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Рубин - Локомотив М 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 16:00
Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
12 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 24-й тур
Рубин
Локомотив М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Локомотив М, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
РоссияРашид Маматкулович Рахимов
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
02.11.2024Мир Российская Премьер-лига14-й турЛокомотив М1 : 0Рубин
13.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Локомотив М3 : 4Рубин
12.07.2024Россия — МФЛГруппа АЛокомотив М2 : 1Рубин
20.04.2024Мир Российская Премьер-лига25-й турРубин1 : 1Локомотив М
12.04.2024Россия — МФЛГруппа АРубин0 : 2Локомотив М
01.11.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа BЛокомотив М3 : 0Рубин
08.08.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа BРубин0 : 1Локомотив М
22.07.2023Мир Российская Премьер-лига1-й турЛокомотив М2 : 2Рубин
08.05.2022Россия - Премьер-Лига28-й турЛокомотив М1 : 0Рубин
16.10.2021Россия - Премьер-Лига11-й турРубин2 : 2Локомотив М
11.04.2025Россия — МФЛ5-й тур4 : 0Рубин
05.04.2025Мир Российская Премьер-лига23-й тур1 : 1Рубин
04.04.2025Россия — МФЛ4-й турРубин1 : 3
30.03.2025Мир Российская Премьер-лига22-й тур4 : 0Рубин
28.03.2025Россия — МФЛ3-й тур0 : 3Рубин
11.04.2025Россия — МФЛ5-й тур1 : 2Локомотив М
05.04.2025Мир Российская Премьер-лига23-й турЛокомотив М1 : 1
04.04.2025Россия — МФЛ4-й турЛокомотив М3 : 0
28.03.2025Мир Российская Премьер-лига22-й тур5 : 1Локомотив М
28.03.2025Россия — МФЛ3-й тур2 : 1Локомотив М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Рубин» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2352
2 Спартак М2347
3 Зенит2347
4 ЦСКА2344
5 Динамо М2342
6 Локомотив М2341
7 Ростов2333
8 Рубин2333
9 Акрон2325
10 Динамо Мх2324
11 Крылья Советов2323
12 Химки2323
13
Стыковая зона
Ахмат2320
14
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2319
15
Зона вылета
Факел2315
16
Зона вылета
Оренбург2314

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