Самсунспор - Галатасарай 11 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 11-04-2025 19:00
Стадион: Самсун Ени 19 Майис (Самсун, Турция), вместимость: 34658
11 Апреля 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 31-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самсунспор - Галатасарай, которое состоится 11 Апреля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Самсун Ени 19 Майис (Самсун, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Самсунспор
Самсун
Галатасарай
Стамбул
Главные тренеры
|Окан Бурук
История личных встреч
|10.11.2024
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|3 : 2
|02.02.2024
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|0 : 2
|16.09.2023
|Турция - Суперлига
|5-й тур
|4 : 2
|05.04.2025
|Турция — Суперлига
|30-й тур
|2 : 1
|29.03.2025
|Турция — Суперлига
|29-й тур
|0 : 2
|16.03.2025
|Турция — Суперлига
|28-й тур
|0 : 0
|09.03.2025
|Турция — Суперлига
|27-й тур
|3 : 2
|03.03.2025
|Турция — Суперлига
|26-й тур
|2 : 2
|29.03.2025
|Турция — Суперлига
|29-й тур
|2 : 1
|14.03.2025
|Турция — Суперлига
|28-й тур
|4 : 0
|09.03.2025
|Турция — Суперлига
|27-й тур
|1 : 2
|02.03.2025
|Турция — Суперлига
|26-й тур
|3 : 3
|24.02.2025
|Турция — Суперлига
|25-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|28
|71
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|28
|68
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|29
|51
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Бешикташ
|28
|48
|5
|Эюпспор
|29
|47
|6
|Истанбул Башакшехир
|28
|42
|7
|Гёзтепе
|28
|39
|8
|Газиантеп
|28
|39
|9
|Касымпаша
|29
|39
|10
|Антальяспор
|29
|39
|11
|Трабзонспор
|28
|36
|12
|Коньяспор
|29
|34
|13
|Ризеспор
|28
|34
|14
|Бодрум
|29
|33
|15
|Кайсериспор
|28
|33
| 16
Зона вылета
|Сивасспор
|29
|31
| 17
Зона вылета
|Аланьяспор
|29
|31
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|28
|19
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|28
|-2