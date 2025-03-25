Россия - Замбия 25 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 25-03-2025 19:00
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
25 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Россия - Замбия, которое состоится 25 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Россия
Замбия
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|19.03.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|5 : 0
|19.11.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|15.11.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|11 : 0
|05.09.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 4
|11.06.2024
|ЧМ-2026 - Африка
|Группа E. 4-й тур
|0 : 1
|07.06.2024
|ЧМ-2026 - Африка
|Группа E. 3-й тур
|2 : 1
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|2 : 1
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|2 : 2 5 : 6
|24.01.2024
|Кубок африканских наций
|Группа F. 3-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Россия — Гренада. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.