Азербайджан - Гаити 22 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 22-03-2025 19:45
Стадион: Капитал Банк Арена - имени Мехди Гусейнзаде (Сумгаит, Азербайджан), вместимость: 15350
22 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Азербайджан - Гаити, которое состоится 22 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Капитал Банк Арена - имени Мехди Гусейнзаде (Сумгаит, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Азербайджан
Гаити
Главные тренеры
|Себастьен Минье
История личных встреч
|19.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 1. 6-й тур
|6 : 0
|16.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 1. 5-й тур
|0 : 0
|14.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 1. 4-й тур
|1 : 3
|11.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 1. 3-й тур
|3 : 1
|08.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 1. 2-й тур
|2 : 0
|10.06.2024
|ЧМ-2026 — Северная Америка
|Группа C. 2-й тур
|1 : 3
|07.06.2024
|ЧМ-2026 — Северная Америка
|Группа C. 1-й тур
|2 : 1
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|03.07.2023
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа B. 3-й тур
|2 : 1
|30.06.2023
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа B. 2-й тур
|1 : 3