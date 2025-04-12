Шеффилд Уэнсдей - Оксфорд Юнайтед 12 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-04-2025 16:00
Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39814
12 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 42-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Оксфорд Юнайтед, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 42-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
История личных встреч
|14.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|21-й тур
|1 : 3
|25.08.2015
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 0
|08.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|41-й тур
|2 : 2
|05.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|40-й тур
|0 : 1
|29.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|39-й тур
|1 : 1
|16.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|38-й тур
|0 : 1
|11.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|37-й тур
|2 : 3
|09.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|41-й тур
|1 : 3
|05.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|40-й тур
|1 : 0
|29.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|39-й тур
|2 : 1
|15.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|38-й тур
|1 : 0
|12.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|37-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|41
|85
| 2
Повышение
|Бёрнли
|41
|85
| 3
Плей-офф
|Шеффилд Юнайтед
|41
|83
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|41
|76
| 5
Плей-офф
|Бристоль Сити
|41
|63
| 6
Плей-офф
|Ковентри Сити
|41
|62
|7
|Мидлсбро
|41
|60
|8
|Вест Бромвич Альбион
|41
|57
|9
|Миллуолл
|41
|57
|10
|Уотфорд
|41
|56
|11
|Норвич Сити
|41
|53
|12
|Блэкберн Роверс
|41
|53
|13
|Шеффилд Уэнсдей
|41
|53
|14
|Суонси Сити
|41
|51
|15
|Куинз Парк Рейнджерс
|41
|49
|16
|Престон Норт Энд
|41
|49
|17
|Портсмут
|41
|45
|18
|Оксфорд Юнайтед
|41
|45
|19
|Халл Сити
|41
|44
|20
|Сток Сити
|41
|44
|21
|Дерби Каунти
|41
|42
| 22
Зона вылета
|Кардифф Сити
|41
|42
| 23
Зона вылета
|Лутон Таун
|41
|40
| 24
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|41
|37