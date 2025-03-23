Гран-при Китая 2025 смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2025. Этап 2

Начало трансляции: 23-03-2025 09:00

Арена: Международный автодром Шанхая (Шанхай, Китай) Этап 2, Шанхай, Китай. Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км) 23 Марта 2025 года в 10:00 (+03:00)

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