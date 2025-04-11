Неман - Слуцк 11 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 11-04-2025 19:00
Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 9000
11 Апреля 2025 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Слуцк, которое состоится 11 Апреля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Неман
Гродно
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
|19.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|2 : 0
|21.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|2 : 0
|11.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|2 : 0
|24.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 2
|12.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 0
|02.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|24.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 0
|21.03.2021
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 1
|22.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|1 : 0
|19.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 1
|30.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|0 : 1
|15.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|3 : 0
|09.03.2025
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 0 2 : 4
|05.03.2025
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 0
|01.03.2025
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 2
|04.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|0 : 0
|29.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|2 : 0
|16.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|0 : 1
|09.03.2025
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 0
|02.03.2025
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Славия-Мозырь
|3
|7
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Макслайн
|3
|7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|БАТЭ
|3
|6
|4
|Ислочь
|3
|5
|5
|Нафтан
|3
|4
|6
|Слуцк
|3
|4
|7
|Динамо Мн
|2
|4
|8
|Гомель
|3
|4
|9
|Минск
|3
|4
|10
|Неман
|2
|3
|11
|Витебск
|3
|3
|12
|Арсенал
|3
|3
|13
|Торпедо-БелАЗ
|3
|3
| 14
Стыковая зона
|Динамо-Брест
|3
|2
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|3
|0