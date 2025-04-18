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Дерби Каунти - Лутон Таун 18 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 18-04-2025 13:30
Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597
18 Апреля 2025 года в 14:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 43-й тур
Дерби Каунти
Лутон Таун

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Лутон Таун, которое состоится 18 Апреля 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 43-й тур, оно проводится на стадионе: Прайд Парк (Дерби, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дерби Каунти
Дерби
Лутон Таун
Лутон
История личных встреч
20.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур Лутон Таун2 : 1Дерби Каунти
26.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Лутон Таун1 : 0Дерби Каунти
19.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Дерби Каунти2 : 2Лутон Таун
02.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Дерби Каунти2 : 0Лутон Таун
19.09.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Лутон Таун2 : 1Дерби Каунти
28.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Лутон Таун3 : 2Дерби Каунти
05.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Дерби Каунти2 : 0Лутон Таун
12.04.2025 Англия — Чемпионшип 42-й тур 2 : 2Дерби Каунти
08.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур Дерби Каунти0 : 0
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур 1 : 0Дерби Каунти
02.04.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур Дерби Каунти2 : 0
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур 2 : 3Дерби Каунти
12.04.2025 Англия — Чемпионшип 42-й тур Лутон Таун0 : 1
08.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур 1 : 1Лутон Таун
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур Лутон Таун1 : 1
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 0 : 1Лутон Таун
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур Лутон Таун0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед4288
2
Повышение
Бёрнли4288
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед4283
4
Плей-офф
Сандерленд4276
5
Плей-офф
Бристоль Сити4264
6
Плей-офф
Ковентри Сити4263
7 Вест Бромвич Альбион4260
8 Мидлсбро4260
9 Миллуолл4260
10 Блэкберн Роверс4256
11 Уотфорд4256
12 Суонси Сити4254
13 Норвич Сити4253
14 Шеффилд Уэнсдей4253
15 Куинз Парк Рейнджерс4250
16 Престон Норт Энд4249
17 Оксфорд Юнайтед4248
18 Сток Сити4247
19 Портсмут4246
20 Халл Сити4245
21 Дерби Каунти4243
22
Зона вылета
Кардифф Сити4242
23
Зона вылета
Лутон Таун4240
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4240

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