Гран-при Китая 2025 смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2025. Этап 2
Начало трансляции: 23-03-2025 09:00
Арена: Международный автодром Шанхая (Шанхай, Китай)Этап 2, Шанхай, Китай. Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
23 Марта 2025 года в 10:00 (+03:00)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Оскар Пиастри
|McLaren
|2
|Джордж Расселл
|Mercedes AMG F1
|3
|Ландо Норрис
|McLaren
|4
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|5
|Льюис Хэмилтон
|Scuderia Ferrari
|6
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|7
|Исак Хаджар
|Racing Bulls
|8
|Андреа Кими Антонелли
|Mercedes AMG F1
|9
|Юки Цунода
|Racing Bulls
|10
|Александер Албон
|Williams
|11
|Эстебан Окон
|Haas
|12
|Нико Хюлькенберг
|Kick Sauber
|13
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|14
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|15
|Карлос Сайнс
|Williams
|16
|Пьер Гасли
|Alpine
|17
|Оливер Берман
|Haas
|18
|Джек Дуэн
|Alpine
|19
|Габриэл Бортолето
|Kick Sauber
|20
|Лиам Лоусон
|Red Bull