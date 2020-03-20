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Турция - Венгрия 20 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 20-03-2025 19:00
20 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Стыковые матчи А/В. 1-й матч
Турция
Венгрия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Турция - Венгрия, которое состоится 20 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Стыковые матчи А/В. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Турция
Венгрия
Главные тренеры
ИталияВинченцо Монтелла
ИталияМарко Росси
История личных встреч
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиВенгрия1 : 0Турция
18.11.2020Лига наций УЕФАЛига B. Группа 3. 6-й турВенгрия2 : 0Турция
03.09.2020Лига наций УЕФАЛига B. Группа 3. 1-й турТурция0 : 1Венгрия
26.03.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа D. 6-й турТурция1 : 1Венгрия
16.10.2012ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа D. 4-й турВенгрия3 : 1Турция
12.09.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа C. 10-й турТурция3 : 0Венгрия
07.10.2006ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа C. 3-й турВенгрия0 : 1Турция
19.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 6-й тур3 : 1Турция
16.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 5-й турТурция0 : 0
16.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 5-й турТурция0 : 0
14.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 4-й тур2 : 4Турция
11.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 3-й турТурция1 : 0
19.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 6-й турВенгрия1 : 1
16.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 5-й тур4 : 0Венгрия
14.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 4-й тур0 : 2Венгрия
11.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 3-й турВенгрия1 : 1
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 2-й турВенгрия0 : 0
Турнирная таблица
Лига А. 1/4 финала
Команда12
Нидерланды
Испания
20.0323.03
Дания
Португалия
20.0323.03
Команда12
Италия
Германия
20.0323.03
Хорватия
Франция
20.0323.03
Лига А. 1/2 финала
QF4
QF3
04.06
QF1
QF2
05.06
Лига А. За 3-е место
LSF1
LSF 2
08.06
Лига А. Финал
WSF 1
WSF 2
08.06
Стыковые матчи А/В
Команда12
Турция
Венгрия
20.0323.03
Украина
Бельгия
20.0323.03
Команда12
Австрия
Сербия
20.0323.03
Греция
Шотландия
20.0323.03
Стыковые матчи В/С
Команда12
Армения
Грузия
20.0323.03
Косово
Исландия
20.0323.03
Команда12
Болгария
Ирландия
20.0323.03
Словакия
Словения
20.0323.03
Стыковые матчи C/D
Команда12
Гибралтар
Латвия
26.0331.03
Команда12
Мальта
Люксембург
26.0331.03

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