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Вест Бромвич Альбион - Уотфорд 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 16:00
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
12 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 42-й тур
Вест Бромвич Альбион
Уотфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Уотфорд, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 42-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
Англия Тони Моубрей
История личных встреч
15.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Уотфорд2 : 1Вест Бромвич Альбион
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 2Уотфорд
20.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Уотфорд2 : 2Вест Бромвич Альбион
20.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Уотфорд3 : 2Вест Бромвич Альбион
08.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1Уотфорд
03.03.2018 Англия - Премьер-лига 29-й тур Уотфорд1 : 0Вест Бромвич Альбион
30.09.2017 Англия - Премьер-лига 7-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 2Уотфорд
04.04.2017 Англия - Премьер-лига 31-й тур Уотфорд2 : 0Вест Бромвич Альбион
03.12.2016 Англия - Премьер-лига 14-й тур Вест Бромвич Альбион3 : 1Уотфорд
16.04.2016 Англия - Премьер-лига 34-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 1Уотфорд
08.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур 2 : 1Вест Бромвич Альбион
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 1
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 1 : 0Вест Бромвич Альбион
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур 1 : 1Вест Бромвич Альбион
08.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур Уотфорд1 : 0
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур 2 : 1Уотфорд
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур Уотфорд0 : 0
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур 1 : 0Уотфорд
12.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур Уотфорд1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед4185
2
Повышение
Бёрнли4185
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед4183
4
Плей-офф
Сандерленд4176
5
Плей-офф
Бристоль Сити4163
6
Плей-офф
Ковентри Сити4162
7 Мидлсбро4160
8 Вест Бромвич Альбион4157
9 Миллуолл4157
10 Уотфорд4156
11 Норвич Сити4153
12 Блэкберн Роверс4153
13 Шеффилд Уэнсдей4153
14 Суонси Сити4151
15 Куинз Парк Рейнджерс4149
16 Престон Норт Энд4149
17 Портсмут4145
18 Оксфорд Юнайтед4145
19 Халл Сити4144
20 Сток Сити4144
21 Дерби Каунти4142
22
Зона вылета
Кардифф Сити4142
23
Зона вылета
Лутон Таун4140
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4137

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