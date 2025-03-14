Санкт-Паули - Хоффенхайм 14 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 14-03-2025 21:30
Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
14 Марта 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 26-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Хоффенхайм, которое состоится 14 Марта 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Хоффенхайм
Зинсхайм
|22
|вр
|Никола Василь
|4
|зщ
|Давид Немет
|5
|зщ
|Хауке Валь
|44
|зщ
|Сибе ван дер Хейден
|2
|зщ
|Манолис Салиакас
|8
|зщ
|Эрик Смит
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|23
|пз
|Филипп Трой
|26
|пз
|Элиас Саад
|10
|нп
|Данел Синани
|13
|нп
|Ноа Вайсхаупт
|1
|вр
|Оливер Бауман
|16
|зщ
|Антон Стах
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|25
|зщ
|Кевин Акпогума
|4
|зщ
|Лео Эстигор
|15
|зщ
|Валентен Жендрей
|7
|пз
|Том Бишоф
|20
|пз
|Финн Оле Беккер
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|26
|нп
|Харис Табакович
|14
|нп
|Гифт Орбан
Главные тренеры
|Александер Блессин
|Кристиан Ильцер
История личных встреч
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 2
|23.01.2011
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|28.08.2010
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|0 : 1
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 0
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|09.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|09.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|23.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|16.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 3
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|25
|61
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|25
|53
| 3
Лига чемпионов
|Майнц
|25
|44
| 4
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|25
|42
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|25
|41
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|25
|39
|7
|Вольфсбург
|25
|38
|8
|Штутгарт
|25
|37
|9
|Боруссия М
|25
|37
|10
|Боруссия Д
|25
|35
|11
|Аугсбург
|25
|35
|12
|Вердер
|25
|33
|13
|Хоффенхайм
|25
|26
|14
|Унион
|25
|26
|15
|Санкт-Паули
|25
|22
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|25
|20
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|25
|16