Англия - Латвия 24 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 24-03-2025 21:45
Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
24 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа K. 2-й тур
Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Латвия, которое состоится 24 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа K. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Англия
Латвия
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|3
|зщ
|Рис Джеймс
|6
|зщ
|Марк Гехи
|14
|зщ
|Ливай Колуилл
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|4
|пз
|Деклан Райс
|8
|пз
|Джордан Хендерсон
|10
|пз
|Джуд Беллингем
|16
|пз
|Морган Роджерс
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Кришьянис Звиедрис
|2
|зщ
|Даниэль Балодис
|5
|зщ
|Антон Черномордый
|13
|зщ
|Райвис Юрковскис
|11
|пз
|Робертс Савалниекс
|22
|пз
|Алексей Савельев
|20
|пз
|Денис Мельник
|14
|пз
|Андрей Цыганик
|15
|пз
|Дмитрий Зеленков
|10
|пз
|Янис Икауниекс
|9
|нп
|Владислав Гутковский
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Паоло Николато
История личных встреч
|21.03.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа K. 1-й тур
|2 : 0
|17.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 2. 6-й тур
|5 : 0
|14.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 2. 5-й тур
|0 : 3
|13.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 2. 4-й тур
|1 : 3
|10.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 2. 3-й тур
|1 : 2
|21.03.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа K. 1-й тур
|0 : 1
|17.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 4. 6-й тур
|1 : 2
|14.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 4. 5-й тур
|1 : 0
|13.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 4. 4-й тур
|1 : 1
|10.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 4. 3-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Люксембург
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Словакия
|0
|0
|3
|Северная Ирландия
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Словения
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Швейцария
|0
|0
|3
|Швеция
|0
|0
|4
|Косово
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Греция
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Шотландия
|0
|0
|3
|Беларусь
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Украина
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Исландия
|0
|0
|3
|Азербайджан
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Турция
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Грузия
|0
|0
|3
|Болгария
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Ирландия
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Армения
|0
|0
|3
|Венгрия
|0
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Финляндия
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Польша
|1
|3
|3
|Литва
|1
|0
|4
|Мальта
|1
|0
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Кипр
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Босния и Герцеговина
|1
|3
|3
|Австрия
|0
|0
|4
|Румыния
|1
|0
|5
|Сан-Марино
|1
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Норвегия
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Израиль
|1
|3
|3
|Эстония
|1
|0
|4
|Молдавия
|1
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Северная Македония
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Уэльс
|1
|3
|3
|Бельгия
|0
|0
|4
|Казахстан
|1
|0
|5
|Лихтенштейн
|1
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Англия
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Латвия
|1
|3
|3
|Сербия
|0
|0
|4
|Андорра
|1
|0
|5
|Албания
|1
|0
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Черногория
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Чехия
|1
|3
|3
|Фарерские острова
|1
|0
|4
|Гибралтар
|1
|0