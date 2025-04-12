Боруссия М - Фрайбург 12 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-04-2025 15:30
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
12 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Фрайбург, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Фрайбург
Фрайбург
|42
|вр
|Тьяго Перейра
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|3
|зщ
|Коу Итакура
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|27
|пз
|Рокко Райц
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|9
|пз
|Франк Онора
|14
|пз
|Алассан Плеа
|25
|нп
|Робин Хак
|11
|нп
|Тим Кляйндинст
|21
|вр
|Флориан Мюллер
|25
|зщ
|Килианн Сильдилья
|37
|зщ
|Максимилиан Розенфельдер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|42
|пз
|Рицу Доан
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|9
|пз
|Лукас Хёлер
|20
|нп
|Чуквубуйке Адаму
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Юлиан Шустер
История личных встреч
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 3
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|3 : 3
|04.03.2023
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|0 : 0
|11.09.2022
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 0
|23.04.2022
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 3
|05.12.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|0 : 6
|03.04.2021
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|05.12.2020
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|05.06.2020
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 0
|06.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|2 : 4
|07.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 3
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 3
|05.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|30.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 2
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|2 : 2
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|0 : 0
|02.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|28
|68
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|28
|62
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|28
|48
| 4
Лига чемпионов
|Майнц
|28
|46
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|28
|45
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия М
|28
|44
|7
|Фрайбург
|28
|42
|8
|Боруссия Д
|28
|41
|9
|Штутгарт
|28
|40
|10
|Вердер
|28
|39
|11
|Аугсбург
|28
|39
|12
|Вольфсбург
|28
|38
|13
|Унион
|28
|33
|14
|Хоффенхайм
|28
|27
|15
|Санкт-Паули
|28
|26
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|28
|22
| 17
Зона вылета
|Бохум
|28
|20
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|28
|18