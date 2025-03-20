Италия - Германия 20 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 20-03-2025 21:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
20 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия - Германия, которое состоится 20 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Италия
Германия
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Юлиан Нагельсман
История личных встреч
|14.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 3. 4-й тур
|5 : 2
|04.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 3. 1-й тур
|1 : 1
|15.11.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|02.07.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|1/4 финала
|1 : 1 6 : 5
|29.03.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|4 : 1
|15.11.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2013
|1 : 1
|28.06.2012
|ЧЕ-2012 - финальный раунд
|1/2 финала
|1 : 2
|09.02.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2011
|1 : 1
|04.07.2006
|ЧМ-2006 - финальный раунд - 2006
|1/2 финала
|0 : 2 ДВ
|17.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 2. 6-й тур
|1 : 3
|14.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 2. 5-й тур
|0 : 1
|14.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 2. 4-й тур
|4 : 1
|10.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 2. 3-й тур
|2 : 2
|09.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 2. 2-й тур
|1 : 2
|19.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 3. 6-й тур
|1 : 1
|16.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 3. 5-й тур
|7 : 0
|14.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 3. 4-й тур
|1 : 0
|11.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 3. 3-й тур
|1 : 2
|10.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 3. 2-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги наций: Италия — Германия. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Лига А. 1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Нидерланды
Испания
|20.03
|23.03
| Дания
Португалия
|20.03
|23.03
|Команда
|1
|2
| Италия
Германия
|20.03
|23.03
| Хорватия
Франция
|20.03
|23.03
Лига А. 1/2 финала
| QF4
QF3
|04.06
| QF1
QF2
|05.06
Лига А. За 3-е место
| LSF1
LSF 2
|08.06
Лига А. Финал
| WSF 1
WSF 2
|08.06
Стыковые матчи А/В
|Команда
|1
|2
| Турция
Венгрия
|20.03
|23.03
| Украина
Бельгия
|20.03
|23.03
|Команда
|1
|2
| Австрия
Сербия
|20.03
|23.03
| Греция
Шотландия
|20.03
|23.03
Стыковые матчи В/С
|Команда
|1
|2
| Армения
Грузия
|20.03
|23.03
| Косово
Исландия
|20.03
|23.03
|Команда
|1
|2
| Болгария
Ирландия
|20.03
|23.03
| Словакия
Словения
|20.03
|23.03
Стыковые матчи C/D
|Команда
|1
|2
| Гибралтар
Латвия
|26.03
|31.03
|Команда
|1
|2
| Мальта
Люксембург
|26.03
|31.03