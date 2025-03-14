Ницца - Осер 14 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 14-03-2025 21:45
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
14 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Осер, которое состоится 14 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Осер
Осер
|1
|вр
|Марцин Булка
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|64
|зщ
|Мойзе Бомбито
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|28
|пз
|Батист Сантамария
|6
|пз
|Хишем Будауи
|20
|пз
|Том Луше
|25
|пз
|Мохамед-Али Шо
|24
|пз
|Гаэтан Лаборде
|29
|нп
|Эванн Гессан
|16
|вр
|Донован Леон
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|3
|зщ
|Гэбриел Ошо
|23
|зщ
|Ки-Яна Хувер
|4
|зщ
|Жубал
|14
|зщ
|Гидеон Менса
|42
|пз
|Элиша Овусу
|10
|пз
|Гаэтан Перрен
|27
|пз
|Кевин Дануа
|25
|нп
|Хамед Жуниор Траоре
|9
|нп
|Тео Бэр
Главные тренеры
|Франк Эз
|Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|06.01.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 0 4 : 2
|03.03.2023
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|16.10.2022
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 1
|31.10.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 2
|21.04.2012
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 0
|11.12.2011
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|12.03.2011
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 0
|30.10.2010
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|2 : 0
|20.01.2010
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 1
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
|01.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|1 : 3
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|1 : 3
|08.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 1
|22.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 0
|14.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|65
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|25
|49
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|25
|46
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|25
|44
| 5
Лига Европы
|Лилль
|25
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|25
|42
|7
|Страсбург
|25
|40
|8
|Ланс
|25
|36
|9
|Брест
|25
|36
|10
|Тулуза
|25
|34
|11
|Осер
|25
|31
|12
|Ренн
|25
|29
|13
|Анже
|25
|27
|14
|Нант
|25
|24
|15
|Реймс
|25
|22
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|25
|21
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|25
|20
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|25
|15