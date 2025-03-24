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Англия - Латвия 24 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 24-03-2025 21:45
Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
24 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа K. 2-й тур
Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль);
Англия
Латвия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Латвия, которое состоится 24 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа K. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Англия
Латвия
1АнглияврДжордан Пикфорд
3АнглиязщРис Джеймс
6АнглиязщМарк Гехи
14АнглиязщЛивай Колуилл
21АнглиязщТино Ливраменто
4АнглияпзДеклан Райс
8АнглияпзДжордан Хендерсон
10АнглияпзДжуд Беллингем
16АнглияпзМорган Роджерс
20АнглиянпДжаррод Боуэн
9АнглиянпГарри Кейн
1ЛатвияврКришьянис Звиедрис
2ЛатвиязщДаниэль Балодис
5ЛатвиязщАнтон Черномордый
13ЛатвиязщРайвис Юрковскис
11ЛатвияпзРобертс Савалниекс
22ЛатвияпзАлексей Савельев
20ЛатвияпзДенис Мельник
14ЛатвияпзАндрей Цыганик
15ЛатвияпзДмитрий Зеленков
10ЛатвияпзЯнис Икауниекс
9ЛатвиянпВладислав Гутковский
Главные тренеры
ГерманияТомас Тухель
ИталияПаоло Николато
История личных встреч
21.03.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа K. 1-й турАнглия2 : 0
17.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 6-й турАнглия5 : 0
14.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 5-й тур0 : 3Англия
13.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 4-й тур1 : 3Англия
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 3-й турАнглия1 : 2
21.03.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа K. 1-й тур0 : 1Латвия
17.11.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 4. 6-й турЛатвия1 : 2
14.11.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 4. 5-й тур1 : 0Латвия
13.10.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 4. 4-й тур1 : 1Латвия
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 4. 3-й турЛатвия0 : 3
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Люксембург00
2
Плей-офф
Словакия00
3 Северная Ирландия00
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Словения00
2
Плей-офф
Швейцария00
3 Швеция00
4 Косово00
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция00
2
Плей-офф
Шотландия00
3 Беларусь00
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Украина00
2
Плей-офф
Исландия00
3 Азербайджан00
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Турция00
2
Плей-офф
Грузия00
3 Болгария00
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Ирландия00
2
Плей-офф
Армения00
3 Венгрия00
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Финляндия13
2
Плей-офф
Польша13
3 Литва10
4 Мальта10
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Кипр13
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина13
3 Австрия00
4 Румыния10
5 Сан-Марино10
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия13
2
Плей-офф
Израиль13
3 Эстония10
4 Молдавия10
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония13
2
Плей-офф
Уэльс13
3 Бельгия00
4 Казахстан10
5 Лихтенштейн10
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия13
2
Плей-офф
Латвия13
3 Сербия00
4 Андорра10
5 Албания10
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Черногория13
2
Плей-офф
Чехия13
3 Фарерские острова10
4 Гибралтар10

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