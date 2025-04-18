Риу Аве - Санта-Клара 18 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 18-04-2025 16:30
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
18 Апреля 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 30-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Санта-Клара, которое состоится 18 Апреля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Санта-Клара
Понта-Делгада
|1
|вр
|Цезарий Мишта
|20
|зщ
|Жоау Томе
|3
|зщ
|Андреас Нтои
|82
|зщ
|Константинос Костулас
|4
|зщ
|Нельсон Эбби
|34
|пз
|Демир Тыкназ
|16
|пз
|Брандон Агилера
|21
|пз
|Жоау Граса
|7
|нп
|Andre Silva
|11
|нп
|Тьягу Мораиш
|14
|нп
|Карем Зоаби
|1
|вр
|Габриэл Батиста
|3
|зщ
|Matheus Pereira
|23
|зщ
|Sidney Alexssander Pena De Lima
|21
|зщ
|Фредерику Венансиу
|42
|пз
|Лукас Соарес
|8
|пз
|Педру Феррейра
|6
|пз
|Адриано
|32
|пз
|Матеус Нунес
|10
|пз
|Рикардинью
|11
|нп
|Габриэл Силва
|17
|нп
|Joao Costa
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|17.03.2023
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 2
|02.10.2022
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 0
|22.09.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. 1-й тур
|2 : 2
|11.05.2021
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 0
|25.01.2021
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|1 : 2
|18.07.2020
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|10.01.2020
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|0 : 1
|15.02.2019
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 2
|22.09.2018
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 3
|13.04.2025
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|0 : 2
|07.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|0 : 2
|03.04.2025
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 0
|29.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|2 : 3
|12.04.2025
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|05.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|2 : 0
|30.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|09.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|29
|69
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|29
|69
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|29
|60
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|29
|59
|5
|Витория Гимарайнш
|29
|48
|6
|Санта-Клара
|29
|46
|7
|Фамаликан
|29
|43
|8
|Каза Пия
|29
|40
|9
|Эшторил
|29
|39
|10
|Морейренсе
|29
|35
|11
|Риу Аве
|29
|32
|12
|Насьонал
|29
|32
|13
|Арока
|29
|30
|14
|Жил Висенте
|29
|26
|15
|Эштрела
|29
|26
| 16
Стыковая зона
|АВС
|29
|23
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|29
|21
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|29
|18