
|Жоан Жордан
|21
|пз
|Карлес Аленья
|17
|нп
|Кике
|15
|нп
|Карлос Мартин
|19
|нп
|Пау Кабанес
Главные тренеры
|Диего Пенас Мартинес
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 1
|27.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|0 : 0
|03.09.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 4-й тур
|1 : 1
|22.04.2018
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 4
|08.12.2017
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 0
|23.04.2017
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 1
|04.12.2016
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 1
|07.06.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|3 : 2
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 0
|28.02.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 2
|16.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|3 : 1
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 2
|08.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 1
|15.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|3 : 3
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|57
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|27
|56
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|27
|49
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|26
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|27
|41
|7
|Мальорка
|27
|37
|8
|Севилья
|27
|36
|9
|Райо Вальекано
|27
|36
|10
|Сельта
|27
|36
|11
|Реал Сосьедад
|27
|34
|12
|Жирона
|27
|33
|13
|Хетафе
|27
|33
|14
|Осасуна
|26
|33
|15
|Эспаньол
|26
|28
|16
|Валенсия
|27
|27
|17
|Леганес
|27
|27
| 18
Зона вылета
|Алавес
|27
|26
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|27
|24
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|27
|16