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Уотфорд - Бёрнли 18 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 18-04-2025 16:00
Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 22200
18 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 43-й тур
Уотфорд
Бёрнли

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Бёрнли, которое состоится 18 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 43-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Бёрнли
Бёрнли
История личных встреч
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур Бёрнли2 : 1Уотфорд
14.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Бёрнли1 : 1Уотфорд
12.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Уотфорд1 : 0Бёрнли
30.04.2022 Англия - Премьер-лига 35-й тур Уотфорд1 : 2Бёрнли
05.02.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур Бёрнли0 : 0Уотфорд
25.06.2020 Англия - Премьер-лига 31-й тур Бёрнли1 : 0Уотфорд
23.11.2019 Англия - Премьер-лига 13-й тур Уотфорд0 : 3Бёрнли
19.01.2019 Англия - Премьер-лига 23-й тур Уотфорд0 : 0Бёрнли
19.08.2018 Англия - Премьер-лига 2-й тур Бёрнли1 : 3Уотфорд
07.04.2018 Англия - Премьер-лига 33-й тур Уотфорд1 : 2Бёрнли
12.04.2025 Англия — Чемпионшип 42-й тур 2 : 1Уотфорд
08.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур Уотфорд1 : 0
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур 2 : 1Уотфорд
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур Уотфорд0 : 0
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур 1 : 0Уотфорд
11.04.2025 Англия — Чемпионшип 42-й тур Бёрнли2 : 1
08.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур 0 : 0Бёрнли
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур 1 : 2Бёрнли
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур Бёрнли1 : 0
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур 0 : 2Бёрнли
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед4288
2
Повышение
Бёрнли4288
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед4283
4
Плей-офф
Сандерленд4276
5
Плей-офф
Бристоль Сити4264
6
Плей-офф
Ковентри Сити4263
7 Вест Бромвич Альбион4260
8 Мидлсбро4260
9 Миллуолл4260
10 Блэкберн Роверс4256
11 Уотфорд4256
12 Суонси Сити4254
13 Норвич Сити4253
14 Шеффилд Уэнсдей4253
15 Куинз Парк Рейнджерс4250
16 Престон Норт Энд4249
17 Оксфорд Юнайтед4248
18 Сток Сити4247
19 Портсмут4246
20 Халл Сити4245
21 Дерби Каунти4243
22
Зона вылета
Кардифф Сити4242
23
Зона вылета
Лутон Таун4240
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4240

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