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Россия - Замбия 25 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 25-03-2025 19:00
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
25 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи
РоссияЗамбия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Россия - Замбия, которое состоится 25 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Россия
Замбия
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
19.03.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Россия5 : 0
19.11.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Россия4 : 0
15.11.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Россия11 : 0
05.09.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 0 : 3Россия
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 0 : 4Россия
11.06.2024 ЧМ-2026 - Африка Группа E. 4-й тур Замбия0 : 1
07.06.2024 ЧМ-2026 - Африка Группа E. 3-й тур 2 : 1Замбия
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Замбия2 : 1
23.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Замбия2 : 2 5 : 6
24.01.2024 Кубок африканских наций Группа F. 3-й тур Замбия0 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Россия — Гренада. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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