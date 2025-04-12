Брайтон энд Хоув Альбион - Лестер Сити 12 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-04-2025 16:00
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
12 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Лестер Сити, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Лестер Сити
Лестер
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|5
|зщ
|Льюис Данк
|16
|зщ
|Эйран Кашин
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|20
|пз
|Карлос Балеба
|33
|пз
|Мэттью О'Райли
|41
|пз
|Джек Хиншелвуд
|17
|нп
|Янкуба Минте
|9
|нп
|Жоао Педро
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|22
|нп
|Каору Митома
|30
|вр
|Мадс Хермансен
|23
|зщ
|Янник Вестергор
|33
|зщ
|Люк Томас
|21
|зщ
|Рикарду
|4
|зщ
|Конор Коуди
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|6
|пз
|Онинье Ндиди
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|20
|нп
|Патсон Дака
|10
|нп
|Стефи Мавидиди
|9
|нп
|Джейми Варди
Главные тренеры
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Руд ван Нистелрой
История личных встреч
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|21.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
|04.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|5 : 2
|23.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|27.10.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 2
|19.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|06.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 2
|10.02.2021
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 0
|13.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|23.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|05.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 1
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 3
|29.03.2025
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 0 3 : 4
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 2
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|07.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 3
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|16.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 3
|09.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|27.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|31
|73
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|62
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|31
|57
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|31
|53
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|53
|6
|Манчестер Сити
|31
|52
|7
|Астон Вилла
|31
|51
|8
|Фулхэм
|31
|48
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|31
|47
|10
|Борнмут
|31
|45
|11
|Кристал Пэлас
|30
|43
|12
|Брентфорд
|31
|42
|13
|Манчестер Юнайтед
|31
|38
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|31
|37
|15
|Эвертон
|31
|35
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|35
|17
|Вулверхэмптон
|31
|32
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|31
|20
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|31
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|31
|10