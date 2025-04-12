22:45 ()
Онлайн трансляции
Пятница 11 апреля
Суббота 12 апреля
Свернуть список

Хоффенхайм - Майнц 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 15:30
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
12 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Хоффенхайм
Майнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Майнц, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Майнц
Майнц
1ГерманияврОливер Бауман
15ФранциязщВалентен Жендрей
35БразилиязщАртур Шавес
25НигериязщКевин Акпогума
34ФранциязщСтэнли Нсоки
16ГерманиязщАнтон Стах
7ГерманияпзТом Бишоф
27ХорватияпзАндрей Крамарич
29ШвециянпБазумана Туре
21ГерманиянпМариус Бюльтер
14НигериянпГифт Орбан
27ГерманияврРобин Центнер
21ГерманиязщДанни да Коста
3ГерманиязщМоритц Йенц
31ГерманиязщДоминик Кор
19ФранциязщАнтони Каси
2АвстриязщФилипп Мвене
6ЯпонияпзКаисю Сано
15СШАпзЛеннард Мэлони
8ГерманияпзПауль Небель
7Южная КореяпзЛи Джэ Сон
29ГерманиянпЖонатан Буркардт
Главные тренеры
АвстрияКристиан Ильцер
ДанияБо Хенриксен
История личных встреч
01.12.2024Германия — Бундеслига12-й турМайнц2 : 0Хоффенхайм
13.04.2024Германия - Бундеслига29-й турМайнц4 : 1Хоффенхайм
26.11.2023Германия - Бундеслига12-й турХоффенхайм1 : 1Майнц
04.03.2023Германия - Бундеслига23-й турМайнц1 : 0Хоффенхайм
10.09.2022Германия - Бундеслига6-й турХоффенхайм4 : 1Майнц
05.02.2022Германия - Бундеслига21-й турМайнц2 : 0Хоффенхайм
11.09.2021Германия - Бундеслига4-й турХоффенхайм0 : 2Майнц
21.03.2021Германия - Бундеслига26-й турХоффенхайм1 : 2Майнц
29.11.2020Германия - Бундеслига9-й турМайнц1 : 1Хоффенхайм
30.05.2020Германия - Бундеслига29-й турМайнц0 : 1Хоффенхайм
05.04.2025Германия — Бундеслига28-й тур3 : 1Хоффенхайм
29.03.2025Германия — Бундеслига27-й турХоффенхайм1 : 1
14.03.2025Германия — Бундеслига26-й тур1 : 0Хоффенхайм
09.03.2025Германия — Бундеслига25-й турХоффенхайм1 : 1
01.03.2025Германия — Бундеслига24-й тур0 : 1Хоффенхайм
05.04.2025Германия — Бундеслига28-й турМайнц1 : 1
30.03.2025Германия — Бундеслига27-й тур3 : 1Майнц
15.03.2025Германия — Бундеслига26-й турМайнц2 : 2
07.03.2025Германия — Бундеслига25-й тур1 : 3Майнц
01.03.2025Германия — Бундеслига24-й тур1 : 2Майнц
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2868
2
Лига чемпионов
Байер2862
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2848
4
Лига чемпионов
Майнц2846
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2845
6
Квалификация Лиги конференций
Боруссия М2844
7 Фрайбург2842
8 Боруссия Д2841
9 Штутгарт2840
10 Вердер2839
11 Аугсбург2839
12 Вольфсбург2838
13 Унион2833
14 Хоффенхайм2827
15 Санкт-Паули2826
16
Стыковая зона
Хайденхайм2822
17
Зона вылета
Бохум2820
18
Зона вылета
Хольштайн2818

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close