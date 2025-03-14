03:49 ()
Свернуть список

Санкт-Паули - Хоффенхайм 14 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 14-03-2025 21:30
Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
14 Марта 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 26-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
Санкт-Паули
Хоффенхайм

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Хоффенхайм, которое состоится 14 Марта 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Хоффенхайм
Зинсхайм
22 Босния и Герцеговина вр Никола Василь
4 Австрия зщ Давид Немет
5 Германия зщ Хауке Валь
44 Бельгия зщ Сибе ван дер Хейден
2 Греция зщ Манолис Салиакас
8 Швеция зщ Эрик Смит
7 Австралия пз Джексон Ирвайн
23 Германия пз Филипп Трой
26 Германия пз Элиас Саад
10 Люксембург нп Данел Синани
13 Германия нп Ноа Вайсхаупт
1 Германия вр Оливер Бауман
16 Германия зщ Антон Стах
3 Чехия зщ Павел Кадержабек
25 Нигерия зщ Кевин Акпогума
4 Норвегия зщ Лео Эстигор
15 Франция зщ Валентен Жендрей
7 Германия пз Том Бишоф
20 Германия пз Финн Оле Беккер
27 Хорватия пз Андрей Крамарич
26 Босния и Герцеговина нп Харис Табакович
14 Нигерия нп Гифт Орбан
Главные тренеры
Германия Александер Блессин
Австрия Кристиан Ильцер
История личных встреч
02.11.2024 Германия — Бундеслига 9-й тур Хоффенхайм0 : 2Санкт-Паули
23.01.2011 Германия - Бундеслига 19-й тур Хоффенхайм2 : 2Санкт-Паули
28.08.2010 Германия - Бундеслига 2-й тур Санкт-Паули0 : 1Хоффенхайм
08.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур 1 : 1Санкт-Паули
01.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур Санкт-Паули0 : 2
22.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур 2 : 0Санкт-Паули
15.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур Санкт-Паули0 : 1
09.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур 2 : 0Санкт-Паули
09.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур Хоффенхайм1 : 1
01.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур 0 : 1Хоффенхайм
23.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур Хоффенхайм1 : 1
16.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур 1 : 3Хоффенхайм
08.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур Хоффенхайм0 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2561
2
Лига чемпионов
Байер2553
3
Лига чемпионов
Майнц2544
4
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2542
5
Лига Европы
Фрайбург2541
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг2539
7 Вольфсбург2538
8 Штутгарт2537
9 Боруссия М2537
10 Боруссия Д2535
11 Аугсбург2535
12 Вердер2533
13 Хоффенхайм2526
14 Унион2526
15 Санкт-Паули2522
16
Стыковая зона
Бохум2520
17
Зона вылета
Хольштайн2517
18
Зона вылета
Хайденхайм2516

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close