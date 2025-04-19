Краснодар - Ахмат 19 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-04-2025 18:30
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
19 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 25-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Ахмат, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
|11.03.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|1 : 2
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 5-й тур
|3 : 0
|15.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 2-й тур
|1 : 0
|21.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|16.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|03.06.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 2
|15.03.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 3
|15.10.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 3
|21.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|1 : 1
|18.04.2025
|Россия — МФЛ
|6-й тур
|5 : 0
|13.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 1
|11.04.2025
|Россия — МФЛ
|5-й тур
|8 : 1
|05.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|0 : 3
|18.04.2025
|Россия — МФЛ
|6-й тур
|4 : 0
|15.04.2025
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|2 : 1
|12.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
|11.04.2025
|Россия — МФЛ
|5-й тур
|0 : 2
|05.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|24
|52
|2
|Зенит
|24
|50
|3
|Спартак М
|24
|47
|4
|ЦСКА
|24
|47
|5
|Динамо М
|24
|43
|6
|Локомотив М
|24
|41
|7
|Рубин
|24
|36
|8
|Ростов
|24
|33
|9
|Акрон
|24
|28
|10
|Динамо Мх
|24
|27
|11
|Крылья Советов
|24
|26
|12
|Химки
|24
|23
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|24
|23
| 14
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|24
|20
| 15
Зона вылета
|Факел
|24
|15
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|24
|14