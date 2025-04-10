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Тоттенхэм - Айнтрахт 10 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 10-04-2025 21:00
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
10 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Тоттенхэм Хотспур
Айнтрахт Ф

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Айнтрахт Ф, которое состоится 10 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
1 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
24 Англия зщ Джед Спенс
15 Швеция пз Лукас Бергвалль
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
28 Франция нп Вильсон Одобер
19 Англия нп Доминик Соланке
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
40 Бразилия вр Кауа Сантос
13 Дания зщ Расмус Кристенсен
4 Германия зщ Робин Кох
3 Бельгия зщ Артур Теате
35 Бразилия зщ Тута
21 Германия пз Натаниэль Браун
15 Тунис пз Эллиес Скири
27 Германия пз Марио Гётце
16 Швеция пз Хуго Ларссон
19 Франция нп Жан-Маттео Баойя
11 Франция нп Уго Экитике
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Германия Дино Топпмёллер
История личных встреч
12.10.2022 Лига чемпионов Группа D. 4-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 2Айнтрахт Ф
04.10.2022 Лига чемпионов Группа D. 3-й тур Айнтрахт Ф0 : 0Тоттенхэм Хотспур
06.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1
03.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур 1 : 0Тоттенхэм Хотспур
16.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур 2 : 0Тоттенхэм Хотспур
13.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Тоттенхэм Хотспур3 : 1
09.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 2
05.04.2025 Германия — Бундеслига 28-й тур 2 : 0Айнтрахт Ф
29.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур Айнтрахт Ф1 : 0
16.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур 1 : 3Айнтрахт Ф
13.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Айнтрахт Ф4 : 1
09.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур Айнтрахт Ф1 : 2
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ференцварош
Виктория Пльзень
1 : 0 3 : 0
Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
1 : 2 5 : 2
Юнион
Аякс
0 : 2 1 : 2 ДВ
Фенербахче
Андерлехт
3 : 0 2 : 2
Команда12
Порту
Рома
1 : 1 3 : 2
АЗ Алкмар
Галатасарай
4 : 1 2 : 2
ПАОК
ФКСБ
1 : 2 2 : 0
Твенте
Будё-Глимт
2 : 1 5 : 2 ДВ
1/8 финала
Команда12
АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
1 : 0 3 : 1
Фенербахче
Рейнджерс
1 : 3 0 : 2 3 : 2
ФКСБ
Лион
1 : 3 4 : 0
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
1 : 1 4 : 1
Команда12
Будё-Глимт
Олимпиакос
3 : 0 2 : 1
Аякс
Айнтрахт Ф
1 : 2 4 : 1
Виктория Пльзень
Лацио
1 : 2 1 : 1
Рома
Атлетик Б
2 : 1 3 : 1
1/4 финала
Команда12
Будё-Глимт
Лацио
10.0417.04
Лион
Манчестер Юнайтед
10.0417.04
Команда12
Рейнджерс
Атлетик Б
10.0417.04
Тоттенхэм Хотспур
Айнтрахт Ф
10.0417.04
1/2 финала
Команда12
QF1
QF2
01.0508.05
Команда12
QF3
QF4
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
21.05

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