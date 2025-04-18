Спортинг - Морейренсе 18 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 18-04-2025 21:30
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
18 Апреля 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 30-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Морейренсе, которое состоится 18 Апреля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
|24
|вр
|Руй Силва
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|6
|зщ
|Зено Дебаст
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|8
|пз
|Педру Гонсалвеш
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|40
|вр
|Кевин
|76
|зщ
|Диниш Пинту
|44
|зщ
|Marcelo
|3
|зщ
|Michel
|23
|зщ
|Годфрид Фримпонг
|5
|пз
|Sidnei Tavares
|80
|пз
|Лоуренс Офори
|17
|пз
|Cedric Teguia
|11
|пз
|Алан де Соуза
|20
|пз
|Бернарду Соуза Перейра Бритеш Мартинш
|99
|нп
|Yan Lincon
Главные тренеры
|Руй Боржеш
История личных встреч
|05.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 1
|19.02.2024
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 2
|17.09.2023
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|3 : 0
|14.03.2022
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 2
|23.10.2021
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 0
|05.04.2021
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 1
|28.11.2020
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|06.07.2020
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|0 : 0
|08.12.2019
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|19.01.2019
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|2 : 1
|12.04.2025
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|07.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|1 : 1
|03.04.2025
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 0
|29.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|0 : 3
|15.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|3 : 1
|13.04.2025
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|0 : 2
|06.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|0 : 1
|30.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|2 : 2
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|29
|69
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|29
|69
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|29
|60
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|29
|59
|5
|Витория Гимарайнш
|29
|48
|6
|Санта-Клара
|29
|46
|7
|Фамаликан
|29
|43
|8
|Каза Пия
|29
|40
|9
|Эшторил
|29
|39
|10
|Морейренсе
|29
|35
|11
|Риу Аве
|29
|32
|12
|Насьонал
|29
|32
|13
|Арока
|29
|30
|14
|Жил Висенте
|29
|26
|15
|Эштрела
|29
|26
| 16
Стыковая зона
|АВС
|29
|23
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|29
|21
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|29
|18