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Радомяк - Лехия 14 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 14-03-2025 19:00
Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840
14 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 25-й тур
Радомяк
Лехия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Радомяк - Лехия, которое состоится 14 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Радомяк (Радом, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Радомяк
Радом
Лехия
Гданьск
Главные тренеры
Португалия Жоау Энрикеш
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
14.09.2024 Польша — Экстракласса 8-й тур Лехия1 : 0Радомяк
25.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Лехия1 : 3Радомяк
14.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 5-й тур Радомяк4 : 1Лехия
27.02.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 23-й тур Радомяк2 : 0Лехия
28.08.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 6-й тур Лехия2 : 2Радомяк
08.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур 1 : 2Радомяк
28.02.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур Радомяк1 : 1
22.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур Радомяк3 : 1
15.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур 3 : 2Радомяк
08.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур Радомяк1 : 1
09.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур Лехия1 : 2
03.03.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур 3 : 1Лехия
23.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур Лехия0 : 2
17.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур 1 : 3Лехия
09.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур Лехия1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Лех П2450
2
Квалификация Лиги конференций
Ракув2449
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония2448
4 Погонь2440
5 Легия2440
6 Краковия2438
7 Гурник З2437
8 Мотор2436
9 ГКС Катовице2433
10 Пяст2433
11 Корона2432
12 Радомяк2428
13 Видзев2427
14 Сталь2423
15 Заглембе Л2422
16
Зона вылета
Пуща2422
17
Зона вылета
Лехия2421
18
Зона вылета
Шлёнск2415

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