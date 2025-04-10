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Будё-Глимт - Лацио 10 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 10-04-2025 18:45
Стадион: Аспмюра (Будё, Норвегия), вместимость: 7513
10 Апреля 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Будё-Глимт
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Будё-Глимт - Лацио, которое состоится 10 Апреля 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Аспмюра (Будё, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Лацио
Рим, Италия
12 Россия вр Никита Хайкин
20 Норвегия зщ Фредрик Шёвольд
4 Норвегия зщ Один Бёртуфт
6 Норвегия зщ Йостейн Гундерсен
15 Норвегия зщ Фредрик Бьёркан
26 Норвегия пз Хокон Эвьен
7 Норвегия пз Патрик Берг
14 Норвегия пз Ульрик Салтнес
11 Норвегия нп Оле-Дидрик Бломберг
9 Дания нп Каспер Хёг
10 Норвегия нп Йенс Петтер Хёуге
94 Италия вр Иван Проведель
77 Черногория зщ Адам Марушич
2 Франция зщ Самуэль Жиго
13 Италия зщ Алессио Романьоли
3 Италия зщ Лука Пеллегрини
8 Франция пз Маттео Гендузи
5 Уругвай пз Матиас Весино
9 Испания пз Педро Родригес
18 Дания нп Густав Исаксен
10 Италия нп Маттиа Дзакканьи
11 Аргентина нп Валентин Кастельянос
Главные тренеры
Норвегия Хьетиль Кнутсен
Италия Марко Барони
История личных встреч
05.04.2025 Норвегия — Элитсерия 2-й тур Будё-Глимт3 : 0
30.03.2025 Норвегия — Элитсерия 1-й тур 0 : 1Будё-Глимт
13.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч 2 : 1Будё-Глимт
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Будё-Глимт3 : 0
20.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч Будё-Глимт5 : 2 ДВ
06.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур 0 : 1Лацио
31.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур Лацио1 : 1
16.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур 5 : 0Лацио
13.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Лацио1 : 1
10.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Лацио1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги Европы: «Будё-Глимт» — «Лацио». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ференцварош
Виктория Пльзень
1 : 0 3 : 0
Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
1 : 2 5 : 2
Юнион
Аякс
0 : 2 1 : 2 ДВ
Фенербахче
Андерлехт
3 : 0 2 : 2
Команда12
Порту
Рома
1 : 1 3 : 2
АЗ Алкмар
Галатасарай
4 : 1 2 : 2
ПАОК
ФКСБ
1 : 2 2 : 0
Твенте
Будё-Глимт
2 : 1 5 : 2 ДВ
1/8 финала
Команда12
АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
1 : 0 3 : 1
Фенербахче
Рейнджерс
1 : 3 0 : 2 3 : 2
ФКСБ
Лион
1 : 3 4 : 0
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
1 : 1 4 : 1
Команда12
Будё-Глимт
Олимпиакос
3 : 0 2 : 1
Аякс
Айнтрахт Ф
1 : 2 4 : 1
Виктория Пльзень
Лацио
1 : 2 1 : 1
Рома
Атлетик Б
2 : 1 3 : 1
1/4 финала
Команда12
Будё-Глимт
Лацио
10.0417.04
Лион
Манчестер Юнайтед
10.0417.04
Команда12
Рейнджерс
Атлетик Б
10.0417.04
Тоттенхэм Хотспур
Айнтрахт Ф
10.0417.04
1/2 финала
Команда12
QF1
QF2
01.0508.05
Команда12
QF3
QF4
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
21.05

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