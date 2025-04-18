Дерби Каунти - Лутон Таун 18 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 18-04-2025 13:30
Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597
18 Апреля 2025 года в 14:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 43-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Лутон Таун, которое состоится 18 Апреля 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 43-й тур, оно проводится на стадионе: Прайд Парк (Дерби, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дерби Каунти
Дерби
Лутон Таун
Лутон
История личных встреч
|20.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|22-й тур
|2 : 1
|26.02.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|1 : 0
|19.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|2 : 2
|02.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|2 : 0
|19.09.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|2 : 1
|28.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|3 : 2
|05.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|2 : 0
|12.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|42-й тур
|2 : 2
|08.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|41-й тур
|0 : 0
|05.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|40-й тур
|1 : 0
|02.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|39-й тур
|2 : 0
|15.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|38-й тур
|2 : 3
|12.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|42-й тур
|0 : 1
|08.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|41-й тур
|1 : 1
|05.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|40-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|39-й тур
|0 : 1
|15.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|38-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|42
|88
| 2
Повышение
|Бёрнли
|42
|88
| 3
Плей-офф
|Шеффилд Юнайтед
|42
|83
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|42
|76
| 5
Плей-офф
|Бристоль Сити
|42
|64
| 6
Плей-офф
|Ковентри Сити
|42
|63
|7
|Вест Бромвич Альбион
|42
|60
|8
|Мидлсбро
|42
|60
|9
|Миллуолл
|42
|60
|10
|Блэкберн Роверс
|42
|56
|11
|Уотфорд
|42
|56
|12
|Суонси Сити
|42
|54
|13
|Норвич Сити
|42
|53
|14
|Шеффилд Уэнсдей
|42
|53
|15
|Куинз Парк Рейнджерс
|42
|50
|16
|Престон Норт Энд
|42
|49
|17
|Оксфорд Юнайтед
|42
|48
|18
|Сток Сити
|42
|47
|19
|Портсмут
|42
|46
|20
|Халл Сити
|42
|45
|21
|Дерби Каунти
|42
|43
| 22
Зона вылета
|Кардифф Сити
|42
|42
| 23
Зона вылета
|Лутон Таун
|42
|40
| 24
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|42
|40