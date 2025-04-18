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Спортинг - Морейренсе 18 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 18-04-2025 21:30
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
18 Апреля 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 30-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Спортинг
Морейренсе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Морейренсе, которое состоится 18 Апреля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
24 Португалия вр Руй Силва
72 Португалия зщ Эдуарду Куарежма
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
22 Испания зщ Иван Фреснеда
6 Бельгия зщ Зено Дебаст
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
42 Дания пз Мортен Юльманн
8 Португалия пз Педру Гонсалвеш
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
40 Бразилия вр Кевин
76 Португалия зщ Диниш Пинту
44 Бразилия зщ Marcelo
3 Бразилия зщ Michel
23 Нидерланды зщ Годфрид Фримпонг
5 Португалия пз Sidnei Tavares
80 Гана пз Лоуренс Офори
17 Испания пз Cedric Teguia
11 Бразилия пз Алан де Соуза
20 Португалия пз Бернарду Соуза Перейра Бритеш Мартинш
99 Бразилия нп Yan Lincon
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
История личных встреч
05.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Морейренсе2 : 1Спортинг
19.02.2024 Португалия — Примейра 22-й тур Морейренсе0 : 2Спортинг
17.09.2023 Португалия — Примейра 5-й тур Спортинг3 : 0Морейренсе
14.03.2022 Португалия - Примейра 26-й тур Морейренсе0 : 2Спортинг
23.10.2021 Португалия - Примейра 9-й тур Спортинг1 : 0Морейренсе
05.04.2021 Португалия - Примейра 25-й тур Морейренсе1 : 1Спортинг
28.11.2020 Португалия - Примейра 8-й тур Спортинг2 : 1Морейренсе
06.07.2020 Португалия - Примейра 1-й тур Морейренсе0 : 0Спортинг
08.12.2019 Португалия - Примейра 13-й тур Спортинг1 : 0Морейренсе
19.01.2019 Португалия - Примейра 18-й тур Спортинг2 : 1Морейренсе
12.04.2025 Португалия — Примейра 29-й тур 0 : 1Спортинг
07.04.2025 Португалия — Примейра 28-й тур Спортинг1 : 1
03.04.2025 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Спортинг2 : 0
29.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур 0 : 3Спортинг
15.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Спортинг3 : 1
13.04.2025 Португалия — Примейра 29-й тур Морейренсе0 : 2
06.04.2025 Португалия — Примейра 28-й тур 0 : 1Морейренсе
30.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур Морейренсе2 : 2
16.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Морейренсе1 : 0
09.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур 1 : 1Морейренсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2969
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2969
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2960
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2959
5 Витория Гимарайнш2948
6 Санта-Клара2946
7 Фамаликан2943
8 Каза Пия2940
9 Эшторил2939
10 Морейренсе2935
11 Риу Аве2932
12 Насьонал2932
13 Арока2930
14 Жил Висенте2926
15 Эштрела2926
16
Стыковая зона
АВС2923
17
Зона вылета
Фаренсе2921
18
Зона вылета
Боавишта2918

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