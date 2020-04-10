Юргорден - Рапид 10 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 10-04-2025 21:00
Стадион: Теле2-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 33000
10 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Юргорден - Рапид В, которое состоится 10 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Теле2-Арена (Стокгольм, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Юргорден
Стокгольм, Швеция
Рапид В
Вена, Австрия
|45
|вр
|Филип Манойлович
|5
|зщ
|Миро Теньо
|4
|зщ
|Якоб Ларссон
|27
|зщ
|Кэйта Косуги
|15
|пз
|Оскар Фаллениус
|7
|пз
|Тобиас Гулликсен
|18
|пз
|Адам Штоль
|13
|пз
|Даниэль Стенссон
|8
|пз
|Альбин Экдаль
|22
|пз
|Патрик Ослунд
|10
|нп
|Токмак Нгуен
|45
|вр
|Никлас Хедль
|77
|зщ
|Бендегуз Болла
|55
|зщ
|Ненад Цветкович
|6
|зщ
|Серж-Филипп Ро-Яо
|28
|пз
|Мориц Освальд
|21
|пз
|Луис Шауб
|17
|пз
|Мамаду Сангаре
|8
|пз
|Лукас Гргич
|22
|пз
|Исак Янссон
|99
|нп
|Эркан Кара
|7
|нп
|Дион Белё
Главные тренеры
|Роберт Бьёркнешё
|Роберт Клаус
История личных встреч
|05.04.2025
|Швеция — Аллсвенскан — 2025
|2-й тур
|0 : 1
|29.03.2025
|Швеция — Аллсвенскан — 2025
|1-й тур
|0 : 1
|13.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 0
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 1
|04.04.2025
|Австрия — Бундеслига
|Плей-офф чемпионов. 24-й тур
|2 : 0
|30.03.2025
|Австрия — Бундеслига
|Плей-офф чемпионов. 23-й тур
|0 : 2
|16.03.2025
|Австрия — Бундеслига
|Бундеслига. 22-й тур
|3 : 0
|13.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1 ДВ
|09.03.2025
|Австрия — Бундеслига
|Бундеслига. 21-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| ТСЦ
Ягеллония
|1 : 3
|3 : 1
| Викингур Р
Панатинаикос
|2 : 1
|2 : 0
| Мольде
Шэмрок Роверс
|0 : 1
|0 : 1 4 : 5
| Целе
АПОЭЛ
|2 : 2
|0 : 2
|Команда
|1
|2
| Борац Б-Л
Олимпия Л
|1 : 0
|0 : 0
| Омония
Пафос
|1 : 1
|2 : 1
| Гент
Бетис
|0 : 3
|0 : 1
| Копенгаген
Хайденхайм
|1 : 2
|1 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Панатинаикос
Фиорентина
|3 : 2
|3 : 1
| Бетис
Витория Гимарайнш
|2 : 2
|0 : 4
| Мольде
Легия
|3 : 2
|2 : 0 ДВ
| Копенгаген
Челси
|1 : 2
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Ягеллония
Серкль Брюгге
|3 : 0
|2 : 0
| Целе
Лугано
|1 : 0
|5 : 4 1 : 3
| Пафос
Юргорден
|1 : 0
|3 : 0
| Борац Б-Л
Рапид В
|1 : 1
|2 : 1 ДВ
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Легия
Челси
|10.04
|17.04
| Юргорден
Рапид В
|10.04
|17.04
|Команда
|1
|2
| Целе
Фиорентина
|10.04
|17.04
| Бетис
Ягеллония
|10.04
|17.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|01.05
|08.05
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|01.05
|08.05
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|28.05