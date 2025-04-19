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Краснодар - Ахмат 19 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 18:30
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
19 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 25-й тур
Краснодар
Ахмат

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Ахмат, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Россия Мурад Олегович Мусаев
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
11.03.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Краснодар1 : 2Ахмат
02.10.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 5-й тур Ахмат3 : 0Краснодар
15.08.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 2-й тур Краснодар1 : 0Ахмат
21.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Ахмат1 : 1Краснодар
04.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур Краснодар0 : 1Ахмат
16.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Ахмат1 : 1Краснодар
03.06.2023 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Ахмат2 : 2Краснодар
15.03.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Ахмат0 : 3Краснодар
15.10.2022 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Краснодар2 : 3Ахмат
21.05.2022 Россия - Премьер-Лига 30-й тур Краснодар1 : 1Ахмат
18.04.2025 Россия — МФЛ 6-й тур 5 : 0Краснодар
13.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур 4 : 1Краснодар
11.04.2025 Россия — МФЛ 5-й тур Краснодар8 : 1
05.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Краснодар1 : 0
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур 0 : 3Краснодар
18.04.2025 Россия — МФЛ 6-й тур 4 : 0Ахмат
15.04.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов) 2 : 1Ахмат
12.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Ахмат2 : 1
11.04.2025 Россия — МФЛ 5-й тур Ахмат0 : 2
05.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур 0 : 0Ахмат
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2452
2 Зенит2450
3 Спартак М2447
4 ЦСКА2447
5 Динамо М2443
6 Локомотив М2441
7 Рубин2436
8 Ростов2433
9 Акрон2428
10 Динамо Мх2427
11 Крылья Советов2426
12 Химки2423
13
Стыковая зона
Ахмат2423
14
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2420
15
Зона вылета
Факел2415
16
Зона вылета
Оренбург2414

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