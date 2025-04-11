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Самсунспор - Галатасарай 11 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 11-04-2025 19:00
Стадион: Самсун Ени 19 Майис (Самсун, Турция), вместимость: 34658
11 Апреля 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 31-й тур
Самсунспор
Галатасарай

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самсунспор - Галатасарай, которое состоится 11 Апреля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Самсун Ени 19 Майис (Самсун, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самсунспор
Самсун
Галатасарай
Стамбул
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
История личных встреч
10.11.2024 Турция — Суперлига 12-й тур Галатасарай3 : 2Самсунспор
02.02.2024 Турция - Суперлига 24-й тур Самсунспор0 : 2Галатасарай
16.09.2023 Турция - Суперлига 5-й тур Галатасарай4 : 2Самсунспор
05.04.2025 Турция — Суперлига 30-й тур 2 : 1Самсунспор
29.03.2025 Турция — Суперлига 29-й тур Самсунспор0 : 2
16.03.2025 Турция — Суперлига 28-й тур 0 : 0Самсунспор
09.03.2025 Турция — Суперлига 27-й тур Самсунспор3 : 2
03.03.2025 Турция — Суперлига 26-й тур 2 : 2Самсунспор
29.03.2025 Турция — Суперлига 29-й тур 2 : 1Галатасарай
14.03.2025 Турция — Суперлига 28-й тур Галатасарай4 : 0
09.03.2025 Турция — Суперлига 27-й тур 1 : 2Галатасарай
02.03.2025 Турция — Суперлига 26-й тур 3 : 3Галатасарай
24.02.2025 Турция — Суперлига 25-й тур Галатасарай0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2871
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче2868
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор2951
4
Квалификация Лиги конференций
Бешикташ2848
5 Эюпспор2947
6 Истанбул Башакшехир2842
7 Гёзтепе2839
8 Газиантеп2839
9 Касымпаша2939
10 Антальяспор2939
11 Трабзонспор2836
12 Коньяспор2934
13 Ризеспор2834
14 Бодрум2933
15 Кайсериспор2833
16
Зона вылета
Сивасспор2931
17
Зона вылета
Аланьяспор2931
18
Зона вылета
Хатайспор2819
19
Зона вылета
Адана Демирспор28-2

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