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Австрия - Сербия 20 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 20-03-2025 21:45
20 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Стыковые матчи А/В. 1-й матч
Австрия
Сербия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Австрия - Сербия, которое состоится 20 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Стыковые матчи А/В. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Австрия
Сербия
Главные тренеры
ГерманияРальф Рангник
СербияДраган Стойкович
История личных встреч
04.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиАвстрия2 : 1Сербия
06.10.2017ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа D. 9-й турАвстрия3 : 2Сербия
09.10.2016ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа D. 3-й турСербия3 : 2Австрия
06.06.2009ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 7. 7-й турСербия1 : 0Австрия
15.10.2008ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 7. 4-й турАвстрия1 : 3Сербия
17.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 6-й турАвстрия1 : 1
14.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 5-й тур0 : 2Австрия
13.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 4-й турАвстрия5 : 1
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 3-й турАвстрия4 : 0
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 2-й тур2 : 1Австрия
18.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 6-й турСербия0 : 0
15.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 5-й тур1 : 1Сербия
15.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 4-й тур3 : 0Сербия
12.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 3-й турСербия2 : 0
08.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 2-й тур2 : 0Сербия
Турнирная таблица
Лига А. 1/4 финала
Команда12
Нидерланды
Испания
20.0323.03
Дания
Португалия
20.0323.03
Команда12
Италия
Германия
20.0323.03
Хорватия
Франция
20.0323.03
Лига А. 1/2 финала
QF4
QF3
04.06
QF1
QF2
05.06
Лига А. За 3-е место
LSF1
LSF 2
08.06
Лига А. Финал
WSF 1
WSF 2
08.06
Стыковые матчи А/В
Команда12
Турция
Венгрия
20.0323.03
Украина
Бельгия
20.0323.03
Команда12
Австрия
Сербия
20.0323.03
Греция
Шотландия
20.0323.03
Стыковые матчи В/С
Команда12
Армения
Грузия
20.0323.03
Косово
Исландия
20.0323.03
Команда12
Болгария
Ирландия
20.0323.03
Словакия
Словения
20.0323.03
Стыковые матчи C/D
Команда12
Гибралтар
Латвия
26.0331.03
Команда12
Мальта
Люксембург
26.0331.03

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