Байер - Унион 12 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-04-2025 15:30
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
12 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Унион, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Унион
Берлин
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|23
|зщ
|Норди Мукиэле
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|34
|пз
|Гранит Джака
|8
|пз
|Роберт Андрих
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|21
|нп
|Амин Адли
|14
|нп
|Патрик Шик
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|19
|зщ
|Яник Хаберер
|5
|зщ
|Данило Дуки
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|28
|зщ
|Кристофер Триммель
|18
|зщ
|Йосип Юранович
|13
|пз
|Андраш Шефер
|8
|пз
|Рани Хедира
|23
|нп
|Андрей Илич
|16
|нп
|Бенедикт Холлербах
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 0
|06.11.2022
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|5 : 0
|08.01.2022
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 2
|14.08.2021
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1
|15.05.2021
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|15.01.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 0
|04.03.2020
|Кубок Германии
|1/4 финала
|3 : 1
|05.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
|01.04.2025
|Кубок Германии
|1/2 финала
|2 : 1
|28.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|3 : 1
|16.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|3 : 4
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 2
|06.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|1 : 0
|30.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 2
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|09.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|02.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|28
|68
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|28
|62
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|28
|48
| 4
Лига чемпионов
|Майнц
|28
|46
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|28
|45
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия М
|28
|44
|7
|Фрайбург
|28
|42
|8
|Боруссия Д
|28
|41
|9
|Штутгарт
|28
|40
|10
|Вердер
|28
|39
|11
|Аугсбург
|28
|39
|12
|Вольфсбург
|28
|38
|13
|Унион
|28
|33
|14
|Хоффенхайм
|28
|27
|15
|Санкт-Паули
|28
|26
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|28
|22
| 17
Зона вылета
|Бохум
|28
|20
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|28
|18