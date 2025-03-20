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Италия - Германия 20 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 20-03-2025 21:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
20 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
Италия
Германия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия - Германия, которое состоится 20 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Италия
Германия
Главные тренеры
ИталияЛучано Спаллетти
ГерманияЮлиан Нагельсман
История личных встреч
14.06.2022Лига наций УЕФАЛига A. Группа 3. 4-й турГермания5 : 2Италия
04.06.2022Лига наций УЕФАЛига A. Группа 3. 1-й турИталия1 : 1Германия
15.11.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Италия0 : 0Германия
02.07.2016ЧЕ-2016 - финальный раунд1/4 финалаГермания1 : 1 6 : 5Италия
29.03.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Германия4 : 1Италия
15.11.2013Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2013Италия1 : 1Германия
28.06.2012ЧЕ-2012 - финальный раунд1/2 финалаГермания1 : 2Италия
09.02.2011Товарищеские матчи (сборные)Февраль 2011Германия1 : 1Италия
04.07.2006ЧМ-2006 - финальный раунд - 20061/2 финалаГермания0 : 2 ДВИталия
17.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 6-й турИталия1 : 3
14.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 5-й тур0 : 1Италия
14.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 4-й турИталия4 : 1
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 3-й турИталия2 : 2
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 2-й тур1 : 2Италия
19.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 6-й тур1 : 1Германия
16.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 5-й турГермания7 : 0
14.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 4-й турГермания1 : 0
11.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 3-й тур1 : 2Германия
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 2-й тур2 : 2Германия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги наций: Италия — Германия. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Лига А. 1/4 финала
Команда12
Нидерланды
Испания
20.0323.03
Дания
Португалия
20.0323.03
Команда12
Италия
Германия
20.0323.03
Хорватия
Франция
20.0323.03
Лига А. 1/2 финала
QF4
QF3
04.06
QF1
QF2
05.06
Лига А. За 3-е место
LSF1
LSF 2
08.06
Лига А. Финал
WSF 1
WSF 2
08.06
Стыковые матчи А/В
Команда12
Турция
Венгрия
20.0323.03
Украина
Бельгия
20.0323.03
Команда12
Австрия
Сербия
20.0323.03
Греция
Шотландия
20.0323.03
Стыковые матчи В/С
Команда12
Армения
Грузия
20.0323.03
Косово
Исландия
20.0323.03
Команда12
Болгария
Ирландия
20.0323.03
Словакия
Словения
20.0323.03
Стыковые матчи C/D
Команда12
Гибралтар
Латвия
26.0331.03
Команда12
Мальта
Люксембург
26.0331.03

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