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Гран-при Китая 2025 смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2025. Этап 2

Начало трансляции: 23-03-2025 09:00
Арена: Международный автодром Шанхая (Шанхай, Китай)
Этап 2, Шанхай, Китай. Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
23 Марта 2025 года в 10:00 (+03:00)

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Составы команд
Спортсмен Команда Результат Очки
1 Австралия Оскар Пиастри McLaren
2 Великобритания Джордж Расселл Mercedes AMG F1
3 Великобритания Ландо Норрис McLaren
4 Нидерланды Макс Ферстаппен Red Bull
5 Великобритания Льюис Хэмилтон Scuderia Ferrari
6 Монако Шарль Леклер Scuderia Ferrari
7 Франция Исак Хаджар Racing Bulls
8 Италия Андреа Кими Антонелли Mercedes AMG F1
9 Япония Юки Цунода Racing Bulls
10 Таиланд Александер Албон Williams
11 Франция Эстебан Окон Haas
12 Германия Нико Хюлькенберг Kick Sauber
13 Испания Фернандо Алонсо Aston Martin
14 Канада Лэнс Стролл Aston Martin
15 Испания Карлос Сайнс Williams
16 Франция Пьер Гасли Alpine
17 Великобритания Оливер Берман Haas
18 Австралия Джек Дуэн Alpine
19 Бразилия Габриэл Бортолето Kick Sauber
20 Новая Зеландия Лиам Лоусон Red Bull

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