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Байер - Унион 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 15:30
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
12 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Байер
Унион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Унион, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Унион
Берлин
1ФинляндияврЛукаш Градецки
23ФранциязщНорди Мукиэле
4ГерманиязщЖонатан Та
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
30НидерландызщЖереми Фримпонг
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
34ШвейцарияпзГранит Джака
8ГерманияпзРоберт Андрих
24ИспанияпзАлеш Гарсия
21МарокконпАмин Адли
14ЧехиянпПатрик Шик
1ДанияврФредерик Рённов
19ГерманиязщЯник Хаберер
5НидерландызщДанило Дуки
14АвстриязщЛеопольд Кверфельд
4ПортугалиязщДиогу Лейте
28АвстриязщКристофер Триммель
18ХорватиязщЙосип Юранович
13ВенгрияпзАндраш Шефер
8ГерманияпзРани Хедира
23СербиянпАндрей Илич
16ГерманиянпБенедикт Холлербах
Главные тренеры
ИспанияХаби Алонсо
ГерманияШтеффен Баумгарт
История личных встреч
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й турУнион1 : 2Байер
06.04.2024Германия - Бундеслига28-й турУнион0 : 1Байер
12.11.2023Германия - Бундеслига11-й турБайер4 : 0Унион
29.04.2023Германия - Бундеслига30-й турУнион0 : 0Байер
06.11.2022Германия - Бундеслига13-й турБайер5 : 0Унион
08.01.2022Германия - Бундеслига18-й турБайер2 : 2Унион
14.08.2021Германия - Бундеслига1-й турУнион1 : 1Байер
15.05.2021Германия - Бундеслига33-й турБайер1 : 1Унион
15.01.2021Германия - Бундеслига16-й турУнион1 : 0Байер
04.03.2020Кубок Германии1/4 финалаБайер3 : 1Унион
05.04.2025Германия — Бундеслига28-й тур0 : 1Байер
01.04.2025Кубок Германии1/2 финала2 : 1Байер
28.03.2025Германия — Бундеслига27-й турБайер3 : 1
16.03.2025Германия — Бундеслига26-й тур3 : 4Байер
11.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчБайер0 : 2
06.04.2025Германия — Бундеслига28-й турУнион1 : 0
30.03.2025Германия — Бундеслига27-й тур1 : 2Унион
15.03.2025Германия — Бундеслига26-й турУнион1 : 1
09.03.2025Германия — Бундеслига25-й тур1 : 2Унион
02.03.2025Германия — Бундеслига24-й турУнион0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2868
2
Лига чемпионов
Байер2862
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2848
4
Лига чемпионов
Майнц2846
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2845
6
Квалификация Лиги конференций
Боруссия М2844
7 Фрайбург2842
8 Боруссия Д2841
9 Штутгарт2840
10 Вердер2839
11 Аугсбург2839
12 Вольфсбург2838
13 Унион2833
14 Хоффенхайм2827
15 Санкт-Паули2826
16
Стыковая зона
Хайденхайм2822
17
Зона вылета
Бохум2820
18
Зона вылета
Хольштайн2818

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