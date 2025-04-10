Тоттенхэм - Айнтрахт 10 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 10-04-2025 21:00
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
10 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Айнтрахт Ф, которое состоится 10 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|24
|зщ
|Джед Спенс
|15
|пз
|Лукас Бергвалль
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|28
|нп
|Вильсон Одобер
|19
|нп
|Доминик Соланке
|7
|нп
|Сон Хын Мин
|40
|вр
|Кауа Сантос
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|35
|зщ
|Тута
|21
|пз
|Натаниэль Браун
|15
|пз
|Эллиес Скири
|27
|пз
|Марио Гётце
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|19
|нп
|Жан-Маттео Баойя
|11
|нп
|Уго Экитике
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|12.10.2022
|Лига чемпионов
|Группа D. 4-й тур
|3 : 2
|04.10.2022
|Лига чемпионов
|Группа D. 3-й тур
|0 : 0
|06.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 1
|03.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|09.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|05.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|2 : 0
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 3
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|4 : 1
|09.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Ференцварош
Виктория Пльзень
|1 : 0
|3 : 0
| Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
|1 : 2
|5 : 2
| Юнион
Аякс
|0 : 2
|1 : 2 ДВ
| Фенербахче
Андерлехт
|3 : 0
|2 : 2
|Команда
|1
|2
| Порту
Рома
|1 : 1
|3 : 2
| АЗ Алкмар
Галатасарай
|4 : 1
|2 : 2
| ПАОК
ФКСБ
|1 : 2
|2 : 0
| Твенте
Будё-Глимт
|2 : 1
|5 : 2 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
|1 : 0
|3 : 1
| Фенербахче
Рейнджерс
|1 : 3
|0 : 2 3 : 2
| ФКСБ
Лион
|1 : 3
|4 : 0
| Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
|1 : 1
|4 : 1
|Команда
|1
|2
| Будё-Глимт
Олимпиакос
|3 : 0
|2 : 1
| Аякс
Айнтрахт Ф
|1 : 2
|4 : 1
| Виктория Пльзень
Лацио
|1 : 2
|1 : 1
| Рома
Атлетик Б
|2 : 1
|3 : 1
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Будё-Глимт
Лацио
|10.04
|17.04
| Лион
Манчестер Юнайтед
|10.04
|17.04
|Команда
|1
|2
| Рейнджерс
Атлетик Б
|10.04
|17.04
| Тоттенхэм Хотспур
Айнтрахт Ф
|10.04
|17.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| QF1
QF2
|01.05
|08.05
|Команда
|1
|2
| QF3
QF4
|01.05
|08.05
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|21.05