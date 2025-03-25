Азербайджан - Беларусь 25 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 25-03-2025 19:45
25 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Азербайджан - Беларусь, которое состоится 25 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Азербайджан
Беларусь
Главные тренеры
|Карлос Алос
История личных встреч
|13.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 3. 4-й тур
|2 : 0
|06.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 3. 2-й тур
|0 : 0
|02.06.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|1 : 2
|23.03.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|0 : 1
|22.03.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|19.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 1. 6-й тур
|6 : 0
|16.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 1. 5-й тур
|0 : 0
|14.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 1. 4-й тур
|1 : 3
|11.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 1. 3-й тур
|3 : 1
|20.03.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 5
|18.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 3. 6-й тур
|1 : 1
|15.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 3. 5-й тур
|2 : 0
|15.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 3. 4-й тур
|1 : 1
|12.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 3. 3-й тур
|0 : 0