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Брайтон энд Хоув Альбион - Лестер Сити 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 16:00
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
12 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Лестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Лестер Сити, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Лестер Сити
Лестер
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
5 Англия зщ Льюис Данк
16 Ирландия зщ Эйран Кашин
30 Эквадор зщ Первис Эступиньян
20 Камерун пз Карлос Балеба
33 Дания пз Мэттью О'Райли
41 Англия пз Джек Хиншелвуд
17 Гамбия нп Янкуба Минте
9 Бразилия нп Жоао Педро
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
22 Япония нп Каору Митома
30 Дания вр Мадс Хермансен
23 Дания зщ Янник Вестергор
33 Англия зщ Люк Томас
21 Португалия зщ Рикарду
4 Англия зщ Конор Коуди
11 Марокко пз Билал Эль-Ханнус
6 Нигерия пз Онинье Ндиди
24 Франция пз Бубакари Сумаре
20 Замбия нп Патсон Дака
10 Англия нп Стефи Мавидиди
9 Англия нп Джейми Варди
Главные тренеры
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
Нидерланды Руд ван Нистелрой
История личных встреч
08.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Лестер Сити2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
21.01.2023 Англия - Премьер-лига 21-й тур Лестер Сити2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
04.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Брайтон энд Хоув Альбион5 : 2Лестер Сити
23.01.2022 Англия - Премьер-лига 23-й тур Лестер Сити1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
27.10.2021 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Лестер Сити2 : 2 4 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
19.09.2021 Англия - Премьер-лига 5-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Лестер Сити
06.03.2021 Англия - Премьер-лига 27-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Лестер Сити
10.02.2021 Кубок Англии 1/8 финала Лестер Сити1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
13.12.2020 Англия - Премьер-лига 12-й тур Лестер Сити3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
23.06.2020 Англия - Премьер-лига 31-й тур Лестер Сити0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
05.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур 2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 3
29.03.2025 Кубок Англии 1/4 финала Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0 3 : 4
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур 2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1
07.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Лестер Сити0 : 3
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур 2 : 0Лестер Сити
16.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Лестер Сити0 : 3
09.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 1 : 0Лестер Сити
27.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур 2 : 0Лестер Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль3173
2
Лига чемпионов
Арсенал3162
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест3157
4
Лига чемпионов
Челси3153
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед3053
6 Манчестер Сити3152
7 Астон Вилла3151
8 Фулхэм3148
9 Брайтон энд Хоув Альбион3147
10 Борнмут3145
11 Кристал Пэлас3043
12 Брентфорд3142
13 Манчестер Юнайтед3138
14 Тоттенхэм Хотспур3137
15 Эвертон3135
16 Вест Хэм Юнайтед3135
17 Вулверхэмптон3132
18
Зона вылета
Ипсвич Таун3120
19
Зона вылета
Лестер Сити3117
20
Зона вылета
Саутгемптон3110

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