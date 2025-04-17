Челси - Легия 17 Апреля прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+4' ⏱️ ВСË! Матч окончен! Финальный свисток болельщики «Челси» встретили гулом. Не понравился им тот факт, что хозяева проиграли в ответном матче. В режиме экономии сил сегодня действовали хозяева, позволив сопернику даже победить. Это первое поражение команды Марески в текущем розыгрыше Лиги конференций. При этом футболисты «Челси» выходят в полуфинал турнира, воспользовавшись уверенной гостевой победой в первом матче. Общий итог противостояния — 4:2.

90+4' Игроки «Легии» напоследок довели дело до удара с подступов к штрафной площади, кто-то из игроков «Челси» принял мяч на себя.

90+3' Попытались перебраться в атаку игроки «Челси», пошёл заброс направо на полуфланг на Мадуэке, который рукой на приёме подыграл.

90+2' Не замолкали на протяжении всего матча болельщики «Легии», вовсю горланят они и сейчас! А на поле уже начинает всё успокаиваться. Веру уже потеряли гости, как кажется.

90+1' Четыре минуты добавлены к основному времени второго тайма.

90' А вот и ответ от «Легии»! Морисита справа с линии штрафной площади пробивал по воротам «Челси», выше перекладины у него получилось!

90' Ещё одна атака «Челси». Педру Нету справа здорово ворвался в штрафную площадь, прострелил в центр, но там во вратарской не добрался до мяча Джордж! На перехвате сыграл защитник.

89' Перешли в атаку игроки «Челси». Последовал длинный заброс в штрафную площадь хозяев, уверенно поймал мяч в руки Ковачевич.

88' Пока не получается финальным штурм у «Легии», внимательно в обороне действуют хозяева поля, встречают соперника и не дают развернуться.

86' Разыграли угловой игроки «Легии», и дело завершилось дальним ударом. Это Ходына приложился, но очень высоко у него получилось.

86' Ваган Бичахчян Бичахчян также вышел на поле у «Легии», а на отдых отправился Клод Гонсалвеш.

86' Артур Енджейчик Двойная замена в составе «Легии». Вместо Яна Зюлковски на поле появился Енджейчик.

85' Атака «Легии». Гонсалвеш слева добрался до лицевой, из пределов штрафной площади простреливал в центр, но накрыл его игрок «Челси».

83' Мадуэке получил мяч справа в штрафной площади, убрал его под левую ногу и сильно пробил по воротам! Показалось, что был рикошет от защитника, но оказалось, что это так высоко пробил игрок «Челси».

82' Педру Нету Замена в составе «Челси». Вместо Джейдона Санчо на поле появился Педру Нету.

81' Ходына напомнил о себе! Справа забрался в штрафную площадь польский защитник и довольно хороший плотный удар нанёс! Справился Йоргенсен в ближнем углу!

80' Вот-вот пойдёт заключительная десятиминутка основного времени второго тайма. Санчо на левом фланге здорово пробросил мяч, навесил на дальнюю штангу на Мадуэке, которого решил опередить Дьюсбери-Холл! До мяча он добрался, но вот удар головой не получился.

79' Ещё одну атаку провели игроки «Легии», на этот раз правым флангом. Пошёл прострел с края штрафной площади в центр, на перехвате смог сыграть Бадьяшиль.

78' Рафал Аугустыняк Аугустыняк также вышел на поле у «Легии», на отдых отправился Хуэрхен Элитим.

77' Матеуш Щепаняк Двойная замена в составе «Легии». Вместо Лукиньяса на поле появился Матеуш Щепаняк.

75' Оживление на скамейке запасных, замены будут у гостей. А гости пока разыграли угловой на левом фланге, пошёл навес в штрафную, где сразу человек пять находились в положении «вне игры». Слаженно сработали защитники «Челси», поймав соперника в искусственный офсайд.

74' Забили гол игроки «Челси», но даже порадоваться толком не успели, а арбитр на линии уже замер с поднятым флажком. Мадуэке здорово забежал справа под заброс на ход, прострелил в центр, и с линии вратарской Джордж из борьбы с защитником переправил мяч в створ! Выяснилось, что ещё в момент передачи на Нони он находился в офсайде.

73' Стараются игроки «Легии» перевести игру на половину поля соперника, пора включать всё самое лучшее! Играть осталось не так много.

71' Мадуэке очень активно в игру вошёл! Вновь нападающий получил мяч на правом фланге, прострелил в центр, там во вратарской сыграл на перехвате Ойеделе. Мяч выбит!

70' А вот и провели хорошую атаку гости! Сначала Йоргенсену пришлось реагировать на дальний удар, а затем ему пришлось тянуться к мячу. Лукиньяс пытался сыграть на добивании, в итоге оказался на газоне после контакта с руками голкипера. Арбитр уверенно показал, что надо подниматься!

68' Середина второго тайма идёт у нас. «Легии» надо забивать два мяча, но не пускают лондонцы соперника в атаку. Справляются хозяева.

67' Привели в порядок голкипера «Легии», продолжает встречу Ковачевич. Стараются гости забрать мяч под своей контроль, но очень эффективно действуют в отборе хозяева поля.

66' Кацпер Ходына Замена в составе «Легии». Вместо Томаша Пекхарта на поле появился Ходына.

65' Ковачевич испытывает какие-то проблемы с ногой, вышли к нему врачи. В прыжке тянулся голкипер «Легии» к мячу после навеса Дьюсбери-Холла, в итоге очень неприятно приземлился на газон. Пауза у нас.

63' Санчо слева подключил Гюсто, который попытался навесить в штрафную площадь от лицевой, но накрыл его защитник.

62' Активно заиграли футболисты «Челси». Рис Джеймс с правого фланга навесил в штрафную площадь, но никто до мяча не добрался. Улетел он на противоположный фланг.

61' Мадуэке получил мяч на правом фланге, сместился к центру и с линии штрафной площади довольно сильный удар нанёс. Получилось точно по центру, поэтому справился Ковачевич!

60' ❗ Опасно у ворот «Легии», Ковачевич свою команду сейчас выручил! Сначала Мадуэке пробил справа по воротам, затем уже Джордж добавлял из центра штрафной площади, оба раза ногами здорово сыграл голкипер гостей!

59' Мадуэке получил мяч на правом фланге, попытался отдать в штрафную площадь низом, но на перехвате сыграл футболист «Легии». Первый блин комом для только что вышедшего игрока «Челси».

58' Нони Мадуэке Коул Палмер тоже на сегодня наигрался, его заменил Мадуэке.

58' Мало Гюсто Двойная замена в составе «Челси». На отдых отправился Марк Кукурелья, вместо него появился Гюсто.

57' Провели атаку игроки «Челси». Санчо с правого фланга навесил на дальнюю штангу, там Кукурелья выиграл верх у Панкова, но вот нанести точный удар не получилось.

56' Заброс направо в штрафную площадь «Челси» на Мориситу, который в борьбе с Кукурельей оказался на газоне. Арбитр показывает, что пенальти не будет, надо подниматься и продолжать встречу.

55' Взбодрились игроки «Легии», вновь рванули в высокий прессинг гости! Отступать некуда польской команде, нас может ждать интересное продолжение поединка.

53' ❗ Ачимпонг ошибся на своей половине поля под прессингом соперника, в итоге гости разогнали быструю контратаку! Пошла передача направо на Мориситу, который добрался до самой лицевой, мягкой навесил на ближнюю штангу, и Гонсалвеш пробил головой! Йоргенсен среагировал! А затем последовало добивание из-за пределов штрафной площади, мяч после рикошета улетел на угловой. Хорошо огрызнулись футболисты «Легии»!

50' Комбинируют игроки «Челси» на половине поля соперника, дорожат хозяева мячом. При таком общем счёте могут себе позволить хозяева не форсировать события.

48' Бенуа Бадьяшиль Бадьяшиль ударил Пекхарта сзади по ноге, а заодно ещё и рукой за плечо схватил форварда «Легии», завалив на газон. Это предупреждение.

47' Палмер сейчас сыграл красиво, но не очень эффективно! Санчо простреливал с правого фланга в штрафную, Палмер с линии вратарской пяткой пытался откатить мяч назад под удар партнёру, но не хватило силы его пасу. Никто набежать не успел.

47' Провели атаку игроки «Легии», последовал навес с левого фланга. Йоргенсен не очень уверенно на выход пошёл, но всё-таки смог в прыжке до мяча дотянуться.

46' Начался второй тайм! С центра поля игру продолжили футболисты «Легии». Повторим, им надо забивать три мяча.

46' Тайрик Джордж Замена после перерыва в составе «Челси». Джордж появился на поле, а на второй тайм не вышел у хозяев Николас Джексон.

45+2' ⏱️ Звучит свисток, первый тайм окончен! Ничего интересного в добавленное арбитром время зрители не увидели. Игроки «Челси» действуют по счёту, никуда особо не торопятся. Да, гости забили довольно быстрый мяч, но развить своё преимущество не смогли. Лондонцы быстренько соперника успокоили, а затем смогли и сравнять счёт. 1:1 после первого тайма, польской команде по-прежнему надо забивать три мяча, но вот времени осталось гораздо меньше. Сделаем паузу, встретимся через 15 минут!

45+1' Минута добавлена к основному времени первого тайма.

45' Джексон очень активно действует в прессинге и сейчас чуть не обокрал защитника на левом фланге форвард «Челси». Обошлось для гостей, сохранили они мяч.

43' Кристофер Нкунку Да, VAR подключился и сообщил главному арбитру, что было положение «вне игры». Всё же после того самого отскока находился Нкунку в офсайде. Вновь 1:1 на табло.

42' Кукурелья сегодня в порядке! Длинный заброс в штрафную площадь «Легии» от Палмера, на мяч летели Нкунку и Кукурелья, в итоге друг другу помешали, но отскок получился удачным! Кристофер мимо голкипера скинул мяч в центр на Кукурелью, и тот с метра отправил его в сетку! Кажется, там был офсайд!

41' Длинный заброс со штрафного в штрафную площадь «Легии». Там Ачимпонг до мяча добрался, но удар головой сильным у него не получился. Поймал Ковачевич мяч.

40' Коулу Палмеру досталось, это активный в последние минуты Гонсалвеш затолкал сзади полузащитника «Челси».

38' ❗ Ого! Вот это гол бы получился! Клод Гонсалвеш здорово сыграл на перехвате в центральном круге, чуть продвинулся вперёд и попытался длинный ударом перебросить Йоргенсена! Вратарь возвратиться не успевал, но мяч в итоге рядом с крестовиной пролетел! Отважная попытка!

37' Возобновилась наша игра, привели в порядок Гонсалвеша. Не так много времени осталось до конца первого тайма.

35' Гонсалвешу досталось в середине поля, стык в борьбе получился неприятным, появились на поле врачи «Легии». Небольшая пауза у нас.

33' Аут на правом фланге заработали игроки «Легии». Панков забросил мяч в штрафную площадь, где Рубен Винагре в борьбе с игроком «Челси» прострелить не смог, упустив мяч за лицевую.

31' 5-3 на данный момент по ударам. 2-1 из них — в створ. Стараются игроки «Легии» включить прессинг. Надо бороться, отставание не такое серьёзное!

30' Практически полчаса команды сыграли в первом тайме. Надо сказать, давненько не видели мы в атаке «Легию», сейчас лондонцы перекатывают мяч, по-прежнему никуда не торопясь.

29' Ещё одна атака «Челси», и вновь удалось в штрафную проникнуть. Это Кукурелья простреливал с левого фланга, но никто не смог подставить ногу. Справились гости.

28' Ачимпонг нарушил правила в борьбе на втором этаже, положил руки на плечи сопернику, не дав тому выпрыгнуть на мяч.

26' Кукурелья напомнил о себе! Здорово подключился слева защитник «Челси», уже из пределов штрафной площади наносил удар в касание, но выше перекладины у него получилось.

25' Перебрались игроки «Челси» на половину поля, где провели позиционное наступление, а затем пошёл перевод направо на Санчо. Тот попытался пройти защитника, но не получилось. Аут заработал Джейдон.

23' Штрафной заработали игроки «Легии». Далековато было до ворот, но это не смутило Рубена Винагре. Португалец решил издали с левого полуфланга зарядить, но очень высоко у него получилось.

22' Не очень нравится болельщикам «Челси» характер поединка, посвистывают они в последние минуты. Нужен лондонцам гол, чтобы остудить атакующий пыл соперника.

21' ❗ Очень опасная атака получилась у «Легии»! Пошёл заброс вперёд на Мориситу, который с правого полуфланга ворвался в штрафную и пробил в дальний угол! Мяч рядом со штангой прокатился, а вот Йоргенсен не дотянулся до него!

20' Атака «Челси», Джексон с правого фланга навесил в штрафную площадь, на выходе мяч в руки забрал Ковачевич.

19' Палмеру досталось. Это Пекхарт в подкате играл против футболиста «Челси», и после стыка тот захромал. Постарается сам разбегаться игрок хозяев, без вмешательства врачей обошлось.

17' Перешли в атаку лондонцы, пошёл навес с левого фланга на дальнюю штангу, там уверенно на выходе сыграл Ковачевич и мяч в руки поймал.

16' Резвее заиграли футболисты «Легии». Кажется, поверили они в возможный успех сегодня. «Челси» пока предпочитает события не форсировать.

14' Продолжают очень шумно себя вести фанаты «Легии». Разделись все ребята на гостевой трибуне по пояс, девушек не замечено. Забитый мяч добавил им эмоций!

13' Попытались в ещё одну атаку перебраться игроки «Легии», пошёл длинный перевод на левый фланг, но там Ачимпонг поставил корпус сопернику, проводив мяч за лицевую.

12' Угловой на левом фланге заработали игроки «Челси». Дьюсбери-Холл навесил к линии штрафной площади, там Кукурелья к мячу тянулся, но не получилось за него зацепиться.

10' Филип Йоргенсен ПЕНАЛЬТИ в ворота «Челси»! Контратака «Лигии», Гонсалвеш выполнил проникающий пас в штрафную на Пекхарта. Йоргенсен до мяча в падении дотянулся, отбил его, но при этом и форварда гостей завалил на газон.

7' Неторопливо действуют игроки «Челси», стараются в первую очередь контролировать соперника. Думаю, попытаются сегодня хозяева в режиме экономии сил провести эту встречу.

6' Очень громко начинают встречу болельщики «Легии», очень хорошо их слышно. Хотелось бы гостям сегодня выступить достойно, может даже попытаться выиграть.

5' ❗ Ещё один опасный момент у ворот «Легии»! Быстрая атака хозяев, после подачи с правого фланга пробил головой Нкунку — вратарь справился! На добивание подоспел Палмер, в прыжке головой он добавлял, но получилось не очень сильно, успел Ковачевич мяч поймать!

4' Стараются игроки «Легии» немного покатать мяч, дают им делать хозяева. Напомню, в первом матче футболисты «Челси» добыли уверенную победу в гостях, и теперь польской команде надо забить трижды, чтобы перевести игру в овертайм.

2' ❗ А мы сразу получаем опасный момент! Прессинг «Челси» принёс свои плоды! Нкунку накрыл Панкова, Палмер слева убежал в штрафную! В центр не дал сместиться защитник, в итоге пришлось бить сходу! Угол был островат, поэтому в створ Коул попасть не смог!

1' Провели игроки «Челси» первую атаку, Санчо попытался с правого фланга отдать в штрафную площадь, но на перехвате сыграл защитник гостей.

1' Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали игроки «Челси». В синих майках и трусах, белых гетрах сегодня хозяева, а «Легия» будет играть в белых майках и трусах, чёрных гетрах.