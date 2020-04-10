21:13 ()
Свернуть список

Юргорден - Рапид 10 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 10-04-2025 21:00
Стадион: Теле2-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 33000
10 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Юргорден
Рапид В

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Юргорден - Рапид В, которое состоится 10 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Теле2-Арена (Стокгольм, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Юргорден
Стокгольм, Швеция
Рапид В
Вена, Австрия
45 Сербия вр Филип Манойлович
5 Финляндия зщ Миро Теньо
4 Швеция зщ Якоб Ларссон
27 Япония зщ Кэйта Косуги
15 Швеция пз Оскар Фаллениус
7 Норвегия пз Тобиас Гулликсен
18 Финляндия пз Адам Штоль
13 Швеция пз Даниэль Стенссон
8 Швеция пз Альбин Экдаль
22 Швеция пз Патрик Ослунд
10 Норвегия нп Токмак Нгуен
45 Австрия вр Никлас Хедль
77 Венгрия зщ Бендегуз Болла
55 Сербия зщ Ненад Цветкович
6 Франция зщ Серж-Филипп Ро-Яо
28 Австрия пз Мориц Освальд
21 Австрия пз Луис Шауб
17 Мали пз Мамаду Сангаре
8 Австрия пз Лукас Гргич
22 Швеция пз Исак Янссон
99 Австрия нп Эркан Кара
7 Хорватия нп Дион Белё
Главные тренеры
Швеция Роберт Бьёркнешё
Германия Роберт Клаус
История личных встреч
05.04.2025 Швеция — Аллсвенскан — 2025 2-й тур 0 : 1Юргорден
29.03.2025 Швеция — Аллсвенскан — 2025 1-й тур Юргорден0 : 1
13.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч Юргорден3 : 0
06.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч 1 : 0Юргорден
19.12.2024 Лига конференций Общий этап. 6-й тур Юргорден3 : 1
04.04.2025 Австрия — Бундеслига Плей-офф чемпионов. 24-й тур 2 : 0Рапид В
30.03.2025 Австрия — Бундеслига Плей-офф чемпионов. 23-й тур Рапид В0 : 2
16.03.2025 Австрия — Бундеслига Бундеслига. 22-й тур Рапид В3 : 0
13.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч Рапид В2 : 1 ДВ
09.03.2025 Австрия — Бундеслига Бундеслига. 21-й тур 2 : 1Рапид В
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
ТСЦ
Ягеллония
1 : 3 3 : 1
Викингур Р
Панатинаикос
2 : 1 2 : 0
Мольде
Шэмрок Роверс
0 : 1 0 : 1 4 : 5
Целе
АПОЭЛ
2 : 2 0 : 2
Команда12
Борац Б-Л
Олимпия Л
1 : 0 0 : 0
Омония
Пафос
1 : 1 2 : 1
Гент
Бетис
0 : 3 0 : 1
Копенгаген
Хайденхайм
1 : 2 1 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Панатинаикос
Фиорентина
3 : 2 3 : 1
Бетис
Витория Гимарайнш
2 : 2 0 : 4
Мольде
Легия
3 : 2 2 : 0 ДВ
Копенгаген
Челси
1 : 2 1 : 0
Команда12
Ягеллония
Серкль Брюгге
3 : 0 2 : 0
Целе
Лугано
1 : 0 5 : 4 1 : 3
Пафос
Юргорден
1 : 0 3 : 0
Борац Б-Л
Рапид В
1 : 1 2 : 1 ДВ
1/4 финала
Команда12
Легия
Челси
10.0417.04
Юргорден
Рапид В
10.0417.04
Команда12
Целе
Фиорентина
10.0417.04
Бетис
Ягеллония
10.0417.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
01.0508.05
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
28.05

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close