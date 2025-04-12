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Тюмень - Шинник 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 16:00
12 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 28-й тур
Тюмень
Шинник

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Шинник, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тюмень
Тюмень
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
РоссияИгорь Анатольевич Меньщиков
РоссияАлександр Михайлович Побегалов
История личных встреч
28.07.2024Россия — Мелбет Первая лига3-й турШинник0 : 2Тюмень
06.04.2024Россия - Мелбет Первая лига26-й турТюмень0 : 2Шинник
01.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й турШинник1 : 2Тюмень
20.04.2019ФНЛ - Первый дивизион32-й турШинник1 : 0Тюмень
08.02.2019Кубок ФНЛГруппа B. 1-й турШинник0 : 0Тюмень
30.09.2018ФНЛ - Первый дивизион14-й турТюмень3 : 2Шинник
07.04.2018ФНЛ - Первый дивизион31-й турШинник2 : 0Тюмень
10.09.2017ФНЛ - Первый дивизион13-й турТюмень2 : 0Шинник
06.05.2017ФНЛ - Первый дивизион35-й турТюмень5 : 1Шинник
15.10.2016ФНЛ - Первый дивизион17-й турШинник0 : 0Тюмень
05.04.2025Россия — Мелбет Первая лига27-й турТюмень1 : 1
29.03.2025Россия — Мелбет Первая лига26-й турТюмень0 : 1
22.03.2025Россия — Мелбет Первая лига25-й тур2 : 3Тюмень
16.03.2025Россия — Мелбет Первая лига24-й турТюмень0 : 1
08.03.2025Россия — Мелбет Первая лига23-й тур0 : 0Тюмень
05.04.2025Россия — Мелбет Первая лига27-й тур1 : 2Шинник
29.03.2025Россия — Мелбет Первая лига26-й турШинник1 : 1
23.03.2025Россия — Мелбет Первая лига25-й тур1 : 2Шинник
15.03.2025Россия — Мелбет Первая лига24-й турШинник1 : 0
09.03.2025Россия — Мелбет Первая лига23-й турШинник0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2759
2
Повышение
Торпедо М2751
3
Стыковая зона
Урал2849
4
Стыковая зона
Сочи2747
5 Черноморец2747
6 СКА-Хабаровск2741
7 Енисей2737
8 Арсенал Т2736
9 Ротор2736
10 Родина2735
11 Нефтехимик2833
12 Шинник2732
13 КАМАЗ2731
14 Чайка2730
15 Уфа2723
16
Зона вылета
Алания2723
17
Зона вылета
Сокол2722
18
Зона вылета
Тюмень2720

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