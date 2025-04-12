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Боруссия М - Фрайбург 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 15:30
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
12 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Боруссия М
Фрайбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Фрайбург, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Фрайбург
Фрайбург
42ЛюксембургврТьяго Перейра
29СШАзщДжозеф Скалли
3ЯпониязщКоу Итакура
30ШвейцариязщНико Эльведи
26ГерманиязщЛукас Ульрих
27ГерманияпзРокко Райц
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
9ФранцияпзФранк Онора
14ФранцияпзАлассан Плеа
25ГерманиянпРобин Хак
11ГерманиянпТим Кляйндинст
21ГерманияврФлориан Мюллер
25ФранциязщКилианн Сильдилья
37ГерманиязщМаксимилиан Розенфельдер
3АвстриязщФилипп Линхарт
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
42ЯпонияпзРицу Доан
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
6ГерманияпзПатрик Остерхаге
32ИталияпзВинченцо Грифо
9ГерманияпзЛукас Хёлер
20АвстриянпЧуквубуйке Адаму
Главные тренеры
ШвейцарияХерардо Сеоане
ГерманияЮлиан Шустер
История личных встреч
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й турФрайбург3 : 1Боруссия М
30.03.2024Германия - Бундеслига27-й турБоруссия М0 : 3Фрайбург
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й турФрайбург3 : 3Боруссия М
04.03.2023Германия - Бундеслига23-й турБоруссия М0 : 0Фрайбург
11.09.2022Германия - Бундеслига6-й турФрайбург0 : 0Боруссия М
23.04.2022Германия - Бундеслига31-й турФрайбург3 : 3Боруссия М
05.12.2021Германия - Бундеслига14-й турБоруссия М0 : 6Фрайбург
03.04.2021Германия - Бундеслига27-й турБоруссия М2 : 1Фрайбург
05.12.2020Германия - Бундеслига10-й турФрайбург2 : 2Боруссия М
05.06.2020Германия - Бундеслига30-й турФрайбург1 : 0Боруссия М
06.04.2025Германия — Бундеслига28-й тур1 : 1Боруссия М
29.03.2025Германия — Бундеслига27-й турБоруссия М1 : 0
15.03.2025Германия — Бундеслига26-й тур2 : 4Боруссия М
07.03.2025Германия — Бундеслига25-й турБоруссия М1 : 3
01.03.2025Германия — Бундеслига24-й тур0 : 3Боруссия М
05.04.2025Германия — Бундеслига28-й турФрайбург1 : 4
30.03.2025Германия — Бундеслига27-й турФрайбург1 : 2
15.03.2025Германия — Бундеслига26-й тур2 : 2Фрайбург
08.03.2025Германия — Бундеслига25-й турФрайбург0 : 0
02.03.2025Германия — Бундеслига24-й тур0 : 0Фрайбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2868
2
Лига чемпионов
Байер2862
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2848
4
Лига чемпионов
Майнц2846
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2845
6
Квалификация Лиги конференций
Боруссия М2844
7 Фрайбург2842
8 Боруссия Д2841
9 Штутгарт2840
10 Вердер2839
11 Аугсбург2839
12 Вольфсбург2838
13 Унион2833
14 Хоффенхайм2827
15 Санкт-Паули2826
16
Стыковая зона
Хайденхайм2822
17
Зона вылета
Бохум2820
18
Зона вылета
Хольштайн2818

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