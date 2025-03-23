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Испания - Нидерланды 23 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 23-03-2025 21:45
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
23 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Испания
Нидерланды

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Нидерланды, которое состоится 23 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Испания
Нидерланды
23ИспанияврУнай Симон
2ИспаниязщПедро Порро
5ИспаниязщРобен Ле Норман
14ИспаниязщДин Хёйсен
22ИспаниязщМарк Кукурелья
20Испанияпз Педри
18ИспанияпзМартин Субименди
8ИспанияпзФабиан Руис
19ИспанияпзЛамин Ямаль
17ИспанияпзНико Уильямс
7ИспаниянпАльваро Мората
1НидерландыврБарт Вербрюгген
12НидерландызщЖереми Фримпонг
6НидерландызщЯн Паул ван Хекке
4НидерландызщВирджил ван Дейк
8НидерландызщЯн Матсен
14НидерландыпзТейани Рейндерс
21НидерландыпзФренки де Йонг
7НидерландынпХави Симонс
19НидерландынпДжастин Клюйверт
11НидерландынпКоди Гакпо
10НидерландынпМемфис Депай
Главные тренеры
ИспанияЛуис де ла Фуэнте
НидерландыРональд Куман
История личных встреч
20.03.2025Лига наций УЕФАЛига А. 1/4 финала. 1-й матчНидерланды2 : 2Испания
11.11.2020Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Нидерланды1 : 1Испания
31.03.2015Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Нидерланды2 : 0Испания
13.06.2014ЧМ-2014 - финальный раундГруппа B. 1-й турИспания1 : 5Нидерланды
11.07.2010ЧМ-2010 - финальный раундФиналНидерланды0 : 1 ДВИспания
20.03.2025Лига наций УЕФАЛига А. 1/4 финала. 1-й матчНидерланды2 : 2Испания
18.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 6-й турИспания3 : 2
15.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 5-й тур1 : 2Испания
15.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 4-й турИспания3 : 0
12.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 3-й турИспания1 : 0
20.03.2025Лига наций УЕФАЛига А. 1/4 финала. 1-й матчНидерланды2 : 2Испания
19.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 6-й тур1 : 1Нидерланды
16.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 5-й турНидерланды4 : 0
14.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 4-й тур1 : 0Нидерланды
11.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 3-й тур1 : 1Нидерланды
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги наций: Нидерланды — Испания. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 2:2.
Турнирная таблица
Лига А. 1/4 финала
Команда12
Нидерланды
Испания
2 : 2 23.03
Дания
Португалия
1 : 0 23.03
Команда12
Италия
Германия
1 : 2 23.03
Хорватия
Франция
2 : 0 23.03
Лига А. 1/2 финала
QF4
QF3
04.06
QF1
QF2
05.06
Лига А. За 3-е место
LSF1
LSF 2
08.06
Лига А. Финал
WSF 1
WSF 2
08.06
Стыковые матчи А/В
Команда12
Турция
Венгрия
3 : 1 23.03
Украина
Бельгия
3 : 1 23.03
Команда12
Австрия
Сербия
1 : 1 23.03
Греция
Шотландия
0 : 1 23.03
Стыковые матчи В/С
Команда12
Армения
Грузия
0 : 3 23.03
Косово
Исландия
2 : 1 23.03
Команда12
Болгария
Ирландия
1 : 2 23.03
Словакия
Словения
0 : 0 23.03
Стыковые матчи C/D
Команда12
Гибралтар
Латвия
26.0331.03
Команда12
Мальта
Люксембург
26.0331.03

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