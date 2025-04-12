Фамаликан - Эшторил 12 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-04-2025 16:30
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
12 Апреля 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 29-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Эшторил, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Эшторил
Эшторил
|25
|вр
|Лазар Царевич
|17
|зщ
|Родригу Пиньейру
|4
|зщ
|Энеа Михай
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|13
|зщ
|Pedro Bondo
|14
|зщ
|Mathias De Amorim
|6
|пз
|Томми ван Де Лои
|7
|пз
|Marcos Vinicios Lopes Moura
|20
|пз
|Gustavo Sa
|11
|нп
|Oscar Aranda
|12
|нп
|Симон Элизор
|1
|вр
|Кевин Чаморро
|44
|зщ
|Кевен Бома
|25
|зщ
|Феликс Бахер
|23
|зщ
|Педру Алвару
|20
|зщ
|Wagner Pina
|24
|зщ
|Педру Амарал
|88
|пз
|Шека
|10
|пз
|Джордан Холсгров
|12
|пз
|Жоау Карвалью
|14
|нп
|Янис Беграуи
|19
|нп
|Andre Lacximicant
Главные тренеры
|Арманду Евангелишта
История личных встреч
|01.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|2 : 1
|28.04.2024
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|1 : 0
|17.12.2023
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 1
|29.01.2023
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 0
|15.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа H. 5-й тур
|0 : 1
|06.08.2022
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|2 : 0
|29.04.2022
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|3 : 1
|18.12.2021
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|2 : 2
|01.08.2021
|Португалия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 0
|19.05.2019
|Португалия - Сегунда
|34-й тур
|2 : 1
|05.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|1 : 2
|30.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|4 : 1
|15.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|3 : 1
|10.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|01.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|2 : 1
|04.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|0 : 3
|30.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|2 : 2
|03.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бенфика
|28
|68
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Спортинг
|28
|66
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|28
|57
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|28
|56
|5
|Санта-Клара
|28
|46
|6
|Витория Гимарайнш
|28
|45
|7
|Фамаликан
|28
|40
|8
|Каза Пия
|28
|40
|9
|Эшторил
|28
|39
|10
|Морейренсе
|28
|35
|11
|Риу Аве
|28
|29
|12
|Арока
|28
|29
|13
|Насьонал
|28
|29
|14
|Жил Висенте
|28
|26
|15
|Эштрела
|28
|26
| 16
Стыковая зона
|АВС
|28
|23
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|28
|18
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|28
|18