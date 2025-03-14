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Ницца - Осер 14 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 14-03-2025 21:45
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
14 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
Ницца
Осер

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Осер, которое состоится 14 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Осер
Осер
1 Польша вр Марцин Булка
55 Бурунди зщ Юссуф Ндайишимийе
64 Канада зщ Мойзе Бомбито
4 Бразилия зщ Данте Бонфин
26 Франция зщ Мельвен Бар
28 Франция пз Батист Сантамария
6 Алжир пз Хишем Будауи
20 Франция пз Том Луше
25 Франция пз Мохамед-Али Шо
24 Франция пз Гаэтан Лаборде
29 Франция нп Эванн Гессан
16 Гвиана вр Донован Леон
20 Кот-д'Ивуар зщ Синали Дьоманде
3 Англия зщ Гэбриел Ошо
23 Нидерланды зщ Ки-Яна Хувер
4 Бразилия зщ Жубал
14 Гана зщ Гидеон Менса
42 Гана пз Элиша Овусу
10 Франция пз Гаэтан Перрен
27 Франция пз Кевин Дануа
25 Кот-д'Ивуар нп Хамед Жуниор Траоре
9 Канада нп Тео Бэр
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Франция Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
18.08.2024 Франция — Лига 1 1-й тур Осер2 : 1Ницца
06.01.2024 Кубок Франции 1/32 финала Ницца0 : 0 4 : 2Осер
03.03.2023 Франция - Лига 1 26-й тур Ницца1 : 1Осер
16.10.2022 Франция - Лига 1 11-й тур Осер1 : 1Ницца
31.10.2018 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Ницца3 : 2Осер
21.04.2012 Франция - Лига 1 33-й тур Ницца1 : 0Осер
11.12.2011 Франция - Лига 1 17-й тур Осер2 : 1Ницца
12.03.2011 Франция - Лига 1 27-й тур Ницца1 : 0Осер
30.10.2010 Франция - Лига 1 11-й тур Осер2 : 0Ницца
20.01.2010 Франция - Лига 1 21-й тур Ницца0 : 1Осер
09.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур Ницца0 : 2
01.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур 1 : 3Ницца
23.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур Ницца2 : 0
16.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур 1 : 3Ницца
08.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур Ницца2 : 0
09.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур 0 : 2Осер
02.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур Осер0 : 1
22.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур Осер3 : 0
14.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур 2 : 2Осер
09.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур Осер2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2565
2
Лига чемпионов
Марсель2549
3
Лига чемпионов
Ницца2546
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2544
5
Лига Европы
Лилль2544
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2542
7 Страсбург2540
8 Ланс2536
9 Брест2536
10 Тулуза2534
11 Осер2531
12 Ренн2529
13 Анже2527
14 Нант2524
15 Реймс2522
16
Стыковая зона
Гавр2521
17
Зона вылета
Сент-Этьен2520
18
Зона вылета
Монпелье2515

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