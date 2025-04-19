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Акрон - Спартак М 19 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 13:30
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
19 Апреля 2025 года в 14:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 25-й тур
Акрон
Спартак М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Спартак М, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
Сербия Деян Станкович
История личных встреч
12.03.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Акрон2 : 3Спартак М
10.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Спартак М4 : 0Акрон
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Спартак М0 : 2Акрон
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Спартак М1 : 1Акрон
19.04.2023 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов) Акрон2 : 1Спартак М
13.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Акрон1 : 0
05.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур 1 : 0Акрон
31.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Акрон2 : 3
16.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Акрон1 : 2
12.03.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Акрон2 : 3Спартак М
18.04.2025 Россия — МФЛ 6-й тур 0 : 4Спартак М
15.04.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов) Спартак М3 : 0
11.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Спартак М1 : 2
11.04.2025 Россия — МФЛ 5-й тур Спартак М0 : 1
06.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур 0 : 3Спартак М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ: «Акрон» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2452
2 Зенит2450
3 Спартак М2447
4 ЦСКА2447
5 Динамо М2443
6 Локомотив М2441
7 Рубин2436
8 Ростов2433
9 Акрон2428
10 Динамо Мх2427
11 Крылья Советов2426
12 Химки2423
13
Стыковая зона
Ахмат2423
14
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2420
15
Зона вылета
Факел2415
16
Зона вылета
Оренбург2414

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