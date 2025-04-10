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Бетис - Ягеллония 10 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 10-04-2025 21:00
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
10 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Бетис
Ягеллония

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Ягеллония, которое состоится 10 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья, Испания
Ягеллония
Белосток, Польша
25 Испания вр Франсиско Вьейтес
23 Сенегал зщ Юссуф Сабали
5 Испания зщ Марк Бартра
3 Испания зщ Диего Льоренте
12 Швейцария зщ Рикардо Родригес
7 Бразилия пз Антони
18 Испания пз Пабло Форнальс
4 США пз Джонни Кардозо
22 Испания пз Иско
36 Испания нп Хесус Родригес
11 ДР Конго нп Седрик Бакамбу
50 Польша вр Славомир Абрамович
72 Польша зщ Матеуш Скшипчак
23 Камерун зщ Энсо Эбосс
44 Португалия зщ Жоан Моутинью
31 США пз Леон Флак
6 Польша пз Тарас Романчук
15 Польша пз Норберт Войтушек
11 Испания пз Хесус Имас
21 Северная Македония пз Дарко Чурлинов
20 Испания нп Мики Вильяр
9 Франция нп Ламин Диаби-Фадига
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
Польша Адриан Семенец
История личных встреч
05.04.2025 Испания — Примера 30-й тур 1 : 1Бетис
30.03.2025 Испания — Примера 29-й тур Бетис2 : 1
16.03.2025 Испания — Примера 28-й тур 2 : 3Бетис
13.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч 0 : 4Бетис
09.03.2025 Испания — Примера 27-й тур Бетис1 : 0
06.04.2025 Польша — Экстракласса 27-й тур Ягеллония1 : 1
29.03.2025 Польша — Экстракласса 26-й тур 1 : 0Ягеллония
16.03.2025 Польша — Экстракласса 25-й тур Ягеллония2 : 1
13.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч 2 : 0Ягеллония
09.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур 0 : 1Ягеллония
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
ТСЦ
Ягеллония
1 : 3 3 : 1
Викингур Р
Панатинаикос
2 : 1 2 : 0
Мольде
Шэмрок Роверс
0 : 1 0 : 1 4 : 5
Целе
АПОЭЛ
2 : 2 0 : 2
Команда12
Борац Б-Л
Олимпия Л
1 : 0 0 : 0
Омония
Пафос
1 : 1 2 : 1
Гент
Бетис
0 : 3 0 : 1
Копенгаген
Хайденхайм
1 : 2 1 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Панатинаикос
Фиорентина
3 : 2 3 : 1
Бетис
Витория Гимарайнш
2 : 2 0 : 4
Мольде
Легия
3 : 2 2 : 0 ДВ
Копенгаген
Челси
1 : 2 1 : 0
Команда12
Ягеллония
Серкль Брюгге
3 : 0 2 : 0
Целе
Лугано
1 : 0 5 : 4 1 : 3
Пафос
Юргорден
1 : 0 3 : 0
Борац Б-Л
Рапид В
1 : 1 2 : 1 ДВ
1/4 финала
Команда12
Легия
Челси
10.0417.04
Юргорден
Рапид В
10.0417.04
Команда12
Целе
Фиорентина
10.0417.04
Бетис
Ягеллония
10.0417.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
01.0508.05
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
28.05

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