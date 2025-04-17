Лацио - Будё-Глимт 17 Апреля прямая трансляция

Текстовая трансляция

#10 Валентин Кастельянос Хайкин парировал решающий удар Кастельяноса!Всё, серия пенальти остаётся за норвежской командой! «Будё-Глимт» — полуфиналист Лиги Европы!

#9 Патрик Берг Дрогнул Берг, пробив выше ворот!

#8 Тейянни Нослин Нослин перемудрил и пробил мимо ворот!

#5 Лум Чауна А вот и первое спасение Хайкина! Справился российский голкипер с ударом Чауны в нижний угол ворот!

#3 Йенс Петтер Хёуге Хёуге открыл серию пенальти, но откровенно плохо пробил — Мандас поймал мяч!

120+2' Всё, завершено дополнительное время! На гол Диа ответом послужил мяч Хельмерсена, 3:1! Нас ждёт серия пенальти, которая определит участника полуфинала Лиги Европы!

120' Андреас Хельмерсен Хельмерсен за грубый подкат получил жёлтую карточку, которая стала для нападающего «Будё-Глимта» второй!

118' Накрыли римляне соперника на выходе из обороны, Гендузи покатил мяч в штрафную, откуда Диа пробил в ближний угол ворот — Хайкин оказался на месте.

117' Весино оказался в центре чужой штрафной, дождался навеса, но неудачно пробил головой — мяч полетел намного выше ворот.

115' Через центр норвежцы пробовали провести атаку, но пас в штрафную остался без нужного адресата.

113' Долго хозяева готовили подачу в штрафную, но в итоге попались в положение «вне игры».

111' «Лацио» рассчитывал удержать нужный момент после гола Диа, но теперь вынужден вновь искать пути к воротам Хайкина.

109' Булайе Диа Диа агрессивно пошёл в отбор и нарушил правила на жёлтую карточку.

107' Хёуге рухнул в штрафной «Лацио»! Пенальти? Нет! А удар Берга с радиуса пришёлся выше ворот!

106' Возобновилась встреча!

106' Йеппе Кьер Кьер заменил Бёртуфта.

105+2' Пролетел первый дополнительный тайм, который уместил в себя третий гол «Лацио». Диа, который также вышел на замену, отличился и сделал 3:0 на табло.

104' Мануэль Лаццари Лаццари за ненужные споры с арбитром нарвался на жёлтую карточку.

103' Сондре Сёрли Сёрли заменил Бьёркана.

102' Фредрик Шёвольд Шёвольд за грубый фол удостоился предупреждения. Кастельянос получил по ногам в этом эпизоде.

100' Пока невысокий темп, но «Будё-Глимт» крайне редко встречается с мячом.

96' «Лацио» долго перекатывает мяч на половине соперника, но не спешит искать обострение у ворот Хайкина.

94' Эльсеид Хюсай Тавареш из-за повреждения не может продолжить встречу. Хюсай вышел на поле.

93' Хельмерсен зацепился за мяч в центре штрафной, но удар наносил уже в падении — получилось неопасно.

91' Стартовали первые 15 минут!

90+5' Всё, прозвучал свисток! «Лацио» затащил эту четвертьфинальную игру Лиги Европы в дополнительное время благодаря голу в самой концовке второго тайма! Двух минут не хватило команде Никиты Хайкина, чтобы удержать нужный счёт.

90+3' Как сейчас не забили гости?! Выбежали норвежцы в контратаку, Хёуге прострелил во вратарскую, а Хельмерсен умудрился пробить прямо в голкипера!

90+1' Пять минут Даниэль Зиберт добавил ко времени второго тайма! Развязка всё ближе!

89' Бреде Мо Бреде Мо появился на поле, заменив Эвьена.

88' Тейянни Нослин Дзакканьи быстро покинул поле. Нослин вышел в линию атаки «Лацио».

87' Свой 11-й угловой разыграли хозяева, но этот стандарт от флажка не помог обострить ситуацию у ворот Хайкина, забравшего мяч в руки.

85' Матиас Весино Ровелла уступил место на поле Весино.

85' Лум Чауна Чауна заменил Исаксена.

84' Неплохо норвежцы комбинировали на подступах к чужой штрафной, но не добрались до удара по воротам.

82' Попробовали гости задержаться с контролем мяча, попали под прессинг, но довольно уверенно выбрались из обороны. Хайкин поддержал перепас защитников.

80' Патрик Берг Берг сорвал атаку «Лацио», но лишь ценой фола на жёлтую карточку. По-прежнему нет вопросов к судейству Даниэля Зиберта.

79' Дзакканьи опасно исполнил штрафной удар! Хайкин в классном прыжке отразил мяч в сторону! Эффектно получилось!

78' Андреас Хельмерсен Хельмерсен быстро добрался до жёлтой карточки, сбив в подкате соперника. Явно не за этим выходил на поле.

76' Исак Дюбвик Мяяття Мяяття — вместо Бломберга. Ещё одна замена «Будё-Глимта».

76' Андреас Хельмерсен Хельмерсен заменил Хёга.

74' Тавареш поторопился с ударом из-за штрафной — мяч прокатился далеко от норвежского створа. Пришлось извиниться перед партнёрами за плохую попытку.

72' Исаксен с правого фланга вырезал подачу в центр штрафной, Кастельянос отклеился от защитника и пробил с лёта — над перекладиной!

70' Не сбавляет «Лацио» обороты, но всё же начинает позволять «Будё-Глимту» выбегать в контратаки. Гости едва не организовали контрвыпад «три в одного»!

68' Нуну Тавареш Тавареш заменил Марушича.

68' Булайе Диа Диа вошёл в игру, заменив Педро.

66' Дзакканьи под острым углом прорвался к воротам и пытался протолкнуть мяч под ближнюю штангу — Хайкин не позволил!

65' Кастельянос заходил на дубль, но Хайкин оказался против! Среагировал российский голкипер на довольно поасный удар нападающего «Лацио»!

64' Педро в ответной атаке «Лацио» с лёта пробил от края штрафной — Хайкин дотянулся до мяча у штанги!

62' Опасная контратака гостей! Хёг поддержал выпад партнёров, получил мяч в штрафной, улучшил позицию, но пробил выше ворот! Мандас, сокративший дистанцию, зацепил мяч!

60' Хокон Эвьен А тут ещё Эвьен нарвался на предупреждение. И здесь, похоже, за бурную реакцию.

60' Хьетиль Кнутсен наговорил лишнего на тренерском мостике. Немецкий арбитр показал жёлтую наставнику «Будё-Глимта».

59' Заглянули норвежцы в редкую контратаку и едва не заставили соперника ошибиться. Неразбериха у своей лицевой могла дорого стоить римлянам.

57' Сондре Брунстад Брунстад вошёл в игру, заменив Салтнеса.

55' Постоянное давление на оборону «Будё-Глимта»! Реагирует на это Хьетиль Кнутсен, подготавливая первую замену.

54' После розыгрыша углового Дзакканьи пробивал в касание из пределов штрафной, но по центру ворот — Хайкин справился!

53' «Лацио» наседает на владения соперника! Кастельянос готов был замкнуть прострел во вратарскую, но норвежцы отделались угловым!

51' Исаксен принял мяч в штрафной гостей, но ничего больше не успел, нарвавшись на коллективный отбор.

50' Свисток арбитра остановил атаку «Лацио». В положение «вне игры» попались хозяева в нескольких метрах от центра поля.

48' Дзакканьи от лицевой рабоной доставил мяч на ближний угол вратарской, где отскок получился в руки Хайкину.

46' Возобновилась встреча! Второй тайм команды начинают в прежних составах.

45+3' Прозвучал свисток на перерыв! «Будё-Глимт» здорово смотрелся на старте матча, но «Лацио» ближе к середине тайма перехватил инициативу и провёл результативную атаку. Кастельянос изящно пяткой переправил мяч в ворота Хайкина. В дальнейшем итальянская команда лишь добавила в атаке, но норвежцы выдержали давление. И пока 1:0 в Риме, которые устраивают гостей.

45+2' Берг со стандартного положения решил нанести прямой удар — Мандас в эффектном прыжке перевёл мяч через перекладину!

45+1' Две минуты главный арбитр добавил ко времени первого тайма.

45' Хила выиграл борьбу на фланге и исполнил мягкую подачу к линии вратарской, откуда Дзакканьи пробил головой — мяч, задев перекладину, улетел за пределы поля!

44' Ещё один угловой разыграли римляне, но тут уже вмешался Хайкин, сыгравший кулаками на выходе.

43' Право на угловой получили хозяева, Исаксен выполнил подачу во вратарскую, где борьба в воздухе осталась за обороняющимися.

41' Небольшая заварушка случилась на фланге! Лаццари получил по ногам, быстро поднялся и решил потолкаться с соперником. Обошлось без карточек.

39' Лаццари нанёс неплохой удар с зоны подбора, но немного перестарался, отправив мяч выше ворот! Включился «Лацио»!

37' Педро вновь открылся под пас в штрафную, прострелил под второй темп, но норвежцы прочитали эту задумку и перехватили мяч.

35' Каспер Хёг Хёг за срыв римской атаки получил жёлтую карточку! Пока нет вопросов к судейским решениям.

34' Много поперечных передач у гостей, но это пока слабо помогает продвигаться вперёд. Хозяева, похоже, взяли небольшую паузу.

32' «Будё-Глимт» за долгое время получил контроль над мячом, но пока вдали от чужих ворот.

29' Педро нашёл путь в штрафную гостей, но там столкнулся сразу с несколькими защитниками и вынужден был отыгрываться на фланг.

27' Перестал держаться мяч у гостей. Под серьёзное давление попала норвежская команда.

25' И ещё ода хорошая атака хозяев завершилась ударом с радиуса штрафной! Выше ворот полетел мяч!

23' Николо Ровелла Ровелла откровенно придержал соперника за футболку, за что и получил заслуженную жёлтую карточку.

21' «Лацио» добавил агрессии в атаке в последние минуты, но пока нет опасных подходов к воротам Хайкина.

15' Педро открылся под пас в лицевую, откуда попытался прострелить во вратарскую гостей, но мяч прокатился за спиной Исаксена!

13' Уверенно «Будё-Глимт» смотрится на старте матча, стараясь не отдавать инициативу сопернику.

11' В контратаку выбежали норвежцы, но Хёуге неудачно пробил из пределов штрафной, попав в партнёра по команде!

9' Право на угловой получили римляне, но этот стандарт от флажка ничем интересным не завершился.

7' Кастельянос в быстрой атаке хозяев протолкнул мяч в направлении Исаксена, но тому не позволили прорваться в штрафную!

5' Справился Мандас с высокой подачей в штрафную «Лацио», выдвинувшись из ворот и забрав мяч в руки.

3' Эвьен довёл первую же атаку гостей до удара с линии штрафной! Получилось не так опасно — Мандас прижал мяч.

1' Стартовый свисток прозвучал!