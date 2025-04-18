Минск - Гомель 18 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 18-04-2025 18:30
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
18 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Гомель, которое состоится 18 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Минск
Минск
Гомель
Гомель
История личных встреч
|16.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|3 : 1
|28.04.2024
|Беларусь — Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|22.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 2
|12.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 1
|15.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 3
|17.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 0
|30.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|5 : 0
|09.11.2019
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 0
|29.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 2
|13.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|4-й тур
|3 : 2
|06.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|2 : 1
|13.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|1 : 2
|01.12.2024
|Беларусь — Высшая лига
|30-й тур
|4 : 0
|12.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|4-й тур
|0 : 0
|06.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|0 : 1
|30.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|0 : 1
|15.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|1 : 1
|30.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|30-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Славия-Мозырь
|4
|10
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Макслайн
|4
|10
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Минск
|4
|7
|4
|БАТЭ
|4
|7
|5
|Неман
|3
|6
|6
|Ислочь
|4
|6
|7
|Торпедо-БелАЗ
|4
|6
|8
|Динамо-Брест
|4
|5
|9
|Гомель
|4
|5
|10
|Витебск
|4
|4
|11
|Слуцк
|4
|4
|12
|Динамо Мн
|3
|4
|13
|Нафтан
|4
|4
| 14
Стыковая зона
|Арсенал
|4
|3
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|4
|1
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|4
|0