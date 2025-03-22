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Партизан - ЦСКА 22 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 22-03-2025 19:00
Стадион: Партизан (Белград, Сербия), вместимость: 32710
22 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Партизан
ЦСКА

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Партизан - ЦСКА, которое состоится 22 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на стадионе: Партизан (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Партизан
Белград, Сербия
ЦСКА
Москва, Россия
Главные тренеры
Сербия Срджан Благоевич
Сербия Марко Николич
История личных встреч
07.07.2024 BetBoom Братский Кубок 2-й тур ЦСКА3 : 0Партизан
27.01.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ЦСКА2 : 1Партизан
01.07.2017 Товарищеские матчи (клубы) - 2017 Июль 2017 ЦСКА3 : 0Партизан
16.03.2025 Сербия — Суперлига 28-й тур 0 : 1Партизан
08.03.2025 Сербия — Суперлига 27-й тур Партизан3 : 2
02.03.2025 Сербия — Суперлига 26-й тур 1 : 4Партизан
26.02.2025 Сербия — Суперлига 25-й тур Партизан2 : 0
22.02.2025 Сербия — Суперлига 24-й тур 3 : 3Партизан
16.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур 1 : 2ЦСКА
14.03.2025 Россия — МФЛ 2-й тур ЦСКА5 : 1
12.03.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч ЦСКА2 : 1
08.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур ЦСКА1 : 0
07.03.2025 Россия — МФЛ 1-й тур 2 : 2ЦСКА
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Партизан» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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