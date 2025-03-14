03:49 ()
Свернуть список

Лас-Пальмас - Алавес 14 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 14-03-2025 22:00
Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 32392
14 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 28-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Лас-Пальмас
Алавес

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Алавес, которое состоится 14 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Алавес
Витория
1 Нидерланды вр Яспер Силлессен
23 Испания зщ Алекс Муньос
4 Испания зщ Алекс Суарес
15 Шотландия зщ Скотт Маккенна
21 Испания пз Стефан Байчетич
5 Испания пз Хавьер Муньос
8 Испания пз Хосе Кампанья
10 Испания пз Альберто Молейро
19 Испания нп Сандро Рамирес
37 Португалия нп Фабиу Силва
2 Испания нп Марвин Парк
31 Испания вр Адриан Родригес
14 Аргентина зщ Науэль Тенаглия
5 Марокко зщ Абделькадир Абкар
12 Уругвай зщ Сантьяго Моуриньо
3 Испания зщ Мануэль Санчес
6 Испания пз Андер Гевара
24 Испания пз Жоан Жордан
21 Испания пз Карлес Аленья
17 Испания нп Кике
15 Испания нп Карлос Мартин
19 Испания нп Пау Кабанес
Главные тренеры
Испания Диего Пенас Мартинес
Испания Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
01.09.2024 Испания — Примера 4-й тур Алавес2 : 0Лас-Пальмас
26.05.2024 Испания - Примера 38-й тур Лас-Пальмас1 : 1Алавес
09.12.2023 Испания - Примера 16-й тур Алавес0 : 1Лас-Пальмас
27.05.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 42-й тур Лас-Пальмас0 : 0Алавес
03.09.2022 Испания - Сегунда Сегунда. 4-й тур Алавес1 : 1Лас-Пальмас
22.04.2018 Испания - Примера 34-й тур Лас-Пальмас0 : 4Алавес
08.12.2017 Испания - Примера 15-й тур Алавес2 : 0Лас-Пальмас
23.04.2017 Испания - Примера 33-й тур Лас-Пальмас1 : 1Алавес
04.12.2016 Испания - Примера 14-й тур Алавес1 : 1Лас-Пальмас
07.06.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 42-й тур Лас-Пальмас3 : 2Алавес
09.03.2025 Испания — Примера 27-й тур 1 : 0Лас-Пальмас
28.02.2025 Испания — Примера 26-й тур 1 : 1Лас-Пальмас
22.02.2025 Испания — Примера 25-й тур Лас-Пальмас0 : 2
16.02.2025 Испания — Примера 24-й тур 3 : 1Лас-Пальмас
08.02.2025 Испания — Примера 23-й тур Лас-Пальмас1 : 2
08.03.2025 Испания — Примера 27-й тур Алавес1 : 0
02.03.2025 Испания — Примера 26-й тур 1 : 1Алавес
22.02.2025 Испания — Примера 25-й тур Алавес0 : 1
15.02.2025 Испания — Примера 24-й тур 3 : 3Алавес
09.02.2025 Испания — Примера 23-й тур Алавес0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2657
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2757
3
Лига чемпионов
Атлетико М2756
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2749
5
Лига Европы
Вильярреал2644
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис2741
7 Мальорка2737
8 Севилья2736
9 Райо Вальекано2736
10 Сельта2736
11 Реал Сосьедад2734
12 Жирона2733
13 Хетафе2733
14 Осасуна2633
15 Эспаньол2628
16 Валенсия2727
17 Леганес2727
18
Зона вылета
Алавес2726
19
Зона вылета
Лас-Пальмас2724
20
Зона вылета
Вальядолид2716

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close