Будё-Глимт - Лацио 10 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 10-04-2025 18:45
Стадион: Аспмюра (Будё, Норвегия), вместимость: 7513
10 Апреля 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Будё-Глимт - Лацио, которое состоится 10 Апреля 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Аспмюра (Будё, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Лацио
Рим, Италия
|12
|вр
|Никита Хайкин
|20
|зщ
|Фредрик Шёвольд
|4
|зщ
|Один Бёртуфт
|6
|зщ
|Йостейн Гундерсен
|15
|зщ
|Фредрик Бьёркан
|26
|пз
|Хокон Эвьен
|7
|пз
|Патрик Берг
|14
|пз
|Ульрик Салтнес
|11
|нп
|Оле-Дидрик Бломберг
|9
|нп
|Каспер Хёг
|10
|нп
|Йенс Петтер Хёуге
|94
|вр
|Иван Проведель
|77
|зщ
|Адам Марушич
|2
|зщ
|Самуэль Жиго
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|3
|зщ
|Лука Пеллегрини
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|5
|пз
|Матиас Весино
|9
|пз
|Педро Родригес
|18
|нп
|Густав Исаксен
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
Главные тренеры
|Хьетиль Кнутсен
|Марко Барони
История личных встреч
|05.04.2025
|Норвегия — Элитсерия
|2-й тур
|3 : 0
|30.03.2025
|Норвегия — Элитсерия
|1-й тур
|0 : 1
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 0
|20.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|5 : 2 ДВ
|06.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|0 : 1
|31.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|5 : 0
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|10.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги Европы: «Будё-Глимт» — «Лацио». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Ференцварош
Виктория Пльзень
|1 : 0
|3 : 0
| Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
|1 : 2
|5 : 2
| Юнион
Аякс
|0 : 2
|1 : 2 ДВ
| Фенербахче
Андерлехт
|3 : 0
|2 : 2
|Команда
|1
|2
| Порту
Рома
|1 : 1
|3 : 2
| АЗ Алкмар
Галатасарай
|4 : 1
|2 : 2
| ПАОК
ФКСБ
|1 : 2
|2 : 0
| Твенте
Будё-Глимт
|2 : 1
|5 : 2 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
|1 : 0
|3 : 1
| Фенербахче
Рейнджерс
|1 : 3
|0 : 2 3 : 2
| ФКСБ
Лион
|1 : 3
|4 : 0
| Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
|1 : 1
|4 : 1
|Команда
|1
|2
| Будё-Глимт
Олимпиакос
|3 : 0
|2 : 1
| Аякс
Айнтрахт Ф
|1 : 2
|4 : 1
| Виктория Пльзень
Лацио
|1 : 2
|1 : 1
| Рома
Атлетик Б
|2 : 1
|3 : 1
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Будё-Глимт
Лацио
|10.04
|17.04
| Лион
Манчестер Юнайтед
|10.04
|17.04
|Команда
|1
|2
| Рейнджерс
Атлетик Б
|10.04
|17.04
| Тоттенхэм Хотспур
Айнтрахт Ф
|10.04
|17.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| QF1
QF2
|01.05
|08.05
|Команда
|1
|2
| QF3
QF4
|01.05
|08.05
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|21.05