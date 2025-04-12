Рубин - Локомотив М 12 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-04-2025 16:00
Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
12 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 24-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Локомотив М, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Рашид Маматкулович Рахимов
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|02.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|13.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 4
|12.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|2 : 1
|20.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|12.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|0 : 2
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|3 : 0
|08.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|0 : 1
|22.07.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|08.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|1 : 0
|16.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|2 : 2
|11.04.2025
|Россия — МФЛ
|5-й тур
|4 : 0
|05.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|1 : 3
|30.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|4 : 0
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|0 : 3
|11.04.2025
|Россия — МФЛ
|5-й тур
|1 : 2
|05.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|3 : 0
|28.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|5 : 1
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Рубин» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|23
|52
|2
|Спартак М
|23
|47
|3
|Зенит
|23
|47
|4
|ЦСКА
|23
|44
|5
|Динамо М
|23
|42
|6
|Локомотив М
|23
|41
|7
|Ростов
|23
|33
|8
|Рубин
|23
|33
|9
|Акрон
|23
|25
|10
|Динамо Мх
|23
|24
|11
|Крылья Советов
|23
|23
|12
|Химки
|23
|23
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|23
|20
| 14
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|23
|19
| 15
Зона вылета
|Факел
|23
|15
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|23
|14