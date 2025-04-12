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Шеффилд Уэнсдей - Оксфорд Юнайтед 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 16:00
Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39814
12 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 42-й тур
Шеффилд Уэнсдей
Оксфорд Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Оксфорд Юнайтед, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 42-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
История личных встреч
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 3Шеффилд Уэнсдей
25.08.2015 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Шеффилд Уэнсдей1 : 0Оксфорд Юнайтед
08.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур 2 : 2Шеффилд Уэнсдей
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 1
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 1 : 1Шеффилд Уэнсдей
16.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 1
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур 2 : 3Шеффилд Уэнсдей
09.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 3
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 0
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 2 : 1Оксфорд Юнайтед
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 0
12.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур 2 : 1Оксфорд Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед4185
2
Повышение
Бёрнли4185
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед4183
4
Плей-офф
Сандерленд4176
5
Плей-офф
Бристоль Сити4163
6
Плей-офф
Ковентри Сити4162
7 Мидлсбро4160
8 Вест Бромвич Альбион4157
9 Миллуолл4157
10 Уотфорд4156
11 Норвич Сити4153
12 Блэкберн Роверс4153
13 Шеффилд Уэнсдей4153
14 Суонси Сити4151
15 Куинз Парк Рейнджерс4149
16 Престон Норт Энд4149
17 Портсмут4145
18 Оксфорд Юнайтед4145
19 Халл Сити4144
20 Сток Сити4144
21 Дерби Каунти4142
22
Зона вылета
Кардифф Сити4142
23
Зона вылета
Лутон Таун4140
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4137

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