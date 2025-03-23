Испания - Нидерланды 23 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 23-03-2025 21:45
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
23 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Нидерланды, которое состоится 23 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Испания
Нидерланды
|23
|вр
|Унай Симон
|2
|зщ
|Педро Порро
|5
|зщ
|Робен Ле Норман
|14
|зщ
|Дин Хёйсен
|22
|зщ
|Марк Кукурелья
|20
|пз
|Педри
|18
|пз
|Мартин Субименди
|8
|пз
|Фабиан Руис
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|17
|пз
|Нико Уильямс
|7
|нп
|Альваро Мората
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|12
|зщ
|Жереми Фримпонг
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|8
|зщ
|Ян Матсен
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|21
|пз
|Френки де Йонг
|7
|нп
|Хави Симонс
|19
|нп
|Джастин Клюйверт
|11
|нп
|Коди Гакпо
|10
|нп
|Мемфис Депай
Главные тренеры
|Луис де ла Фуэнте
|Рональд Куман
История личных встреч
|20.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
|2 : 2
|11.11.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|31.03.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0
|13.06.2014
|ЧМ-2014 - финальный раунд
|Группа B. 1-й тур
|1 : 5
|11.07.2010
|ЧМ-2010 - финальный раунд
|Финал
|0 : 1 ДВ
|20.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
|2 : 2
|18.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 4. 6-й тур
|3 : 2
|15.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 4. 5-й тур
|1 : 2
|15.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 4. 4-й тур
|3 : 0
|12.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 4. 3-й тур
|1 : 0
|20.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
|2 : 2
|19.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 3. 6-й тур
|1 : 1
|16.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 3. 5-й тур
|4 : 0
|14.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 3. 4-й тур
|1 : 0
|11.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 3. 3-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги наций: Нидерланды — Испания. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 2:2.
Турнирная таблица
Лига А. 1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Нидерланды
Испания
|2 : 2
|23.03
| Дания
Португалия
|1 : 0
|23.03
|Команда
|1
|2
| Италия
Германия
|1 : 2
|23.03
| Хорватия
Франция
|2 : 0
|23.03
Лига А. 1/2 финала
| QF4
QF3
|04.06
| QF1
QF2
|05.06
Лига А. За 3-е место
| LSF1
LSF 2
|08.06
Лига А. Финал
| WSF 1
WSF 2
|08.06
Стыковые матчи А/В
|Команда
|1
|2
| Турция
Венгрия
|3 : 1
|23.03
| Украина
Бельгия
|3 : 1
|23.03
|Команда
|1
|2
| Австрия
Сербия
|1 : 1
|23.03
| Греция
Шотландия
|0 : 1
|23.03
Стыковые матчи В/С
|Команда
|1
|2
| Армения
Грузия
|0 : 3
|23.03
| Косово
Исландия
|2 : 1
|23.03
|Команда
|1
|2
| Болгария
Ирландия
|1 : 2
|23.03
| Словакия
Словения
|0 : 0
|23.03
Стыковые матчи C/D
|Команда
|1
|2
| Гибралтар
Латвия
|26.03
|31.03
|Команда
|1
|2
| Мальта
Люксембург
|26.03
|31.03