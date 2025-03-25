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Азербайджан - Беларусь 25 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 25-03-2025 19:45
25 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи
Азербайджан
Беларусь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Азербайджан - Беларусь, которое состоится 25 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Азербайджан
Беларусь
Главные тренеры
Испания Карлос Алос
История личных встреч
13.06.2022 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 3. 4-й тур Азербайджан2 : 0Беларусь
06.06.2022 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 3. 2-й тур Беларусь0 : 0Азербайджан
02.06.2021 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 2 Беларусь1 : 2Азербайджан
23.03.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 2 Азербайджан0 : 1Беларусь
22.03.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Азербайджан0 : 3
19.11.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 1. 6-й тур 6 : 0Азербайджан
16.11.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 1. 5-й тур Азербайджан0 : 0
14.10.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 1. 4-й тур Азербайджан1 : 3
11.10.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 1. 3-й тур 3 : 1Азербайджан
20.03.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 5Беларусь
18.11.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 3. 6-й тур 1 : 1Беларусь
15.11.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 3. 5-й тур 2 : 0Беларусь
15.10.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 3. 4-й тур Беларусь1 : 1
12.10.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 3. 3-й тур Беларусь0 : 0

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