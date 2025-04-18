05:49 ()
Свернуть список

Минск - Гомель 18 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 18-04-2025 18:30
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
18 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 5-й тур
Минск
Гомель

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Гомель, которое состоится 18 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Минск
Минск
Гомель
Гомель
История личных встреч
16.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Минск3 : 1Гомель
28.04.2024 Беларусь — Высшая лига 6-й тур Гомель2 : 0Минск
22.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Гомель2 : 0Минск
06.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Минск2 : 2Гомель
12.11.2022 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Минск1 : 1Гомель
15.07.2022 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Гомель0 : 3Минск
17.10.2021 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Минск0 : 0Гомель
30.05.2021 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Гомель5 : 0Минск
09.11.2019 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Гомель1 : 0Минск
29.06.2019 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Минск3 : 2Гомель
13.04.2025 Беларусь — Высшая лига 4-й тур Минск3 : 2
06.04.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур 1 : 1Минск
29.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур Минск2 : 1
13.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Минск1 : 2
01.12.2024 Беларусь — Высшая лига 30-й тур 4 : 0Минск
12.04.2025 Беларусь — Высшая лига 4-й тур 0 : 0Гомель
06.04.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Гомель0 : 1
30.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур 0 : 1Гомель
15.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Гомель1 : 1
30.11.2024 Беларусь — Высшая лига 30-й тур 1 : 0Гомель
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь410
2
Квалификация Лиги конференций
Макслайн410
3
Квалификация Лиги конференций
Минск47
4 БАТЭ47
5 Неман36
6 Ислочь46
7 Торпедо-БелАЗ46
8 Динамо-Брест45
9 Гомель45
10 Витебск44
11 Слуцк44
12 Динамо Мн34
13 Нафтан44
14
Стыковая зона
Арсенал43
15
Зона вылета
Сморгонь41
16
Зона вылета
Молодечно40

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close