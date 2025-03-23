Чайка - Черноморец 23 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 23-03-2025 16:00
23 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 25-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чайка - Черноморец, которое состоится 23 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чайка
Песчанокопское
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
|Евгений Игоревич Калешин
|Олег Петрович Василенко
История личных встреч
|21.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 2
|14.05.2023
|Вторая лига - Группа 1
|Подгруппа А. 2-й тур
|0 : 1
|09.11.2022
|Вторая лига - Группа 1
|Группа 1. 17-й тур
|1 : 2
|21.08.2022
|Вторая лига - Группа 1
|Группа 1. 5-й тур
|0 : 2
|23.03.2022
|ФНЛ-2 - Группа 1
|20-й тур
|3 : 1
|15.08.2021
|ФНЛ-2 - Группа 1
|4-й тур
|1 : 0
|13.05.2019
|Второй дивизион - Юг
|27-й тур
|3 : 1
|14.10.2018
|Второй дивизион - Юг
|13-й тур
|2 : 2
|11.05.2018
|Второй дивизион - Юг
|31-й тур
|1 : 0
|21.10.2017
|Второй дивизион - Юг
|15-й тур
|2 : 0
|17.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|0 : 0
|08.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|3 : 1
|02.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|1 : 1
|01.12.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|0 : 0
|16.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|2 : 1
|07.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 0
|01.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|2 : 0
|05.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|31.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|24
|50
| 2
Повышение
|Торпедо М
|25
|48
| 3
Стыковая зона
|Сочи
|24
|44
| 4
Стыковая зона
|Урал
|24
|41
|5
|Черноморец
|24
|40
|6
|Енисей
|25
|37
|7
|СКА-Хабаровск
|24
|35
|8
|Ротор
|24
|33
|9
|Арсенал Т
|24
|32
|10
|Чайка
|24
|30
|11
|Нефтехимик
|25
|29
|12
|Родина
|25
|29
|13
|КАМАЗ
|25
|28
|14
|Шинник
|24
|25
|15
|Уфа
|24
|22
| 16
Зона вылета
|Алания
|25
|22
| 17
Зона вылета
|Сокол
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|25
|19