Радомяк - Лехия 14 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 14-03-2025 19:00
Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840
14 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 25-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Радомяк - Лехия, которое состоится 14 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Радомяк (Радом, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Радомяк
Радом
Лехия
Гданьск
Главные тренеры
|Жоау Энрикеш
|Жоау Энрикеш
История личных встреч
|14.09.2024
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|1 : 0
|25.02.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 22-й тур
|1 : 3
|14.08.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 5-й тур
|4 : 1
|27.02.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 23-й тур
|2 : 0
|28.08.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 6-й тур
|2 : 2
|08.03.2025
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|1 : 2
|28.02.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|3 : 1
|15.02.2025
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|3 : 2
|08.02.2025
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 1
|09.03.2025
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|1 : 2
|03.03.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|3 : 1
|23.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|0 : 2
|17.02.2025
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|1 : 3
|09.02.2025
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Лех П
|24
|50
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ракув
|24
|49
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|24
|48
|4
|Погонь
|24
|40
|5
|Легия
|24
|40
|6
|Краковия
|24
|38
|7
|Гурник З
|24
|37
|8
|Мотор
|24
|36
|9
|ГКС Катовице
|24
|33
|10
|Пяст
|24
|33
|11
|Корона
|24
|32
|12
|Радомяк
|24
|28
|13
|Видзев
|24
|27
|14
|Сталь
|24
|23
|15
|Заглембе Л
|24
|22
| 16
Зона вылета
|Пуща
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Лехия
|24
|21
| 18
Зона вылета
|Шлёнск
|24
|15