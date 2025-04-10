Бетис - Ягеллония 10 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 10-04-2025 21:00
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
10 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Ягеллония, которое состоится 10 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья, Испания
Ягеллония
Белосток, Польша
|25
|вр
|Франсиско Вьейтес
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|5
|зщ
|Марк Бартра
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|12
|зщ
|Рикардо Родригес
|7
|пз
|Антони
|18
|пз
|Пабло Форнальс
|4
|пз
|Джонни Кардозо
|22
|пз
|Иско
|36
|нп
|Хесус Родригес
|11
|нп
|Седрик Бакамбу
|50
|вр
|Славомир Абрамович
|72
|зщ
|Матеуш Скшипчак
|23
|зщ
|Энсо Эбосс
|44
|зщ
|Жоан Моутинью
|31
|пз
|Леон Флак
|6
|пз
|Тарас Романчук
|15
|пз
|Норберт Войтушек
|11
|пз
|Хесус Имас
|21
|пз
|Дарко Чурлинов
|20
|нп
|Мики Вильяр
|9
|нп
|Ламин Диаби-Фадига
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Адриан Семенец
История личных встреч
|05.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 1
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 3
|13.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 4
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 0
|06.04.2025
|Польша — Экстракласса
|27-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Польша — Экстракласса
|26-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Польша — Экстракласса
|25-й тур
|2 : 1
|13.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 0
|09.03.2025
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| ТСЦ
Ягеллония
|1 : 3
|3 : 1
| Викингур Р
Панатинаикос
|2 : 1
|2 : 0
| Мольде
Шэмрок Роверс
|0 : 1
|0 : 1 4 : 5
| Целе
АПОЭЛ
|2 : 2
|0 : 2
|Команда
|1
|2
| Борац Б-Л
Олимпия Л
|1 : 0
|0 : 0
| Омония
Пафос
|1 : 1
|2 : 1
| Гент
Бетис
|0 : 3
|0 : 1
| Копенгаген
Хайденхайм
|1 : 2
|1 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Панатинаикос
Фиорентина
|3 : 2
|3 : 1
| Бетис
Витория Гимарайнш
|2 : 2
|0 : 4
| Мольде
Легия
|3 : 2
|2 : 0 ДВ
| Копенгаген
Челси
|1 : 2
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Ягеллония
Серкль Брюгге
|3 : 0
|2 : 0
| Целе
Лугано
|1 : 0
|5 : 4 1 : 3
| Пафос
Юргорден
|1 : 0
|3 : 0
| Борац Б-Л
Рапид В
|1 : 1
|2 : 1 ДВ
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Легия
Челси
|10.04
|17.04
| Юргорден
Рапид В
|10.04
|17.04
|Команда
|1
|2
| Целе
Фиорентина
|10.04
|17.04
| Бетис
Ягеллония
|10.04
|17.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|01.05
|08.05
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|01.05
|08.05
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|28.05