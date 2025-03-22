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Азербайджан - Гаити 22 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 22-03-2025 19:45
Стадион: Капитал Банк Арена - имени Мехди Гусейнзаде (Сумгаит, Азербайджан), вместимость: 15350
22 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи
Азербайджан
Гаити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Азербайджан - Гаити, которое состоится 22 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Капитал Банк Арена - имени Мехди Гусейнзаде (Сумгаит, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Азербайджан
Гаити
Главные тренеры
ФранцияСебастьен Минье
История личных встреч
19.11.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 1. 6-й тур 6 : 0Азербайджан
16.11.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 1. 5-й тур Азербайджан0 : 0
14.10.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 1. 4-й тур Азербайджан1 : 3
11.10.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 1. 3-й тур 3 : 1Азербайджан
08.09.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 1. 2-й тур 2 : 0Азербайджан
10.06.2024 ЧМ-2026 — Северная Америка Группа C. 2-й тур 1 : 3Гаити
07.06.2024 ЧМ-2026 — Северная Америка Группа C. 1-й тур Гаити2 : 1
23.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 1 : 1Гаити
03.07.2023 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа B. 3-й тур 2 : 1Гаити
30.06.2023 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа B. 2-й тур Гаити1 : 3

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