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Неман - Слуцк 11 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 11-04-2025 19:00
Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 9000
11 Апреля 2025 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 4-й тур
Неман
Слуцк

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Слуцк, которое состоится 11 Апреля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
19.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Неман2 : 0Слуцк
21.05.2024 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Слуцк2 : 0Неман
11.11.2023 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Неман2 : 0Слуцк
24.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Слуцк0 : 2Неман
12.08.2022 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Неман1 : 0Слуцк
02.04.2022 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Слуцк0 : 0Неман
24.07.2021 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Неман1 : 0Слуцк
21.03.2021 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Слуцк1 : 1Неман
22.11.2020 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Неман1 : 0Слуцк
19.06.2020 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Слуцк0 : 1Неман
30.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур Неман0 : 1
15.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Неман3 : 0
09.03.2025 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч 0 : 0 2 : 4Неман
05.03.2025 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Неман0 : 0
01.03.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала 0 : 2Неман
04.04.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Слуцк0 : 0
29.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур Слуцк2 : 0
16.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Слуцк0 : 1
09.03.2025 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Слуцк0 : 0
02.03.2025 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч 2 : 0Слуцк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь37
2
Квалификация Лиги конференций
Макслайн37
3
Квалификация Лиги конференций
БАТЭ36
4 Ислочь35
5 Нафтан34
6 Слуцк34
7 Динамо Мн24
8 Гомель34
9 Минск34
10 Неман23
11 Витебск33
12 Арсенал33
13 Торпедо-БелАЗ33
14
Стыковая зона
Динамо-Брест32
15
Зона вылета
Сморгонь31
16
Зона вылета
Молодечно30

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