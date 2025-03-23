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Чайка - Черноморец 23 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 23-03-2025 16:00
23 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 25-й тур
Чайка
Черноморец

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чайка - Черноморец, которое состоится 23 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чайка
Песчанокопское
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
Россия Евгений Игоревич Калешин
Россия Олег Петрович Василенко
История личных встреч
21.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Черноморец1 : 2Чайка
14.05.2023 Вторая лига - Группа 1 Подгруппа А. 2-й тур Черноморец0 : 1Чайка
09.11.2022 Вторая лига - Группа 1 Группа 1. 17-й тур Чайка1 : 2Черноморец
21.08.2022 Вторая лига - Группа 1 Группа 1. 5-й тур Черноморец0 : 2Чайка
23.03.2022 ФНЛ-2 - Группа 1 20-й тур Черноморец3 : 1Чайка
15.08.2021 ФНЛ-2 - Группа 1 4-й тур Чайка1 : 0Черноморец
13.05.2019 Второй дивизион - Юг 27-й тур Чайка3 : 1Черноморец
14.10.2018 Второй дивизион - Юг 13-й тур Черноморец2 : 2Чайка
11.05.2018 Второй дивизион - Юг 31-й тур Черноморец1 : 0Чайка
21.10.2017 Второй дивизион - Юг 15-й тур Чайка2 : 0Черноморец
17.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур 0 : 0Чайка
08.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур 3 : 1Чайка
02.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур Чайка1 : 1
01.12.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур Чайка1 : 1
24.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур Чайка0 : 0
16.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур 2 : 1Черноморец
07.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур Черноморец0 : 0
01.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур Черноморец2 : 0
05.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 1Черноморец
31.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 1Черноморец
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2450
2
Повышение
Торпедо М2548
3
Стыковая зона
Сочи2444
4
Стыковая зона
Урал2441
5 Черноморец2440
6 Енисей2537
7 СКА-Хабаровск2435
8 Ротор2433
9 Арсенал Т2432
10 Чайка2430
11 Нефтехимик2529
12 Родина2529
13 КАМАЗ2528
14 Шинник2425
15 Уфа2422
16
Зона вылета
Алания2522
17
Зона вылета
Сокол2521
18
Зона вылета
Тюмень2519

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