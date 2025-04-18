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Риу Аве - Санта-Клара 18 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 18-04-2025 16:30
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
18 Апреля 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 30-й тур
Риу Аве
Санта-Клара

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Санта-Клара, которое состоится 18 Апреля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Санта-Клара
Понта-Делгада
1 Польша вр Цезарий Мишта
20 Португалия зщ Жоау Томе
3 Греция зщ Андреас Нтои
82 Греция зщ Константинос Костулас
4 Англия зщ Нельсон Эбби
34 Турция пз Демир Тыкназ
16 Коста-Рика пз Брандон Агилера
21 Португалия пз Жоау Граса
7 Бразилия нп Andre Silva
11 Португалия нп Тьягу Мораиш
14 Израиль нп Карем Зоаби
1 Бразилия вр Габриэл Батиста
3 Бразилия зщ Matheus Pereira
23 Бразилия зщ Sidney Alexssander Pena De Lima
21 Португалия зщ Фредерику Венансиу
42 Бразилия пз Лукас Соарес
8 Португалия пз Педру Феррейра
6 Бразилия пз Адриано
32 Бразилия пз Матеус Нунес
10 Португалия пз Рикардинью
11 Бразилия нп Габриэл Силва
17 Португалия нп Joao Costa
Главные тренеры
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Санта-Клара1 : 0Риу Аве
17.03.2023 Португалия - Примейра 25-й тур Санта-Клара0 : 2Риу Аве
02.10.2022 Португалия - Примейра 8-й тур Риу Аве1 : 0Санта-Клара
22.09.2021 Португалия - Кубок лиги Группа D. 1-й тур Риу Аве2 : 2Санта-Клара
11.05.2021 Португалия - Примейра 32-й тур Санта-Клара1 : 0Риу Аве
25.01.2021 Португалия - Примейра 15-й тур Риу Аве1 : 2Санта-Клара
18.07.2020 Португалия - Примейра 33-й тур Риу Аве2 : 2Санта-Клара
10.01.2020 Португалия - Примейра 16-й тур Санта-Клара0 : 1Риу Аве
15.02.2019 Португалия - Примейра 22-й тур Риу Аве1 : 2Санта-Клара
22.09.2018 Португалия - Примейра 5-й тур Санта-Клара1 : 3Риу Аве
13.04.2025 Португалия — Примейра 29-й тур 0 : 2Риу Аве
07.04.2025 Португалия — Примейра 28-й тур Риу Аве0 : 2
03.04.2025 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч 2 : 0Риу Аве
29.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур 2 : 1Риу Аве
16.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Риу Аве2 : 3
12.04.2025 Португалия — Примейра 29-й тур Санта-Клара0 : 1
05.04.2025 Португалия — Примейра 28-й тур 2 : 0Санта-Клара
30.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур Санта-Клара1 : 0
15.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур 0 : 1Санта-Клара
09.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур Санта-Клара1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2969
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2969
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2960
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2959
5 Витория Гимарайнш2948
6 Санта-Клара2946
7 Фамаликан2943
8 Каза Пия2940
9 Эшторил2939
10 Морейренсе2935
11 Риу Аве2932
12 Насьонал2932
13 Арока2930
14 Жил Висенте2926
15 Эштрела2926
16
Стыковая зона
АВС2923
17
Зона вылета
Фаренсе2921
18
Зона вылета
Боавишта2918

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