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Фамаликан - Эшторил 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 16:30
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
12 Апреля 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 29-й тур
Фамаликан
Эшторил

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Эшторил, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Эшторил
Эшторил
25ЧерногорияврЛазар Царевич
17ПортугалиязщРодригу Пиньейру
4АлбаниязщЭнеа Михай
16НидерландызщЮстин де Хас
13АнголазщPedro Bondo
14ПортугалиязщMathias De Amorim
6НидерландыпзТомми ван Де Лои
7БразилияпзMarcos Vinicios Lopes Moura
20ПортугалияпзGustavo Sa
11ИспаниянпOscar Aranda
12ФранциянпСимон Элизор
1Коста-РикаврКевин Чаморро
44ТогозщКевен Бома
25АвстриязщФеликс Бахер
23ПортугалиязщПедру Алвару
20ПортугалиязщWagner Pina
24ПортугалиязщПедру Амарал
88Португалияпз Шека
10ШотландияпзДжордан Холсгров
12ПортугалияпзЖоау Карвалью
14ФранциянпЯнис Беграуи
19ПортугалиянпAndre Lacximicant
Главные тренеры
ПортугалияАрманду Евангелишта
История личных встреч
01.12.2024Португалия — Примейра12-й турЭшторил2 : 1Фамаликан
28.04.2024Португалия — Примейра31-й турЭшторил1 : 0Фамаликан
17.12.2023Португалия — Примейра14-й турФамаликан1 : 1Эшторил
29.01.2023Португалия - Примейра18-й турФамаликан1 : 0Эшторил
15.12.2022Португалия - Кубок лигиГруппа H. 5-й турЭшторил0 : 1Фамаликан
06.08.2022Португалия - Примейра1-й турЭшторил2 : 0Фамаликан
29.04.2022Португалия - Примейра32-й турФамаликан3 : 1Эшторил
18.12.2021Португалия - Примейра15-й турЭшторил2 : 2Фамаликан
01.08.2021Португалия - Кубок лиги2-й раундФамаликан1 : 0Эшторил
19.05.2019Португалия - Сегунда34-й турЭшторил2 : 1Фамаликан
05.04.2025Португалия — Примейра28-й тур1 : 2Фамаликан
30.03.2025Португалия — Примейра27-й турФамаликан4 : 1
15.03.2025Португалия — Примейра26-й тур3 : 1Фамаликан
10.03.2025Португалия — Примейра25-й турФамаликан1 : 0
01.03.2025Португалия — Примейра24-й тур2 : 1Фамаликан
04.04.2025Португалия — Примейра28-й тур0 : 3Эшторил
30.03.2025Португалия — Примейра27-й турЭшторил1 : 2
16.03.2025Португалия — Примейра26-й тур1 : 1Эшторил
08.03.2025Португалия — Примейра25-й турЭшторил2 : 2
03.03.2025Португалия — Примейра24-й тур3 : 1Эшторил
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бенфика2868
2
Квалификация Лиги чемпионов
Спортинг2866
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2857
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2856
5 Санта-Клара2846
6 Витория Гимарайнш2845
7 Фамаликан2840
8 Каза Пия2840
9 Эшторил2839
10 Морейренсе2835
11 Риу Аве2829
12 Арока2829
13 Насьонал2829
14 Жил Висенте2826
15 Эштрела2826
16
Стыковая зона
АВС2823
17
Зона вылета
Фаренсе2818
18
Зона вылета
Боавишта2818

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