Партизан - ЦСКА 22 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 22-03-2025 19:00
Стадион: Партизан (Белград, Сербия), вместимость: 32710
22 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Партизан - ЦСКА, которое состоится 22 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на стадионе: Партизан (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Партизан
Белград, Сербия
ЦСКА
Москва, Россия
Главные тренеры
|Срджан Благоевич
|Марко Николич
История личных встреч
|07.07.2024
|BetBoom Братский Кубок
|2-й тур
|3 : 0
|27.01.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|01.07.2017
|Товарищеские матчи (клубы) - 2017
|Июль 2017
|3 : 0
|16.03.2025
|Сербия — Суперлига
|28-й тур
|0 : 1
|08.03.2025
|Сербия — Суперлига
|27-й тур
|3 : 2
|02.03.2025
|Сербия — Суперлига
|26-й тур
|1 : 4
|26.02.2025
|Сербия — Суперлига
|25-й тур
|2 : 0
|22.02.2025
|Сербия — Суперлига
|24-й тур
|3 : 3
|16.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|5 : 1
|12.03.2025
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|2 : 1
|08.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|07.03.2025
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Партизан» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.