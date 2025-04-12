Хоффенхайм - Майнц 12 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-04-2025 15:30
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
12 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Майнц, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Майнц
Майнц
|1
|вр
|Оливер Бауман
|15
|зщ
|Валентен Жендрей
|35
|зщ
|Артур Шавес
|25
|зщ
|Кевин Акпогума
|34
|зщ
|Стэнли Нсоки
|16
|зщ
|Антон Стах
|7
|пз
|Том Бишоф
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|29
|нп
|Базумана Туре
|21
|нп
|Мариус Бюльтер
|14
|нп
|Гифт Орбан
|27
|вр
|Робин Центнер
|21
|зщ
|Данни да Коста
|3
|зщ
|Моритц Йенц
|31
|зщ
|Доминик Кор
|19
|зщ
|Антони Каси
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|6
|пз
|Каисю Сано
|15
|пз
|Леннард Мэлони
|8
|пз
|Пауль Небель
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|29
|нп
|Жонатан Буркардт
Главные тренеры
|Кристиан Ильцер
|Бо Хенриксен
История личных встреч
|01.12.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|4 : 1
|26.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|04.03.2023
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 0
|10.09.2022
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|4 : 1
|05.02.2022
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|11.09.2021
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|0 : 2
|21.03.2021
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 2
|29.11.2020
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|30.05.2020
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 1
|05.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|3 : 1
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|14.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|05.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|30.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|3 : 1
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|2 : 2
|07.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 3
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|28
|68
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|28
|62
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|28
|48
| 4
Лига чемпионов
|Майнц
|28
|46
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|28
|45
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия М
|28
|44
|7
|Фрайбург
|28
|42
|8
|Боруссия Д
|28
|41
|9
|Штутгарт
|28
|40
|10
|Вердер
|28
|39
|11
|Аугсбург
|28
|39
|12
|Вольфсбург
|28
|38
|13
|Унион
|28
|33
|14
|Хоффенхайм
|28
|27
|15
|Санкт-Паули
|28
|26
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|28
|22
| 17
Зона вылета
|Бохум
|28
|20
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|28
|18